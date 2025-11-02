XRP hoje: resistência em US$ 2,6 é o último obstáculo para US$ 3,00?

Criptomoeda se aproxima de nível importante de resistência enquanto traders aguardam um rompimento.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O preço do XRP está em torno de US$ 2,55, com alta modesta de 1,7% hoje (02/11). Assim, seu volume de negociação ultrapassa US$ 2,16 bilhões.

Apesar do avanço, o XRP segue preso abaixo de uma forte resistência próxima de US$ 2,6. O nível representa um ponto em que indicadores técnicos sugerem que um movimento decisivo pode acontecer em breve.

Com valor de mercado de US$ 153 bilhões, a criptomoeda mantém a posição de quarto maior projeto por capitalização.

Mesmo assim, os traders observam de perto os níveis-chave, já que o impulso diminui dentro de uma estrutura cada vez mais apertada.

🚨 XRP Price Alert: XRP is testing the $2.60 resistance — the final hurdle before a potential breakout toward $3.00.



A close above $2.72 could trigger a rally, while a drop below $2.54 risks a move toward $2.02. The battle between bulls and bears is heating up 🔥#XRP #Crypto pic.twitter.com/2vLqM9TFYS — Arslan Ali (@forex_arslan) November 2, 2025

Previsão para o preço do XRP hoje

O gráfico diário do XRP mostra um padrão de triângulo descendente. Ou seja, uma formação geralmente associada à continuação de tendência de baixa quando o suporte cede.

Agora, a linha de tendência superior, conectando topos mais baixos desde US$ 3,15. Isso limita o avanço, enquanto o suporte em torno de US$ 2,54 atua como última defesa dos compradores.

👉Veja também: Como Comprar XRP no Brasil em 2025 – Guia completo

Apesar da recente alta, o XRP continua abaixo da Média Móvel Exponencial (MME) de 50 dias. Portanto, isso indica que os vendedores ainda dominam o sentimento de curto prazo.

Já o Índice de Força Relativa (RSI) se mantém perto de 48, sinalizando impulso neutro, mas com divergência baixista. O preço também se estabilizou.

Mas, por outro lado, o RSI não fez novas máximas. Portanto, um sinal de perda de força compradora e possível esgotamento da tendência. Os últimos candles, por exemplo, principalmente Doji e spinning tops, mostram indecisão.

Atualmente, os traders observam se surgirá um candle de engolfo altista para confirmar força renovada ou um rompimento de baixa que confirme continuação da tendência descendente.

Cenários possíveis para a criptomoeda no mercado

A previsão de preço do XRP ainda é pessimista. No entanto, se o XRP romper a faixa entre US$ 2,6 e US$ 2,72, o impulso pode acelerar até US$ 3,00.

É nesse nível onde encontra-se a próxima resistência da criptomoeda. Assim, um fechamento consistente acima dessa região pode confirmar uma reversão altista de curto prazo, mirando US$ 3,15, o topo da fase de consolidação anterior.

Gráfico XRP/USD – Fonte: Tradingview

Caso o preço não se mantenha acima de US$ 2,54, os próximos alvos de queda ficam em torno de US$ 2,26 e US$ 2,02, alinhados ao limite inferior do triângulo descendente.

Cenário otimista : rompimento acima de US$ 2,6 abre caminho para US$ 3,00–US$ 3,15.

: rompimento acima de US$ 2,6 abre caminho para US$ 3,00–US$ 3,15. Projeção de queda: perda de suporte abaixo de US$ 2,54 pode levar o preço a US$ 2,26–US$ 2,02.

Traders de XRP seguem confiantes

Para traders ativos, uma posição vendida abaixo de US$ 2,54 mirando US$ 2,02 oferece boa relação risco-retorno, com stop-loss próximo de US$ 2,73. Por outro lado, um rompimento acima de US$ 2,72 pode justificar posições compradas com alvo em US$ 3,00.

Enquanto o mercado não define direção, o movimento do XRP segue equilibrado entre consolidação e rompimento. Sendo assim, tornando o preço de US$ 2,6 um ponto crucial para observar o próximo grande movimento.