美联储降息：是BTC、XRP、SOL的新一波利好？

最后更新: 九月 18, 2025

正如市场预期，美联储今年首次降息，幅度为 25个基点。

起初，股市和加密市场的反应都相对平淡——这也不奇怪，毕竟这一动作早已基本被市场消化。

不过，到了周四凌晨，情况开始有点意思了：标普500指数期货和纳斯达克期货纷纷走高。与此同时，尽管比特币在鲍威尔新闻发布会期间一度跌破 115,000美元，但很快强势拉升，在随后数小时内冲向 118,000美元。

那么问题来了：这背后究竟发生了什么？接下来市场会怎么走？这对你的加密钱包意味着什么？让我们拆解一下周三的关键事件。

Bitcoin (BTC) 24小时 7日 1年

从目前的信号来看，美联储预计在 2025年底前还会再降息两次。不过，鲍威尔表态依旧谨慎。

他在记者会上强调，未来是否进一步降息将采取“逐次会议决策”的方式，FOMC会重点关注 就业数据 和 通胀走势。

鲍威尔也承认，很难全面评估特朗普关税对 生活成本 和 整体经济 的影响，这也加剧了市场对通胀可能长期高于美联储2%目标的担忧。

美联储公布的数据显示，这次 25个基点的降息几乎获得FOMC全票支持，唯一的例外是特朗普新任命的 Stephen Miran。他主张更大幅度的降息，与特朗普多次公开要求的“更激进宽松”立场一致。

此时，特朗普正在英国进行国事访问，并未直接就降息发声，而是在 Truth Social 上吐槽 Jimmy Kimmel被撤下节目。不过，考虑到他长期给鲍威尔贴上的“Too Late Jerome”标签，市场早已猜到他的态度。

有趣的是，鲍威尔和特朗普在一点上意见一致：这次降息对经济的实质性影响有限。

但市场更担心的是，美联储动作可能显示出来自白宫的政治干预迹象——如果这一点被证实，可能会引发金融市场更大范围的不安。

Franklin Templeton副首席投资官Max Gokham 最近对宏观环境如何影响加密市场发表了看法。他在接受 Cryptonews 采访时表示：

“那些推高通胀、削弱美债的政策，同时也为 数字资产的复兴 铺平了道路。像 XRP 和 SOL 这样的代币，可能会在跨境支付场景中迎来更广泛的采用。”

从市场表现来看，过去24小时内，小市值代币的涨幅最猛。比特币（BTC）当前仅微涨 0.77%，几乎横盘，而ETH 和XRP 双双上涨 2.6%，Solana (SOL) 则直接拉升 5%。

部分分析师认为，未来美联储的持续降息将成为市场继续上行的关键催化剂，每一次降息都像是给风险资产注入一针强心剂。

在鲍威尔发布会召开前，华盛顿街头甚至出现了一座 特朗普手握比特币的黄金雕像。幕后加密投资者称，希望借此引发关于“法币未来”的讨论。

另一边的大西洋彼岸，英国央行 也将在周四公布利率决议。虽然这类消息对比特币的直接影响不如美联储大，但伦敦的分析师普遍预计，英国的借贷成本将维持不变。主要原因是英国通胀依旧高企，8月仍停留在 3.8%。

美联储FOMC的下一次会议将在10月底举行。根据 CME FedWatch工具 的数据，目前市场预期有 87.7% 的概率 会再降息 25个基点。未来六周，这一概率的演变值得密切关注。