ZCash hoje: por que criptomoeda não para de subir, US$ 1 mil pela frente?

ZEC atingiu o maior valor em oito anos, impulsionada pela previsão de Arthur Hayes e pela crescente demanda por privacidade digital.

O mercado de criptomoedas viu uma forte valorização do ZCash (ZEC), uma das principais moedas focadas em privacidade, no uptober.

Enquanto o Bitcoin e outras altcoins mantêm um comportamento lateral, o ZEC disparou mais de 45% na semana, alcançando um novo recorde de oito anos, cotado a US$ 388 nesta sexta-feira.

Esse salto colocou o ZCash à frente do Monero (XMR) em valor de mercado, com capitalização superior a US$ 6,2 bilhões, tornando-se a criptomoeda de privacidade mais valiosa do mundo.

O avanço aconteceu mesmo em meio à fraqueza do mercado mais amplo, que segue em consolidação após o fracasso de um acordo comercial entre Estados Unidos e China esperado para quinta-feira.

A recente euforia em torno do ZCash ganhou força após uma publicação de Arthur Hayes, cofundador da BitMEX.

Quando perguntado sobre o mercado, ele respondeu apenas com uma palavra: ‘ZEC’. Dias antes, Hayes previu que o token poderia atingir US$ 10 mil, provocando um frenesi entre investidores e analistas.

Logo após o comentário, o ZEC saltou de US$ 272 para US$ 355 em poucas horas, mostrando que o mercado reagiu fortemente à aposta do investidor.

Para muitos, o movimento reforça a influência que grandes figuras do setor ainda exercem sobre ativos alternativos.

Zcash hoje: criptomoeda com forte alta

Enquanto isso, Simon Dedic, fundador da Moonrock Capital, destacou que o desempenho do token é algo ‘maluco de se ver’.

Ele lembrou que a criptomoeda multiplicou por dez o seu valor em apenas dois meses, contrariando completamente o sentimento negativo do mercado.

‘Isso não é uma moeda qualquer. É um ativo multibilionário, e esse tipo de performance é realmente impressionante’, afirmou Dedic em publicação na rede X.

O interesse crescente por moedas de privacidade, como ZCash e Monero, reflete uma busca maior por anonimato e segurança em meio à crescente vigilância sobre transações digitais.

Essas criptomoedas mascaram os detalhes de envio, recebimento e valor das operações, garantindo níveis de confidencialidade que vão além do que o Bitcoin (BTC) oferece.

Enquanto as transações em Bitcoin permanecem rastreadas publicamente, o ZCash utiliza tecnologia de prova de conhecimento zero (zk-SNARKs) para ocultar informações sensíveis.

Assim, tornando quase impossível rastrear o fluxo de fundos entre carteiras. Essa característica vem ganhando importância à medida que governos e exchanges reforçam o monitoramento sobre o setor cripto.

Pequenos investidores entram, baleias saem

Apesar do entusiasmo, dados da Nansen mostram que grandes investidores (‘baleias’) têm reduzido suas posições em ZEC, vendendo cerca de US$ 702 mil em tokens nos últimos dias.

Em contrapartida, o número de detentores individuais cresceu 63% na semana, chegando a 1.968 carteiras ativas.

Esse cenário indica que o ZCash está se descentralizando rapidamente, com pequenos investidores assumindo protagonismo na recente alta.

Para Mike Ermolaev, analista e fundador da OutsetPR, a combinação entre o hype gerado por Arthur Hayes, o interesse por privacidade e a escassez da moeda pode sustentar o rali por mais tempo.

‘No entanto a chegada dos investidores de varejo e a saída das baleias é um sinal de alerta. Assim, indicando que o topo pode estar próximo, operar comprado alavancado pode ser arriscado agora’, disse.