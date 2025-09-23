BTC $112,557.83 -1.72%
Cryptonews 比特币新闻

比特币触及12日低点　超10亿美元爆仓　“Uptober”行情要凉了？BTC 要死了吗？

bitcoin 区块链 比特币 迷因币
比特币 (BTC) 周一暴跌至 12 日低点，跌破 11.5 万美元，短短 20 分钟内引发超 10 亿美元爆仓，创下 2025 年最大规模的连环清算。

在这波急跌中，总清算额在 60 分钟内达到 17 亿美元，其中 多头仓位爆掉 10.1 亿美元，过度加杠杆的玩家被全面追缴保证金。

$1B Liquidated as Bitcoin Hits 12-Day Lows, Casting Doubt on 'Uptober' Rally – is BTC Dead?
来源： X/@armaniferrante

这波暴跌打击了市场对 “Uptober” 的乐观预期。历史上，比特币 2013 年以来的 12 次十月中有 10 次收涨。自 2018 年 10 月下跌 3.8% 以来，比特币再也没有出现过十月亏损；而在 2017 与 2021 的牛市中，十月更是分别大涨 48% 和 40%。

随着比特币跌至 114,270 美元，以太坊也下挫超 4%，跌破 4300 美元 创两周新低，加密市场总市值蒸发 800 亿美元。

这波抛售发生在周日晚的低流动性时段，订单簿深度不足放大了价格波动，触发连环清算。

不过，尽管血雨腥风，机构资金依旧保持净流入。根据 CoinShares 最新报告，上周数字资产投资产品录得 19 亿美元资金流入，其中 比特币 9.77 亿美元，以太坊 7.72 亿美元，显示大资金依旧看多主流资产。

$1B Liquidated as Bitcoin Hits 12-Day Lows, Casting Doubt on 'Uptober' Rally – is BTC Dead?
来源： CoinShares

今年以来，加密市场的 管理资产规模（AUM） 已触及新高 404 亿美元，有望追平甚至超越 2024 年的 486 亿美元资金流入纪录。

杠杆大清洗：多头被爆杀的瞬间

这轮清算主要集中在 11.3 万–11.4 万美元区间的高杠杆多头仓位，那里正是杠杆玩家风险敞口最大的地方。

比特币 清算热力图 显示，当价格跌破 11.5 万美元时，超过 1 亿美元的多头头寸被直接抹去，大部分集中在关键心理价位附近的密集集群中。

$1B Liquidated as Bitcoin Hits 12-Day Lows, Casting Doubt on 'Uptober' Rally – is BTC Dead?
来源： CoinGlass

这次清算规模超过了三月的纪录，其中 95% 以上来自多头仓位，而非空单。

一些分析师称其为一次 必要的市场出清 —— 过度杠杆的仓位必须被洗掉，才能为后续上涨重置市场结构。

他们认为这波“清算潮”其实是一次 健康的回调，在 四季度潜在反弹前清理掉过度投机。弱手被扫出局的同时，也为机构在低位吸筹创造了机会，或成为 长线行情的蓄力基础。

低流动性的周末进一步放大了影响，因为机构交易员基本离线，散户仓位更容易被连环爆仓。历史上，周日晚盘往往因为 做市商与机构流动性缺席 而出现大幅波动。

目前，市场对传统 “Uptober” 牛市预期 产生分歧。一部分分析师警告，今年的季节性趋势可能因 宏观逆风而失效；另一部分则依旧看多，预计行情可能先下探至 112,500 美元，再迎来 十月的“爆发最后一腿”。

技术面分析：关键趋势线考验或决定比特币命运

比特币正面临自四月开启上涨趋势以来的 最重要技术考验。

知名市场分析师 Ali Chart 指出，BTC 在 112,800 美元附近形成 4 小时级别的倒头肩形态，若形态顺利完成，量度升幅目标有望直指 129,000–130,000 美元区间。

来源： X/@ali_charts

不过，从 历史周期对比 来看，2025 的走势和 2021 年的形态类似，当前比特币可能正处于 大级别推动浪中的第 4 浪修正阶段。

这一周期框架显示，目前的疲弱更像是常规修正，而后大概率迎来 第 5 浪行情。至于最终是向上爆发还是继续向下，还要取决于多重催化因素，具体时间点依旧存在不确定性。

从更中性的角度看，目前的盘面也可以解读为：比特币正在测试自 75,000 美元低点以来整段上涨趋势的关键上升趋势线。

日线图显示，这条趋势线正面临首次严峻考验，形成一个二元格局 —— 要么成功守住支撑，要么加速下探至 92,500–95,000 美元区间。

来源： X/@Alejandro_XBT

比特币的短期命运取决于能否守住 11万–11.2 万美元区间的上升趋势线支撑。若能稳住，多头或将推动反弹，目标看向 11.8 万–12 万美元。

但若关键支撑被有效跌破，则将直接破坏多头结构，下方恐加速回调至 9.5 万–10 万美元区间，意味着较现价仍有 17–20% 下行空间。

此前的 10 亿美元清算潮 已清扫掉过度杠杆，为行情企稳创造了条件。

不过，接下来能否延续上涨，还要看 市场整体情绪 以及 机构在当下价位的反应，否则比特币可能在四季度继续承受修正压力。

