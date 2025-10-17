Risco de colapso: vendas em pânico testam BTC, ETH, XRP e SOL

Índice de medo e ganância apresentou números alarmantes, o que sugere nova queda no mercado cripto.

O otimismo de outubro virou medo com a chance de um colapso no preço de criptomoedas como o Bitcoin (BTC).

A capitalização total do mercado cripto está próxima de US$ 3,6 trilhões, com o volume de 24 horas em alta.

Ou seja, um padrão que geralmente indica venda forçada, não compras pacientes. O sentimento entre os investidores está sendo testado.

O Crypto Fear and Greed Index caiu para níveis de medo extremo, reforçando a narrativa de crash no mercado cripto.

Cenário de colapso do BTC e todo o mercado

Um crash do BTC pode acelerar se o preço perder novamente a região da média de 200 dias e fechar abaixo dela com volume crescente.

A Barrons destacou essa quebra e alertou para danos na tendência durante a queda.

Dessa forma, o estresse macro amplia o risco.

A Reuters registrou um salto no Cboe Volatility Index (VIX) para máximas recentes, um sinal que costuma acompanhar movimentos de redução de risco em vários ativos.

Contudo, ondas de correlação podem puxar o mercado cripto para baixo durante a pressão nas bolsas. A capitalização total também define a zona crítica.

O CoinMarketCap mostra o indicador em cerca de US$ 3,62 trilhões. Assim, uma queda firme abaixo dessa região manteria os vendedores no controle e ampliaria o cenário de crash.

Níveis do BTC, XRP, ETH e SOL

O Bitcoin é negociado por cerca de de US$ 106 mil, após subir em relação aos US$ 105 mil mais cedo.

Portanto, o suporte está em US$ 100 mil e a resistência em US$ 110 mil.

Uma recuperação precisa de demanda à vista consistente e ritmo mais calmo, não apenas alta no funding.

Enquanto isso, o Ethereum (ETH) caiu para US$ 3,8 mil, e a faixa de US$ 3,6 mil a US$ 3,7 mil serviu como pivô neste mês.

Sendo assim, um fechamento diário acima de US$ 4 mil aliviaria a pressão e reduziria o temor de uma nova perna de baixa.

Por outro lado, o XRP está na faixa dos US$ 2,3, com suporte em US$ 2,00. Porém, se cair abaixo desse patamar, o risco de um movimento em direção à faixa alta de US$ 1 aumenta.

Já o Solana (SOL) é negociado abaixo de US$ 180, com o CoinMarketCap registrando US$ 181 a US$ 190 em negociações recentes. Agora, o suporte inicial está em US$ 170, depois US$ 160.

Ou seja, um fechamento acima de US$ 195 iniciaria uma recuperação curta.

Em vez de pânico, o que fazer agora?

Tudo começa pelo preço e pelo tamanho. Uma retomada firme para US$ 3,7 trilhões com aumento de volume à vista em dias positivos mostra compradores ativos, não apenas cobertura de shorts.

A confirmação vem dos líderes. O Bitcoin está perto de US$ 106 mil, e o Ethereum, perto de US$ 3,8 mil. Eles precisam de fechamentos diários firmes acima das resistências próximas.

Em ciclos anteriores, o BTC acima da média de 200 dias reduziu riscos de crash. Enquanto isso, o preço do ETH acima de US$ 4 mil melhora o tom para os principais ativos.

O sentimento do mercado também serve de termômetro.

O Fear and Greed Index na faixa dos 20 mostra cautela. Quando sobe para os 30 ou 40 com fechamentos mais fortes, normalmente sinaliza exaustão do pânico.

Por isso, é importante interpretar picos em dias de queda de forma diferente dos movimentos em dias de alta.

A qualidade do volume mostra a direção. Volume à vista crescente em dias negativos indica distribuição. Já o volume crescente em dias positivos indica acumulação.

As leituras de volume de BTC, ETH, XRP e SOL no CoinMarketCap ajudam a acompanhar essas mudanças dia a dia.

O ambiente macro também pesa. A Reuters ligou a queda à tensão comercial e ao estresse nas bolsas.

Se esses fatores diminuírem, o mercado cripto costuma estabilizar mais rápido que as ações. Se piorarem, o risco de queda aumenta.

Os gatilhos ficam claros nesse cenário. Compradores focam em fechamentos que retomam níveis perdidos com volume mais forte.

Em contrapartida, os holders usam momentos de força para reduzir o risco.

Quem está de fora espera a capitalização total se firmar acima de US$ 3,9 trilhões com faixas diárias mais calmas.