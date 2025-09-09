Cardano突破主要牛市形态！分析师多重确认ADA价格突破

Cardano的突破激发了市场的乐观情绪，如果历史重演，价格明显上涨的机会就在眼前。这个蓝筹资产今天上涨了3.3%，与更广泛的市场趋势相符。然而，根据着及加密分析师Lark Davies所提供的数据，ADA未来可能会飙升44%或以上。

Cardano牛市旗形突破

具体来说，Lark Davies以昨日日线图上的牛市旗形突破为基础，对此持乐观态度。在该结构内经过一段时间的价格整合，期间从8月14日的1.02美元到9月7日，Cardano终于获得突破。虽然历史可能不会完全重演，但往往会有相似之处。因此，Lark Davies质疑这是否可能使ADA从其突破点0.836美元或上升44%。值得注意的是，这将使卡达诺达到1.205美元，距离其当前市场价格有36%的距离。

$ADA just broke out of a bull pennant.



The last time we saw this setup, it rallied 44% in just a few weeks.



Are we about to see history rhyme again… or will Cardano fake us out this time? pic.twitter.com/eKcCeFf9Pl — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 8, 2025

另一方面，分析师Ali Martinez也确认Cardano已经突破。他在今天的一则X帖子中预测该代币的下一个目标是0.92美元。再根据他提供的图表显示，ADA从牛市旗形中出现，但在4小时的时间框架上。卡达诺也在9月7日突破，并持续维持这一突破，支持乐观的展望。而上涨至0.92与0.382的斐波那契回撤位对应，也仅代表了从当前市场价格上涨4%。

此外，TapTools的X帐户突出了最近的下行突破，预测潜在上涨至超过1美元。值得注意的是，对于卡达诺的价格预期更高，一位显著的分析师声称以低于5美元的价格出售，是对该代币在本周期的牛市潜力的短视。而CoinMarketCap的活跃用户Lingrid也指出，Cardano已完成ABC回调并成功突破压缩通道，显示出重新出现的多头力量。图表突显了整合阶段如何转变为带有强劲动能的上涨。价格保持在0.85美元附近，稳定在支撑上方，为下一波上涨做好准备。如果动能持续，ADA可能会延伸至0.93至0.96美元的目标区间。

