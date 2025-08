Bitcoin pode virar o sistema financeiro? Liquidez global responde

O Bitcoin (BTC) opera com viés neutro esta semana, negociado por volta de US$ 114.000. Segundo analistas da MacroScope, a liquidez global atingiu silenciosamente US$ 127,3 trilhões.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Em outras palavras, há mais dinheiro em movimento agora do que nunca, o que pode beneficiar o Bitcoin.

Diferente de ciclos anteriores, esse aumento de liquidez não vem só do Federal Reserve. Bancos centrais da Ásia, Europa e Oriente Médio também ampliaram seus balanços nos últimos trimestres.

A disposição ao risco, portanto, está voltando aos mercados. Para o Bitcoin, um ativo historicamente sensível à liquidez, o cenário aponta para possível alta explosiva.

Isso se intensifica à medida que a confiança nos sistemas bancários tradicionais continua caindo após 2023.

A demanda institucional também está crescendo. Os pedidos de ETF de BTC pela BlackRock e o interesse de fundos soberanos reacenderam o debate sobre o papel do ativo no portfólio global.

Caso a liquidez siga em expansão e o capital busque reservas descentralizadas e fora do controle estatal, o Bitcoin pode capturar parte relevante desses US$ 127 trilhões.

Bitcoin recua sob resistência em US$ 114.000

A previsão para o Bitcoin segue neutra, com a criptomoeda cotada a US$ 114.436.

Nas últimas 24 horas, o ganho foi de 0,56%. Embora o movimento pareça discreto, a análise técnica revela um cenário mais interessante.

📉 #Bitcoin Update

BTC is coiling inside a symmetrical triangle near $114.4K. Price is trapped between a descending trendline and rising support. RSI ~52 shows indecision.

📊 Watch:

• Breakout above $114.94K → $116.9K / $118.8K targets

• Breakdown below $114K → $112K / $110K pic.twitter.com/YGcL1RnnbS — Arslan Ali (@forex_arslan) August 4, 2025

O par BTC/USD está comprimido entre uma linha de resistência descendente e um suporte ascendente desde o início de julho.

Essa formação em triângulo simétrico é clássica em períodos de consolidação e costuma anteceder grandes movimentos.

No gráfico de 2 horas, a média móvel de 50 períodos, próxima de US$ 114.509, atua como resistência dinâmica.

O preço rejeitou altas intradiárias perto de US$ 114.940. Nesse sentido, um rompimento dessa faixa pode provocar um short squeeze e impulsionar o BTC até US$ 116.912 ou US$ 118.878.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Principais sinais técnicos:

O RSI está em 52, neutro, porém levemente ascendente.

Os candles mostram spinning tops e dojis, sinal de indecisão com acúmulo de força.

O volume segue baixo, indicando que o mercado espera um catalisador.

Caso os compradores não retomem a zona dos US$ 114.940, os suportes mais próximos ficam em US$ 112.043 e US$ 110.065.

Esses níveis coincidem com regiões anteriores de consolidação e sustentação por linha de tendência.

O Bitcoin pode virar o sistema financeiro?

Embora os US$ 127 trilhões em liquidez não garantam ganhos imediatos, o ambiente favorece ativos não convencionais como o BTC.

Em expansões anteriores, como a de 2020, o Bitcoin subiu mais de 300% em menos de seis meses.

Para que o BTC/USD realmente ‘vire’ o sistema financeiro, três elementos precisam se alinhar: confiança institucional, fatores macroeconômicos favoráveis e clareza regulatória.

Ainda assim, o cenário já está se formando. A liquidez está alta. A confiança nas moedas fiduciárias está em baixa. E os ativos digitais já não estão mais à margem do setor financeiro.

Fatores que merecem atenção:

Expectativas de cortes nos juros nos EUA em setembro

Aprovações de ETFs de Bitcoin à vista

Sentimento de risco no macro global

Se esses fatores coincidirem, o BTC não apenas pode se beneficiar da maré de US$ 127 trilhões, mas pode também se tornar a embarcação mais segura em meio à enchente.

📚Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets para esclarecer as dúvidas dos usuários.