中国 DeepSeek AI 预测：到 2025 年底 XRP、PEPE、ADA 价格走势揭晓
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
中国的 DeepSeek AI 预测：随着年底临近，XRP、PEPE 和 ADA 有望火箭式拉升，因为投资者正提前布局 SEC 即将批量通过的 ETF。
尽管市场今天又因一波爆仓被砸，但整体盘面依旧处于强势反弹的前夜，只等 SEC 批准消息落地。
尤其是 XRP、PEPE 和 ADA，DeepSeek AI 认为它们有机会在 2025 年最后几周暴力突破当前历史高点（ATH），叠加近期监管与商业环境持续转好，行情随时可能点燃。
瑞波币（$XRP）：DeepSeek AI 看多跨境支付市场，预测有望冲击 7 美元
DeepSeek 对 XRP 表现出强烈看涨情绪，认为到 2026 年价格可能拉升至 7 美元，几乎翻倍突破当前的历史高点 3.65 美元 ATH。
这家中国 AI 指出，瑞波与 SEC 案件的落幕是推动 XRP 增长的关键因素，相当于给了 Ripple 一个火箭发射台，去抢占跨境支付市场的大份额。
Ripple 近期动作不断：签下多项战略合作、完成收购、加速出海拓展新市场，正在一步步兑现版图扩张。
这让 XRP 站上了超级强势的位置，从今天的盘面来看，已经有强烈反弹迹象，随时可能点燃新一波行情。
XRP 的各项指标目前都处于超卖区，意味着现价是折扣价买入机会，距离正向突破不远了。
一旦 SEC 批准等待中的 XRP ETF 申请，价格或将重回强势增长。几乎可以肯定，今年年底前 XRP 会突破当前 ATH，如果牛市行情启动，冲更高也不是梦。
Pepe ($PEPE)：DeepSeek AI 预测这枚热门 Meme 币或将暴涨 229%
DeepSeek AI 指出，受益于 meme 币效应 + 病毒式社区情绪，PEPE 到 2026 年可能涨至 0.000030 美元，较当前 0.00000910 美元价格暴涨 229% 。
DeepSeek 表示，大 V 网红甚至明星的站台背书都可能推高 PEPE 价格，而社交媒体上的 FOMO 情绪也会助推这枚 meme 币。
不过 DeepSeek 没点明的是，PEPE 依旧是巨鲸们的心头好，他们持续扫货拉盘，稳稳托起价格。
因此，如果年底市场迎来一波 Buy Rally，叠加 ETF 批准潮，PEPE 极有可能来一场暴力拉升 。
有人认为 DeepSeek 的价格预测其实还偏保守，因为 PEPE 的历史高点（ATH）已经在 0.00002803 美元。
如果市场情绪足够疯狂，PEPE 不仅有机会突破 ATH，甚至可能直接冲向 0.00010 美元。
Cardano ($ADA)：DeepSeek AI 预测生态爆发，目标价直冲 12 美元
在被问到对 Cardano 的极度看多预测时，DeepSeek 给出的答案是：未来几个月 ADA 有望拉升至 12 美元，相较当前价格将暴涨 1,472%，堪称超级牛单。
这一预测基于 Cardano 正在成长为 去中心化金融（DeFi）与现实世界治理的头部力量，其生态中正在不断涌现新的 dApp 应用。
虽然看起来 Cardano 距离这种场景还有些路要走，但其 TVL已经稳步上升 —— 从 2023 年 1 月的 5000 万美元 增长到如今的 3.17 亿美元。
与此同时，Cardano 持续推出新升级、不断吸引新项目入驻生态，真正的落地应用和用户采用也正在逐步显现。
更重要的是，灰度已经申请推出 Cardano ETF，一旦获批，ADA 价格有望被直接推向更高区间，甚至点燃新一波牛市行情。
目前 ADA 处于超卖区，这可能意味着一波大行情即将开启。未来几周内或将突破 1 美元关口，随后直指当前 ATH 3.09 美元。
虽然技术图表给出的年末目标价是 4 美元，但 DeepSeek 认为 ADA 完全有潜力冲得更高。
Maxi Doge：超强看涨的 Meme 币在火爆预售中已筹集 250 万美元
虽然 DeepSeek 已经对上面三枚代币给出了极度看多的预测，但交易者也许会考虑分散布局一些新的低市值币，它们同样可能在年底迎来大幅拉升行情 。
这类代币往往包括预售项目，由于起点低，短时间内实现巨额涨幅的机会更大。
一个很好的例子就是 Maxi Doge ($MAXI) —— 这是一枚基于 ERC-20 的新代币，目前在预售中已筹集超过 250 万美元，人气爆棚。
这显示出 Maxi Doge 热度正持续升温，凭借对经典 Dogecoin 模板的独特演绎，正在快速吸引投资者关注。
主打 “永远看多” 的交易主题，Maxi Doge 正在打造一个线上社区，成员将活跃在 Discord 与 Telegram，分享交易技巧并协调集体行动。
项目还将在社群中举办常规交易竞赛，比拼谁能在限定时间内赚取最高利润。
获胜者将获得 MAXI 代币奖励，该代币总量上限为 1502.4 亿枚。
持有者还能质押MAXI 获得稳定收益。同时，Maxi Doge 将保留 25% 代币进入 Maxi 基金，用于支持新合作伙伴关系和宣传推广，确保项目始终保持曝光度，并不断扩大社区规模。
投资者可以通过访问 Maxi Doge 官网 参与预售，目前 MAXI 单价为 0.000259 美元。
需要注意的是——要上车趁早，因为这个价格会在今天晚些时候上涨，并会持续递增直到预售结束。