Sora Ventures重磅出手 亚洲10亿美元比特币基金启动 机构级玩家强势入场

作者 Esther Hui



Sora Ventures 宣布推出专属 比特币金库基金，并在 台北区块链周 周五正式亮相。

这只基金由合作伙伴和区域投资者首批注入 2亿美元 启动资金，目标是在未来 6个月内吃入价值10亿美元的比特币。

亚洲10亿美元比特币金库基金，剑指美国机构入场潮

根据官方披露，该基金将作为一个 集中化的机构资金池 进行运作，这标志着亚洲比特币金库玩法的转变——从此前企业单独在资产负债表上屯币，升级为机构合力推动的 比特币重仓模式。

JUST IN: Taiwanese Sora Ventures announces plan to buy $1 billion worth of #Bitcoin for their treasury over the next 6 months pic.twitter.com/18tQIIE1j3 — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 5, 2025

像日本的 Metaplanet、香港的 Moon Inc.、泰国的 DV8 和韩国的 BitPlanet 等公司，早已走上了比特币金库这条路。

Sora 的最新动作，旨在 助力这些先行者，并在区域与全球金库之间建立协同效应，进一步巩固 比特币作为储备资产 的地位。

Sora Ventures 合伙人 Luke Liu 将本次发布称为里程碑：“这是亚洲首次出现如此规模的资本承诺，目标是打造一个 比特币金库企业网络，并推动 首个10亿美元级别的亚洲金库基金。”

过去，大规模的比特币金库主要集中在美国，典型代表就是 Strategy 率先开启的企业级屯币浪潮。如今，这只基金释放信号：亚洲正强势入局，挑战全球机构比特币版图。

Sora Ventures 创始人兼管理合伙人 Jason Fang 也强调，这一举措正是为了解决亚洲市场 零散、碎片化的金库布局：“这是历史上第一次，机构资金从本地到区域，最终走向全球舞台。”

Sora Ventures 过去几年不断深耕 比特币优先战略。

2024年：投资日本 Metaplanet，助力该国首家上市公司建立比特币金库，规模达 10亿日元（约656万美元）。

次年：先后收购香港 Moon Inc.、泰国 DV8，并参与韩国 BitPlanet 的收购。每一步都是在复制、扩张 比特币优先金库模型。

如今，这只 10亿美元基金 正式将这些努力制度化，提供一个框架来吸引更多机构资金，同时 协调跨市场的金库战略。

Sora 表示，该基金不仅会加速亚洲企业的比特币采用，还将为全球提供一个 可复制的比特币金库范本。

亚洲家族办公室与日本企业加码加密布局

亚洲富裕家族及其投资载体正在 加速进场加密市场，无论是私人基金还是上市公司，都在市场震荡中不断扩大配置。

新加坡 NextGen Digital Venture 近期为其 Next Generation Fund II（一只专注加密股权的基金）募资超 1亿美元。创始人 Jason Huang 表示，越来越多的家族办公室和金融科技创业者认为，数字资产已成为多元化投资组合中的必选项。

银行端同样在跟踪这一趋势。瑞银（UBS） 报告指出，一些中国家族办公室计划将 最高5%资产配置进加密，同时，年轻一代正在加速推动 adoption（采用浪潮）。

日本正逐渐成为企业级加密热点。今年8月，东京上市公司 Lib Work 宣布启动 330万美元的比特币金库战略，背后原因包括 对冲通胀 与 海外扩张计划。

🇯🇵 Japanese 3D housing firm Lib Work adopts $3.3M Bitcoin treasury strategy amid explosive corporate crypto adoption wave across Japan.#Bitcoin #Japanhttps://t.co/ZykPl6EGRP — Cryptonews.com (@cryptonews) August 19, 2025

几乎在同一时间，Bakkt Holdings 以 1.15亿美元 收购了纺织制造商 MarushoHotta 30% 股权，计划将这家有着 120年历史的老牌企业 重塑为 “Bitcoin.jp”，并全面转向 比特币金库管理 赛道。

日本企业军团中，Metaplanet Inc. 领跑冲锋。本周公司披露又加仓 1,009枚BTC，累计持仓已达 20,000枚BTC，总价值超过 21亿美元。

股东大会也已批准海外募资 8.84亿美元 的股票发行计划，其中大部分资金将用于 继续扫货比特币。

曾经只是苦苦挣扎的酒店运营商，如今的 Metaplanet 已跻身 全球顶级比特币企业持币方阵。

其他东京上市公司也在八月加入进场。Remixpoint 增持 41.5 枚比特币，使其储备达到 1,273 枚比特币。时尚零售商 ANAP 通过其投资部门购入 11.68 枚比特币，同时 Agile Media Network 继续逐步增持。Def Consulting 也宣布了启动金库计划的打算。

在 Bitcoin Asia 2025 大会 上，Eric Trump 为看涨情绪再添火力，他预测这种加密货币可能涨到 单枚100万美元，并形容 中国是数字资产经济中的“一股强大力量”。

BitcoinTreasuries 的数据显示，亚洲最大的企业持币者如今包括 Cango Inc. 和 Bitfufu，两者分别持有价值超过 5.7亿美元 和 2亿美元 的比特币。