贝莱德计划推出全新比特币ETF 引入覆盖式买权增加收益

全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock） 9 月 26 日确认，已为一款名为 “iShares Bitcoin Premium ETF“的全新比特币收益型产品完成商标注册。这一动向被视为其继约 870 亿美元规模的比特币现货 ETF iShares Bitcoin Trust（IBIT） 之后，进军加密资产市场的又一重大举措。

BlackRock registered the name iShares Bitcoin Premium ETF, filing coming soon. This is a covered call bitcoin strategy in order to give btc some yield. This will be a '33 Act spot product, sequel to the $87b $IBIT. pic.twitter.com/IR7hJ59m6q — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 25, 2025

与 IBIT 不同，iShares Bitcoin Premium ETF 并非单纯追踪现货价格，而是引入覆盖式买权（Covered Call）策略。该策略允许基金以所持比特币（BTC）作为担保出售看涨期权，从而在现货持有的基础上创造额外收益，为投资者提供稳定的 利回报。根据提交的文件，新 ETF 将以 特拉华州法定信托 的形式成立，资产大部分由托管方安全保管的比特币构成。

现有 ETF 的亮眼表现奠定基础

贝莱德此举并非空穴来风，其现有加密货币 ETF 已展现出强劲的市场吸引力。数据显示，比特币及以太坊（ETH）相关 ETF 在过去一年为公司贡献了超过 2.6 亿美元 收益，其中 比特币 ETF 收益 2.18 亿美元，以太坊相关产品则贡献约 4,200 万美元。

链上分析公司 Arkham Intelligence 报告指出，贝莱德目前已成为全球机构加密市场的核心参与者。截至目前，公司持有约 75.6 万枚比特币（价值约 852.9 亿美元）以及 380 万枚以太坊（价值约 160 亿美元），牢牢占据主要加密资产托管服务商的领先地位。

市场背景与战略考量

在全球数字资产业务迅猛扩张的背景下，机构投资者对 收益导向型金融产品 的需求显著提升。贝莱德此次布局，正是看准了市场对“既能保留比特币长期升值潜力，又能提供稳定收益”的投资工具的渴求。

业内人士指出，这类覆盖式买权策略既能让投资者受益于比特币价格的中长期走势，同时在价格横盘或温和波动时获得额外现金流，满足机构对风险管理和回报平衡的双重需求。

随着新产品的推出，市场普遍预期贝莱德将进一步巩固其在加密 ETF 市场的主导地位，并为投资者带来更多元化的配置选择。对于看好比特币未来的资金而言，iShares Bitcoin Premium ETF 有望成为结合稳定收益与成长潜力的新型投资渠道。

