中国DeepSeek AI预测：到2025年底XRP、Pi币与Solana价格走势

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 14, 2025

中国的 DeepSeek AI（常被称为“中国版ChatGPT”）预测，随着加密市场进入年底行情，XRP、Pi币和Solana都有强劲的上行潜力。

市场动能似乎也在印证这一观点。比特币近期创下 $124,128 的历史新高，虽因美国通胀高于预期而短暂回落，但整体市值在过去24小时内仍反弹 1.4%，达到 4.11万亿美元。

政策面同样释放利好。特朗普总统签署了《GENIUS法案》，这是美国首部对稳定币实施全额储备要求的法律；同时，SEC推出“加密项目（Project Crypto）”，以简化区块链企业的合规流程。

随着监管逐步明朗，许多分析师认为市场条件具备重演2021年山寨币行情的可能。而DeepSeek AI对XRP、Pi币和Solana的价格预测，正是建立在这一背景之上。

XRP（瑞波）：3倍上涨潜力，目标价看向 $10 —— DeepSeek AI预测

DeepSeek AI 预测，XRP ($XRP) 到 2025 年底有望冲高至 $9，相当于当前约 $3 水平的三倍。该代币在 7 月创下新高，触及 $3.65 ATH，一举突破 2018 年纪录，随后回调约 16.5%，目前交投于 $3.04 附近。

Ripple的全球合作网络持续构成利好。除此之外，2024年联合国资本开发基金（UNCDF）已支持XRP用于跨境支付，而今年早些时候，SEC也正式结束了与Ripple的诉讼，确认散户交易的XRP不属于证券。

DeepSeek的基准预测区间为 $5–$10。其指出，如果美国政策层面兑现承诺、现货XRP ETF顺利获批，同时Ripple在机构采用方面继续扩大版图，那么高位目标完全有望实现。

技术面同样看多：RSI 已从 57 开始上行，今年已出现三次“看涨旗形”形态，其中两次发生在夏季中后段，暗示随时可能迎来突破。

此外，XRP在过去一年累计涨幅高达 465%，远超比特币的 98%、以太坊的 93% 以及 Solana 的 77.5%。

Pi Network ($PI)：DeepSeek AI预测“点触挖矿”山寨币有14倍潜力

Pi Network 因其移动端友好的挖矿模式备受关注，用户只需每日轻点一次即可获得 PI 代币。

当前PI交投于 $0.3543 附近，DeepSeek AI 预测其年底前有望冲至 $5，意味着不到四个月内潜在14倍涨幅。

自2025年2月上线以来，PI波动剧烈，5月中旬一度暴涨171%。目前RSI在48，处于中性区间，说明市场定价相对合理，仍有充足上行空间。

分析师认为，若加密市场继续修复，PI有望重测2025年2月高点 $2.99，并有机会进一步突破。

即使不看极端目标，年底向 $3 推进也相当现实，这主要取决于用户采用率以及美国政策面的利好落地。

Solana ($SOL)：ETF热度+基本面强劲，以太坊最强劲对手有望冲击 $1,500

Solana ($SOL)依然是智能合约赛道的头部力量，当前市值 1300亿美元，其生态内锁仓量（TVL）约 130亿美元。

投资者情绪正在被推高，原因在于市场对美国版Solana ETF的猜测，以及特朗普总统暗示Solana可能被纳入拟议的“国家比特币储备”中，作为仅持有资产——也就是说，美国政府可以持有，但仅限通过执法查封获得的部分。

代币走势同样强劲。4月曾回落至 $100，随后反弹至当前 $240，并持续攀升。不过，目前已进入阻力区间，短期内可能在该区域震荡整理。.

在今年早些时候突破空头形态后，DeepSeek AI 预计 SOL 到 2026 年底有望冲击 $1,000，远超此前 $293 的历史高点。与其他头部项目一样，广泛的加密监管进展将是能否实现这一里程碑的关键。

