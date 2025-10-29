Gemini AI预测：2025年底BTC、SOL、XRP的价格走势

Google最先进的ChatGPT竞争者Gemini AI预测，比特币、Solana与XRP的持币者将迎来火力全开的强势第四季。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 29, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Google的Gemini AI对本季度做出了大胆展望，预测比特币、Solana和XRP都有可能在本季度创下令人惊讶的新历史高点。

十月的「Uptober」原本强势起涨，但在川普总统宣布对中国进口商品徵收全面100%关税后，行情仅维持数日便快速熄火。然而，如今Solana、莱特币和Hedera ETF已获批，再加上市场普遍预期明天的FOMC会议将再次降息，分析师认为市场或将迎来重大反转。

Bitcoin ($BTC)：Gemini AI预测有望奔向25万美元

作为原始且领航的数位资产，比特币 ($BTC) 持续佔据全球媒体头条，在10月6日创下126,080美元的新历史高价。Gemini的最新模型显示，比特币有望再度刷新纪录，高点可能在 2026 年挑战250,000美元。

身为加密市场的基准资产，比特币同时吸引机构与散户关注，被视为对抗通膨的「数位黄金」。截至目前，它在全球 3.95兆美元的加密市场中占据2.27兆美元的市值。

如果宏观经济环境持续维持通膨降温与宽松政策，BTC很可能再度挑战新高。明天的FOMC会议若再次降息，将有望催化第四季的强劲牛市。

一般的市场动能或许足以推动比特币来到150,000美元，但若要达成Gemini所提出的 250,000 美元延伸目标，则仍需依靠真正的牛市启动。这一切取决于美国监管机构能否在圣诞节前推出全面性的加密法规，若成功落地，有望成为主要推进力。

Solana (SOL)：Gemini AI预测ETF后强势突破

Solana ($SOL) 持续强化其作为最具活力的智慧合约网路之一的地位，目前市值接近1,100亿美元，并在各类DeFi协议上累积约120亿美元的锁仓总值（TVL）。

今日美国批准了Bitwise与Grayscale的现货Solana ETF，这正为投资人情绪带来明显提振。未来几个月，市场有望看到机构资金大举流入，就像比特币与以太坊ETF上市后所发生的一样。

凭藉极高速的交易处理、极低成本，以及在资产代币化与稳定币生态的加速採用，Solana被视为市场上最具企业级应用潜力的链之一。

今年一月，SOL触及250美元高点，四月回落至接近100美元低位，如今则在约203美元附近交易。

过去一天上涨1.4%，RSI约为51，显示相当中性。随着成功自看涨旗形形态中突破，Gemini 的预测指出Solana有望在圣诞节前飙升至700美元。这虽然相当激进，不过与其加速增强的动能与强势技术结构相当吻合。

在Gemini的强势情境中，Solana将轻松突破今年一月创下的293美元历史高点。

XRP ($XRP)：Gemini预测有望冲向两位数

Gemini AI模型显示，瑞波 XRP ($XRP) 可能即将迎来重大突破，预测其将在年底前涨至5至10美元区间，也就是相当于目前约2.67美元价格的四倍之多。

Ripple今年稍早在与SEC的诉讼中获得决定性胜利，重建市场信心，也在七月将XRP推升至七年高点3.65美元。过去一年来，XRP已大涨413%，表现甚至超越比特币与以太坊。

Ripple推出自家稳定币RLUSD，再加上CEO Brad Garlinghouse 与川普总统保持密切互动，使Ripple成为最受监管青睐的加密企业之一。对想抢先布局数位货币普及红利的投资者而言，XRP被视为具备先行者优势的佼佼者。

2025年以来，多次形成看涨旗形技术形态，也让XRP的技术面展望持续强势。

若后续出现ETF核准、机构合作或美国监管明朗化等新催化因素，Gemini预测XRP突破 5 美元将相当轻松，而10美元则是全面牛市情境下的上限目标。

Maxi Doge (MAXI)：具备Degen基因的迷因币新星

Maxi Doge ($MAXI) 是迷因币市场最新窜起的焦点，在预售阶段便已吸引超过380万美元资金涌入，投资者纷纷抢注下一个爆红标的。

定位为狗狗币更狂、更「Degen」的表亲，Maxi Doge依靠幽默、活力与社群力量茁壮，透过梗图、竞赛与社群活动吸引市场关注。

作为建立在以太坊上的ERC-20代币，MAXI比原生的狗狗币网路享有更快且更稳定的交易体验。

在1,502.4亿枚的代币总供应中，有25%将用于「Maxi Fund」，以支持行销推广、策略合作与生态系扩张。

目前质押功能已上线，可提供最高80%的年化收益率（APY），不过随着更多人参与，利率将逐步下调。当前预售价格为 0.000265美元，后续轮次将逐步上涨。

投资者可透过MetaMask或Best Wallet购买MAXI。

若希望掌握最新资讯，可追踪Maxi Doge官方X与Telegram频道。