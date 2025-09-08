BTC $112,421.47 1.20%
以太坊新闻

尽管 ETH 价格创新高　以太坊 8 月收入仍暴跌 44%

作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
以太坊链上收入在 8 月大幅下滑，即使 ETH 同步飙升至历史新高。

要点：

  • 以太坊 8 月收入下跌 44%，尽管 ETH 刷新历史高点至 4,957 美元。
  • 网络手续费下降 20%，主要受 Dencun 升级带来的成本降低影响。
  • 机构兴趣依旧强劲，Etherealize 融资 4,000 万美元以推动以太坊生态扩张。

根据 Token Terminal 数据，受益于代币销毁机制、从而利好 ETH 持有者的以太坊收入，8 月环比下滑 44% 至 1,410 万美元，而 7 月为 2,560 万美元。

这一跌幅出现在 ETH 自 4 月以来暴涨超 240%、并于 8 月 24 日刷新 4,957 美元历史新高 的背景下。

以太坊网络手续费同步下滑

网络手续费同样下降 20%，从 7 月的 4,960 万美元 下滑至上月的 3,970 万美元。

造成这一情况的主要原因是 2024 年 3 月上线的 Dencun 升级，该升级大幅降低了 L2 Rollups 的交易成本。

虽然 Dencun 提升了可扩展性，但也显着削减了 L1 的手续费收入，而这正是 ETH 持有者的重要价值支撑。

这一趋势再次点燃了关于 以太坊长期经济模型 的争论。批评者认为，手续费收入过低将削弱以太坊的可持续性；而支持者则强调，以太坊正加速演变为 全球 DeFi 基础层。

尽管收入下滑，以太坊依然持续吸引机构关注。

Etherealize 这家推动以太坊在上市公司中普及的机构，于 9 月成功融资 4,000 万美元，以扩大推广力度

Etherealize 于今年 1 月成立，由 以太坊基金会 以及联合创始人 Vitalik Buterin（V 神） 支持，旨在搭建桥梁，将复杂的以太坊生态与传统金融对合规、工具和透明度的需求衔接起来。

联合创始人 Grant Hummer 此前指出，尽管 ETH 已出现在加密 ETF 中，但许多机构仍缺乏与 ETH 深度接触所需的基础认知。

这笔 4,000 万美元的资金将用于开发面向机构工作流程的新工具和平台。Etherealize 计划构建私有化的代币化资产交易与结算基础设施，包括 代币化债券及其他固定收益产品的结算平台。

与此同时，正在探索 ETH 质押（staking）的公司，正是押注以太坊的长期潜力——他们通过锁仓代币来获取奖励并为网络提供安全保障，即便短期收入存在波动。

Joseph Lubin 预测 ETH 或将迎来 100 倍涨幅

以太坊联合创始人 Joseph Lubin 认为，ETH 在长期内有望暴涨 100 倍以上，并称其将成为华尔街的未来基础设施，随着 TradFi（传统金融）加速向 DeFi 转型。

在 X 平台的发文中，Lubin 表示，以太坊将取代摩根大通等机构的许多孤岛式系统，成为金融服务、质押（staking）和智能合约执行的底层骨干。

他呼应 Fundstrat 的 Tom Lee 的看多观点，并直言自己“百分之百认同”Lee 的判断 —— 即以太坊的网络价值可能 超越比特币（Flippening）。

Lubin 将这一时刻比作 1971 年美元脱离金本位，暗示以太坊正引领一场金融架构的巨变。

与此同时，Tom Lee 预测以太坊短期内将反弹至 5,500 美元，并给出了 年终 12,000 美元 的激进目标。

在 8 月 26 日做客 Amitis Investing 节目时，Lee 透露华尔街机构对以太坊的态度已因 美国参议院通过 GENIUS 稳定币法案 而发生巨大转变。

Lee 强调，以太坊是 TradFi 的核心区块链底层，目前已支撑 超 1,450 亿美元的稳定币供应。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
