Cryptonews 比特币新闻

分析师：是时候卖黄金买比特币！BTC/Gold 正在闪烁强烈底部信号

bitcoin btc Gold Snorter
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
Frimpong Chan
Frimpong Chan
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

一位专业加密分析师已经确定一个历史机会，他更呼吁投资者从黄金转向比特币。他更表示比特币与黄金比率的底部信号正在强烈闪烁。这表明两种资产之间的长期关系可能出现转折点。

罕见底部信号暗示强劲的反转潜力

CryptoQuant 作者兼专业加密分析师 Joao Wedson 最近在其X频道表示，现正出现罕见比特币/黄金底部信号暗示强劲的反转潜力，而这些底部信号很少出现，每当它们出现时，通常是在极端波动和比特币大幅回调期间。再根据他的帖文说法，这种情况往往标志着显著的低点，历史上先于强大比特币回升。这种情绪与前BitMEX执行长 Arthur Hayes 最近的分析相符，他认为当前的比特币价格代表了一个重要的购买机会。

Joao Wedson指出，当前的市场设置是近年来最具吸引力的之一，现是大家正在这个底部信号，从他的图表显示了两个带有蓝色和绿色标签的信号，蓝色信号显示了 BTC/黄金比例 的当前底部，是通过一个标准化的振荡器揭示的。他最后表示，这个振荡器基本上呼吁大家卖掉黄金并购买比特币。而绿色信号更为强劲，当两个指标在其低点对齐时出现。历史上，这种对齐标志着一些最好的比特币购买机会。

这个比率显示机构投资变化

Joao Wedson的分析特别适用于最近大量积累黄金的机构投资者，他敦促他们重新考虑其资产配置策略，并主张比特币现在呈现出更强的风险回报配置，并呼吁大家仔细看看图表。比特币与黄金比率历来作为投资者对这两种资产的信心晴雨表。近期经济学家 Peter Schiff 声称，比特币未能成为数字黄金，使得长期以来的黄金与比特币辩论再度浮现。

而币安的创办人 赵长鹏CZ 已上其X频道迅速否定了这一论断，为比特币的长期价值和韧性辩护。赵长鹏指当比率触底时，往往预示着比特币表现不佳的结束和新牛市阶段的开始。过去的例子包括比特币在几个月内随后激增至新的历史高点的周期。

另外，加密货币媒体 Milk Road 指出，比特币目前交易价格低于理想范围两个标准差。此类条件历来与主要累积阶段同时发生，而不是市场顶部。他们更指出，这可能是比特币最佳的购买机会之一，并强调宏观趋势仍然指向牛市将持续到2026年。根据CoinMarketCap的数据，10月20日中午 比特币价格 约为110,305美元，过去24小时上涨接近3%。尽管近期波动性较大，这个最大的加密货币年初至今仍上涨超过15%。

Snorter预售最后24小时倒数

迷因币季节即将回归，而当它真正到来时，只有持有正确代币的人，才能搭上这班飞出熊市的火箭。领跑这场狩猎的是 Snorter Bot Token ($SNORT) ，这款基于Solana的Telegram交易机器人，专为在他人发现之前嗅出百倍迷因币而设计。它为那些不等待热度、而是抢先制造热度的交易者而生。随着预售金额接近500 美元，该项目迅速成为加密市场上最受关注的发行之一。目前SNORT的预售价格为0.1081美元，但时间所剩无几，仅剩不足24小时。

Snorter的技术旨在在机会出现的那一刻立即捕捉到它。它会扫描Solana的即时交易伫列、验证者资料来源和流动性池，以侦测新的代币铸造、流动性注入，以及常常预示迷因币即将爆发的链上动态变化。每一次检测结果都会经过 $SNORTER 的多层过滤系统，系统会自动检查合约安全性、流动性深度和潜在风险信号。诱捕池、跑路专案和浅流动性池会在数秒内被排除，只留下符合Snorter链上安全标准、值得关注的项目。

Snorter 还提供市场上最低的交易手续费仅0.85%，只需持有代币即可解锁。对于刚接触自动化交易的使用者，其复制交易系统可以即时跟随表现最好的钱包，自动根据每位元使用者的持仓规模调整交易规模，或通过手动设置进行自订。随着迷因币季即将回归，Snorter Bot成为终极交易助手，在市场噪音出现之前捕捉信号，让交易者能够率先把握下一波行情，从最前排乘势而上。大家可以前往项目的官网，使用 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC，甚至信用卡购买 $SNORT，赶在视窗关闭前完成认购。

点击这里参与预售
Logo

为日常币圈玩家打造的智能工具

作者: Frimpong Chan
