摩根大通将比特币年底目标上调至165,000美元！一众ETF上市将引发山寨币季节

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 3, 2025

比特币在10月2日再次突破120,000美元，摩根大通分析师现在预测比特币到2025年底可能攀升至165,000美元，引用其相对于黄金的低估情况，根据 The Block 报导的波动性调整基准。现时，比特币与黄金的波动率比率已降至2.0以下，这表明比特币需要上涨约42%才能与私人黄金投资水平达到平价。这标志着2024年底的反转，当时比特币被认为高估了36,000美元，现在则被认为低估了46,000美元。

🚨JPM Says Bitcoin Undervalued vs. Gold, Highlights "Significant Upside" to $165k.



"The steep rise in the gold price over the past month has made bitcoin more attractive to investors relative to gold, especially as the bitcoin to gold volatility ratio keeps drifting lower to… pic.twitter.com/7YuIaP2Kzi — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 2, 2025

投资者涌入比特币和黄金ETF

分析师将涨幅归因于零售主导的贬值贸易，投资者涌入比特币和黄金ETF，以对冲赤字、通胀、中央银行的信誉担忧以及特别是在新兴市场中疲弱的法定货币。机构在CME期货中仍然较为活跃，但ETF数据显示零售主导。黄金的反弹进一步突显了比特币的相对价值，促使摩根大通将其8月目标从126,000美元上调至165,000美元。

JUST IN: 🇺🇸 JPMorgan says Bitcoin is undervalued compared to gold.



Predicts significant upside to $165,000. 📈 pic.twitter.com/YIkpZaWuN3 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 2, 2025

另外，比特币今天的突破，是自8月中旬以来未见的高位，交易者们为风险资产的看涨10月做准备。该代币在过去5天中稳步上升，从9月底的回调中恢复过来。分析人士指出，与宏观经济的有利因素重新出现的乐观情绪可能会在年末的最后一季推动风险资产的增长。在衍生品市场，比特币期货闪烁着看涨信号，未平仓合约达到326亿美元的历史最高点，这表明交易者正为进一步上涨做准备。链上分析师Skew指出，做空头寸也在增加，这可能为短期挤压创造机会。

Looks like a prolonged government shutdown would definitely impact the launch of new spot crypto ETFs…



ETF Cryptober might be on hold for a bit.



From SEC's "Operations Plan Under a Lapse in Appropriations & Government Shutdown"… pic.twitter.com/Z6gY1bJbUt — Nate Geraci (@NateGeraci) October 1, 2025

现时，交易者将特别关注本月底的下一次联邦储备会议，会议可能在没有最新就业报告的情况下举行，因为政府关闭。财政部长贝森特最近表示，关闭可能进一步削弱经济，并指大家可能会看到对GDP的影响、对增长的影响以及对美国劳工的影响。尽管历史上政府关闭对经济的影响一直较小，但总统川普威胁解雇约75万名联邦工作人员可能会在当前的气候中产生影响。

众多山寨币ETF上市引发山寨币季节

另一方面，市场对加密货币的需求，也可能受到对即将到来的山寨币季节的期待所驱动，因为几个与山寨币相关的现货交易所交易基金ETF的申请，很可能在政府重新开放后获得批准。Canary Capital的莱特币ETF即将迎来回覆，其他则面临10月10日至24日的截止日期。然而，美国证券交易委员会SEC在10月1日确认，它在关闭期间不会审核任何申请。

与比特币的发展类似，在过去24小时内山寨币的交易价格上涨，其中狗狗币上涨近 3%。CoinDesk 20 指数跟踪 20 种最大加密资产的表现，在同一时期上涨了1.5%。加密货币交易公司Wincent的高级董事 Paul Howard 指出，随着 比特币的交易回到7月中旬的水平，总市值再次超过4万亿美元。市场预期会看到缓慢上涨，并继续向上突破，这表示现在更有可能保持在现有水平，CME 存有110,000美元的缺口来锁定底部。他最后补充说，相信将在未来几周内看到持续上涨并维持在120,000美元。

$BTC

typically on a LTF pullback like this there's a lot more longs closing out & that lowers OI



Notably funding is lower than neutral rate here with more negative delta & increasing OI



this tells me there's actually more hidden short positioning here vs longs https://t.co/GYFUOjNOOk pic.twitter.com/u8zcE4mLSd — Skew Δ (@52kskew) October 2, 2025

市场关注Bitcoin Hyper成潜力黑马

在加密市场全面回升的氛围下，Bitcoin Hyper（$HYPER）预售以突破2,000万美元的吸金力成为资本关注焦点。作为第一个构建于Solana虚拟机器（SVM）上的比特币Layer 2专案，HYPER并非一般的山寨概念币。它触及的是比特币长年无法解决的性能瓶颈，并试图以SVM高吞吐与非托管桥接系统，实现即时包装BTC发行与低费用跨链操作的技术路径，让BTC得以参与DeFi、NFT与游戏场景。

Hyper is going to the moon.



20M Raised. 🔥 pic.twitter.com/ysBYvV4xjz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 2, 2025

这种架构的核心价值在于，使比特币从一种被动储值工具转化为可主动创造收益程式设计资产。对于一个总市值长年居高、但链上利用率偏低的资产类别而言，$HYPER 的出现相当于打开了另一种生态发展的辟径。随着预售价格每三日自动上涨，加上早期进场红利与后续主网启动时间表的推进，HYPER正在以时间为杠杆撬动流动性与叙事权。

Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History.



The future is now. 🔥⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025

$HYPER 之所以能脱颖而出，在于其不仅拥有清晰的技术落地脉络，更具备与应用场景紧密结合的代币经济架构。现阶段其代币价格为0.013025美元，总供应量为210亿枚，质押年化回报率高达241%，具备通缩机制与治理功能，让HYPER不只是预售投机的工具，而是整个Bitcoin Hyper Layer 2生态的主权代币。透过社群治理与提案机制，参与者得以共同决策协议升级与资源配置，这类设计有助于强化长期持有诱因。

点击这里参与预售