以太坊价格预测：ETH牛市行情将在2025年7月持续吗？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 18, 2025

机构资金和投机性需求正双双推高 ETH，投资者纷纷“买入利好”——重大监管进展成为推动行情的重要催化剂，也为以太坊本轮牛市周期尾声的价格预期增添信心。

地缘政治与宏观经济层面的 FUD 已不再主导市场叙事，监管逐步明朗反而加速了资金向山寨币板块的轮动。

市场正提前博弈“加密周”：美国众议院投票推进 CLARITY 法案、GENIUS 法案 以及 反 CBDC 监控法案，引发市场结构性预期改变。

这一监管态势的转向已在链上与资金流动中体现：本周三，ETH 现货 ETF 单日净流入创下历史新高——7.266 亿美元的资金涌入，标志着 TradFi对 ETH 的强烈信心投票。

据 Coinglass 数据显示，以太坊未平仓合约总额已飙升至创纪录的 460 亿美元，不仅打破了美国大选后与总统就职典礼后行情高点时的 OI 峰值，背后主因是近期监管红利预期持续释放。

以太坊未平仓合约总额创下历史新高。数据来源：Coinglass

本轮衍生品市场的活跃进一步放大了 ETH 的上行波动性。仅周三交易时段，就有 1.45 亿美元空单爆仓，引发短线空头挤压，助推 ETH 周涨幅突破 20%！

以太坊价格分析：7月反弹还能延续吗？

ETH 当前的多头结构仍具延续性，价格正处于上升扩张楔形形态的突破阶段，行情尚未完全释放——技术面看涨结构仍在酝酿中，后市仍有进一步上攻空间。

ETH/USDT 日线图 —— 上升扩张楔形结构。数据来源：TradingView / Binance

该技术形态的局部目标位在 $3,750 附近，这是 ETH 年初至今（YTD）的最高点。不过，眼下在 $3,480 一线遇到强压，多头动能开始出现乏力迹象。

目前 RSI 指标已深度超买，读数为 82，虽然显示短线存在回调风险，但整体趋势依旧偏强，表明多头主导局势仍未被破坏。

与此同时，MACD 快线与信号线的距离持续拉大，强化了多头趋势延续的信号——即便面临部分阻力，上涨结构仍主导盘面。

下方最关键的支撑位在 斐波那契 0.786 回撤位（$3,190），这对应一波约 6.3% 的健康回调，有望成为下一轮上涨的蓄势平台，尤其在波动性趋稳后。

只要 ETH 能强势突破 $3,480 阻力位，则将确认进一步上行，朝 $3,750 目标位进发——从当前价格起算，仍有近 +20% 的上行空间。

若进一步走强，ETH 将有望重测历史高点 $4,100，并可能开启价格发现阶段。不过，是否实现这一行情突破，仍取决于美国国会最终是否通过三项关键加密法案的审批。

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