比特币ETF四日狂吸22.5亿美元 这三大领头羊最抢眼

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 3, 2025

比特币ETF已连续四日录得资金净流入，总额高达22.5亿美元，其中以 BlackRock、Fidelity 以及 ARK & 21Shares 表现最为亮眼。

关键要点： 比特币ETF在四天内吸金22.5亿美元，其中 BlackRock、Fidelity 和 ARK & 21Shares 领跑市场。

IBIT 单日流入 4.6655 亿美元，同时比特币价格重返 12 万美元关口。

ETF 热潮显示 机构需求正在加速，正值历史上牛市氛围最浓的 “Uptober” 开局。

最新一个交易日的资金净流入就高达 6.2724 亿美元，伴随比特币突破 12 万美元关口，机构资金持续涌入，据 SoSoValue 数据显示。

其中，BlackRock 的 IBIT 领跑当日，净流入达 4.6655 亿美元，其累计总额已飙升至 618.4 亿美元。

富达与 ARK 跟随 BlackRock，比特币 ETF 资金流入加速

在 BlackRock 资金大幅流入的带动下，Fidelity 的 FBTC 当日录得 8962 万美元流入，而 ARK 与 21Shares 的 ARKB 则吸引了 4518 万美元。

这波资金涌入反映出机构信心的回归，现货比特币 ETF 在经历数周盘整后再度获得动能。与此同时，比特币价格反弹，盘中一度触及 120,550 美元，随后小幅回落至 119,912 美元。

技术面依旧偏多，RSI 指标维持在 64.38，MACD 柱状图持续放大，均显示出上涨压力延续。若成功突破 120,550 美元，比特币有望冲击 123,000 美元，而近期支撑位则在 117,000 美元 附近。

ETF 市场数据显示，BlackRock 的 IBIT（纳斯达克上市）当前管理规模已达 939.5 亿美元，当日成交量为 6225 万股。

Fidelity 的 FBTC（CBOE 上市）净资产规模为 249.1 亿美元，而 ARKB（同样在 CBOE 上市）管理 54.3 亿美元。三大基金当日均收涨，涨幅接近或超过 2.9%。

$IBIT has surpassed Coinbase's Derbit platform as the largest venue for bitcoin options with $38b in open interest. I told y'all ETFs are no joke.. Fat crypto margins in trouble. Nice find by @sidharth_shukla pic.twitter.com/LUcnpW5g4I — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 2, 2025

以太坊 ETF 也吸引了市场关注，在同样的四天内录得 10.6 亿美元流入。

不过，从日度数据来看，ETH ETF 仍然落后于 BTC ETF，凸显出比特币在本轮行情中的绝对主导地位。

强劲的 ETF 资金流入表明，机构需求不仅回归，而且正在加速，叠加十月开局这一历来被视为加密市场牛市月的时间效应，更加推升了乐观预期。

目前，比特币 ETF 锁仓规模已达 1610.3 亿美元，占 BTC 总市值的 6.7%，市场参与者正密切关注这波资金浪潮能否持续发力。

比特币 ETP 持仓已突破 147 万枚 BTC

据 HODL15Capital 数据显示，比特币 ETP 当前共持有超 147 万枚 BTC，约占比特币总供应量上限的 7%，其中 美国 ETF 持仓达 129 万枚 BTC。

在各大产品中，BlackRock 的 IBIT 以 746,810 枚 BTC 位居首位，其次是 Fidelity 的 FBTC，持仓接近 20 万枚 BTC。

🚀 Bitcoin ETPs have amassed over 1.47 million BTC, accounting for roughly 7% of the cryptocurrency’s fixed 21 million supply.#Bitcoin #ETPshttps://t.co/4xyi1EEzE1 — Cryptonews.com (@cryptonews) September 2, 2025

截至 2025 年，比特币 ETP 全球已新增 17 万枚 BTC，价值约 187 亿美元。不过在 8 月，市场出现资金轮动，比特币产品净流出 3.01 亿美元，而 以太坊基金吸金 39.5 亿美元。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）正在审核 92 份加密 ETF 申请，其中包括多项 Solana 与 XRP 产品。

富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的 Sol 与 XRP ETF 提案已延后至 11 月 14 日 审批，BlackRock 的 以太坊质押 ETF 修正案 则推迟至 10 月 30 日。

彭博分析师预计，今年 Solana 与 XRP ETF 获批概率达 95%，而预测市场更是将 Solana 的通过率押近 99%。

尽管短期内比特币出现资金流出，但 数字资产在 9 月强势回流 —— 仅上周就有 24.8 亿美元资金涌入 各类加密基金。