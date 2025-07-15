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为什么比特币今天会下跌？分析师认为有3个主要原因！下一波大幅反弹将出现

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作者
Frimpong Chan
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比特币价格 今天面临调整，即使加密市场充满乐观及看涨情绪的氛围。比特币在过去几天内达到了多个历史新高，但今天比特币价格因投资者情绪的变化而下跌5%。值得注意的是，这在某种程度上是预料之中的，因为该代币达到了123,000美元的高里程碑，这是前所未见的。

比特币价格下跌的主要原因

市场情绪和交易活动是影响数位资产表现的最大因素，比特币价格受到这些因素的影响，因为加密市场出现大规模的抛售，以及一些获利盘了结活动，特别发生在大型投资者身上。

1. 比特币鲸鱼抛售

追踪矿工流出比率与一年移动平均交叉的MPI数值为2，表明矿工正在出售其持有的资产，导致修正。交易所净流量也与MPI读数一致，其中一个数据指出，一个初期的比特币钱包在2025年7月14日，转移了9,000个比特币，随后在7月15日又转移了7,843比特币。将近20亿美元价值的代币转移至币安以及Bybit，形成了强大的卖盘压力。

2. 美国关键数据的发布

加密周的开始及其他市场关键事件，如美国CPI、PPI和其他数据的发布，也影响了抛售的动力。结果，今天比特币暴跌至118000美元支撑位以下，目前交易价格为116800美元。此外，近4小时内清算了近4亿美元的长仓。在过去24小时内，总清算达到5亿美元，清算了130,573名交易者。

3. 山寨币出现挑战比特币价格

随着近期市场的升势，投资者情绪已正式进入贪婪区域。山寨币季节指数在一周内激增近45%，对山寨币季的投机增加，推动资本从比特币转向其他数字资产。另一个显著因素是比特币占有率，这对价格反弹产生了不利影响。它已从6月份的高点65.1%下降至63.5%，确认了这一转变。

然而，山寨币季节仍然遥远，Arthur Hayes 和其他专家将其称为山寨币季节。此外，这些指标不足以推动山寨币季的到来，但足以将资本从比特币转向其他资产，影响其价格。总体而言，鲸鱼抛售和杠杆卸载导致了崩盘。然而，专家们将佾天称为一个微型回调，以填补115,635美元和114,380美元之间的缺口，然后将会出现下一波的大幅反弹。

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