分析师：是时候卖黄金买比特币！BTC/Gold 正在闪烁强烈底部信号
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
一位专业加密分析师已经确定一个历史机会，他更呼吁投资者从黄金转向比特币。他更表示比特币与黄金比率的底部信号正在强烈闪烁。这表明两种资产之间的长期关系可能出现转折点。
罕见底部信号暗示强劲的反转潜力
CryptoQuant 作者兼专业加密分析师 Joao Wedson 最近在其X频道表示，现正出现罕见比特币/黄金底部信号暗示强劲的反转潜力，而这些底部信号很少出现，每当它们出现时，通常是在极端波动和比特币大幅回调期间。再根据他的帖文说法，这种情况往往标志着显著的低点，历史上先于强大比特币回升。这种情绪与前BitMEX执行长 Arthur Hayes 最近的分析相符，他认为当前的比特币价格代表了一个重要的购买机会。
Joao Wedson指出，当前的市场设置是近年来最具吸引力的之一，现是大家正在这个底部信号，从他的图表显示了两个带有蓝色和绿色标签的信号，蓝色信号显示了 BTC/黄金比例 的当前底部，是通过一个标准化的振荡器揭示的。他最后表示，这个振荡器基本上呼吁大家卖掉黄金并购买比特币。而绿色信号更为强劲，当两个指标在其低点对齐时出现。历史上，这种对齐标志着一些最好的比特币购买机会。
这个比率显示机构投资变化
Joao Wedson的分析特别适用于最近大量积累黄金的机构投资者，他敦促他们重新考虑其资产配置策略，并主张比特币现在呈现出更强的风险回报配置，并呼吁大家仔细看看图表。比特币与黄金比率历来作为投资者对这两种资产的信心晴雨表。近期经济学家 Peter Schiff 声称，比特币未能成为数字黄金，使得长期以来的黄金与比特币辩论再度浮现。
而币安的创办人 赵长鹏CZ 已上其X频道迅速否定了这一论断，为比特币的长期价值和韧性辩护。赵长鹏指当比率触底时，往往预示着比特币表现不佳的结束和新牛市阶段的开始。过去的例子包括比特币在几个月内随后激增至新的历史高点的周期。
另外，加密货币媒体 Milk Road 指出，比特币目前交易价格低于理想范围两个标准差。此类条件历来与主要累积阶段同时发生，而不是市场顶部。他们更指出，这可能是比特币最佳的购买机会之一，并强调宏观趋势仍然指向牛市将持续到2026年。根据CoinMarketCap的数据，10月20日中午 比特币价格 约为110,305美元，过去24小时上涨接近3%。尽管近期波动性较大，这个最大的加密货币年初至今仍上涨超过15%。
