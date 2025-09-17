BTC $116,485.49 0.87%
币安或提早结束外部合规监管 CZ有望重回币安BNB日内涨逾2％

BNB
作者
Allen Li
作者
Allen Li
币安（Binance）这家全球最大加密货币交易所，据传正在与美国司法部（DOJ）磋商，寻求提前结束长期以来的外部合规监管。消息传出后，创办人赵长鹏（CZ）在社群平台 X 更新个人简介，从“ex-@binance”改回“@binance“，引发外界揣测其或将重返公司。受此刺激，BNB 今晨强势突破 960 美元大关，刷新历史新高。

币安有望提早脱离法院监察

早在 2023 年，币安因未能遵循反洗钱与制裁相关规范，与 DOJ 达成认罪协议，缴纳高达 43 亿美元的罚金。协议同时要求司法部与美国财政部指定独立监察员，分别对币安进行为期三年及五年的合规审查，以确保其内控和合规制度落实，亦是在该事件后，CZ选择退居“幕后“。

《彭博》引述知情人士透露，双方近期的谈判进展顺利，司法部正考虑允许币安提前脱离法院指定的监察架构。不过，最终决定尚未敲定，即使协议落实，币安仍可能需要先加强内部合规报告机制，才能获得全面豁免。

BNB日内涨逾2％

市场数据显示，消息传出后 BNB 一度冲高至 962.08 美元，随后回落至 954 美元附近，24 小时内涨幅约 2.5%。在加密市场的市值排名中不变，仍是处于第五，与排名第六的Solana市值差距约40亿美元。

分析指出，此举反映出川普政府第二任期下监管环境的松动。川普已多次要求相关机构加快制定清晰规则，以便加密公司能更顺利重返美国市场。

迷因币迈向功能型资产实验场

在多数迷因币仍以叙事与社群为主导之际，PepeNode（$PEPENODE）选择走出另一条路。该专案从协议设计之初即融入实用性逻辑，打造一套结合参与、挖矿、奖励与通缩机制的经济模型。使用者无需昂贵设备，即可透过建立虚拟矿机节点、质押代币与参与排名竞赛，进入整个生态的价值回圈中。

这种预挖期设计允许用户在代币上线前即参与链下版本的挖矿、销毁与分红。未来主网部署后，系统将自动衔接链上运行，并以智慧合约实现所有资料与奖励的透明处理。特别的是，该协议设定70%升级代币将被永久销毁，形成高度通缩结构，进一步支撑中长期价格表现。平台运行于以太坊之上，并采用PoS共识机制，确保质押安全与节点稳定性。

对投资者而言，真正具备爆发潜力的项目，不再只是依靠热度炒作，而是在推出伊始就展现出经济逻辑、参与动机与长期可扩展性的协议。$PEPENODE 作为此轮资产创新的代表，正为下一代迷因币打开新的叙事框架，也让市场见证，一个具功能性的代币如何在真实产能中寻找自己的价值座标。

点击这里参与预售

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
