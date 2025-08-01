狗狗迷因币开启8月大战！哪种加密货币可能成为百万富翁？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 1, 2025

想像一下，这些狗狗系的迷因币，只需要名人的一条推文就能引发社群热议，甚至带来短时间的飙升，这就是迷因币市场的本质。当价格暴涨时，人们觉得币价会上涨只是时间问题。然而，这些迷因币背后的数据，远不如促使它们上涨的荒诞理由。对于像 狗狗币 和柴犬币这样的主要迷因币来说，这两个代币在每次的牛市热潮都是市场焦点。

这些币币都曾出现过惊人的上涨，并造就了小部分早期采用者的致富之路，而到了现在，这些狗系迷因币都面临着基本价值的流失，其表现不得不令投资人清醒起来。从当前的价格来看，这两者还能成为所谓的百万富翁制造机吗？

只有少数投资者通过迷因币成为百万富翁

要将10,000美元资金变成100万美元，您需要达到100倍的增长。例如最近在狗狗币的价格下为0.22美元左右，您需要它大约达到22美元。考虑到已经有1500亿枚硬币在流通，这将意味着完全稀释后的市值将大于一些世界上最大的公司的市值。狗狗币当前的市值经已接近340亿美元，这个升幅后的数字显然是天荒夜谈。

另一方面，柴犬币 的投资者面临更陡峭的攀登。该代币的市值接近80亿美元。要使10,000美元的投入变成100万美元，该代币需要上涨至0.0014美元，将该项目的价值推高至约8300亿美元。如此巨大的数字需要真正的经济产出，但迷因币根本无法产生这种价值。然而，这两个项目都没有任何机制将交易费用或协议现金流引回持有者，它们更没有自己的生态系统。

这两个狗系迷因币基本是依靠其过去或未来的病毒性蔓延、名人推文的重要性，以及对某种发展技术的期待，但这些永远无法完全实现。这并不意味着这两者的惊人反弹目前是不可能的，只是它们是由情绪驱动的，而情绪是变幻莫测的。更简单来说，迷因币通常会使早期的内部人获益，而不是晚来的投机者。

狗狗币也花了马斯克3年时间

马斯克 参加一个节目后才购买狗狗币，但他也花了三年时间才回本。同样，柴犬币在2021年10月达到0.000088美元的峰值，造就了一些纸上百万富翁，随后这些人则目睹了几乎所有的价值消融。在缺乏持续的现实需求下，巨额损失的概率远高于创造新的百万富翁阶层。但是，这两种代币之间确实有几个重要的区别，狗狗币享有一个重大的结构性优势，即机构很快将能够购买它。Bitwise在6月底更新了其现货狗狗币交易基金ETF的申请，增加了以实物赎回的可能性，资产发行商Grayscale Investments进一步推进，于1月推出了一个单一资产的狗狗币信托。

另外，代币的规模也很重要。狗狗币的日交易量常常超过3亿美元，为大型买家提供了运作空间，而不会造成价格的剧烈摆动。在5月底鲸鱼活动崩溃超过80%后，柴犬币的流动性变得更加稀薄，且越来越集中在小型持有者之中。资本雄厚的交易者越少，当风险偏好减少时，其价格的波动性也会受到影响。一个最终的分析是，这两种币都不是投资级别，也不太可能让任何人变成百万富翁，除非出现一个新的牛市热潮。如果你坚持拥有一种迷因币，那么狗狗币有更明确的机构进入途径，并且需要稍微小一点的信心跳跃。只需注意，大家亏损的机会远高于在这里变得富有的机会。