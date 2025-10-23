XRP agora: preço desaba após cofundador da Ripple lucrar mais de US$ 700 milhões

O valor do XRP, atualmente em US$ 2,40, está cerca de 34% abaixo da máxima de US$ 3,66, registrada em julho.

Os investidores do XRP agora estão em alerta. O cofundador da Ripple, Chris Larsen, voltou a vender parte de suas participações no ativo.

Desse modo, com as vendas, ele está acumulando lucros impressionantes enquanto o preço tenta se estabilizar.

Desde 2018, Larsen já realizou cerca de US$ 764 milhões em lucros com vendas sucessivas de XRP, segundo dados do analista J.A. Maartunn, da plataforma CryptoQuant.

Essas vendas recorrentes ocorrem, segundo Maartunn, sempre próximas das máximas locais, um padrão que vem se repetindo há anos.

A movimentação mais recente incluiu a transferência de 50 milhões de XRP de uma carteira ligada ao cofundador, que mais tarde confirmou se tratar de um investimento na Evernorth Treasury.

Mesmo assim, o mercado reagiu com cautela.

Vendas no topo e pressão sobre o valor do XRP agora

Analistas atribuem parte dessa queda justamente à saída de grandes volumes de uma carteira associada a Larsen.

Enquanto alguns defendem que se trata apenas de realização natural de lucros, outros acusam o cofundador de pressionar o preço de forma deliberada.

A percepção geral é de que cada movimento de Larsen serve como gatilho para novas ondas de volatilidade, minando a confiança dos investidores de longo prazo.

Os dados da CryptoQuant mostram que, desde janeiro de 2018, os lucros realizados por Larsen saltaram de menos de US$ 200 milhões para US$ 764 milhões.

A curva crescente indica que o cofundador continua ativo nas operações de venda, mesmo após anos de questionamentos sobre o impacto de suas movimentações no mercado secundário.

Risco técnico: XRP agora abaixo das médias principais

No campo técnico, o XRP agora permanece em tendência de baixa. O ativo precisa recuperar a média móvel simples de 200 dias (SMA), atualmente em US$ 2,60, para encerrar o ciclo descendente.

Enquanto isso não ocorre, o viés segue negativo.

O fechamento diário recente, em US$ 2,41, manteve o preço abaixo das EMAs de 20, 50 e 200 períodos (US$ 2,54, US$ 2,71 e US$ 2,67, respectivamente).

Esse padrão reforça que a pressão vendedora ainda domina o cenário de longo prazo.

O RSI em 40,6 e o MACD neutro confirmam a falta de força compradora.

As Bandas de Bollinger, com média em US$ 2,57 e limite inferior em US$ 2,09, sugerem que o ativo opera em uma faixa de volatilidade moderada, onde pequenas oscilações podem gerar movimentos bruscos.

Ainda assim, há sinais sutis de alívio nos gráficos de curto prazo.

Nos intervalos de uma hora (H1) e quinze minutos (M15), o momentum é positivo, com RSI em 57,10 e 66,56, indicando tentativas de recuperação intradiária.

Traders observam pontos críticos

Os níveis de suporte e resistência são claros para quem acompanha o ativo. O ponto pivô em US$ 2,40 funciona como zona de inflexão imediata.

Acima de US$ 2,43 (R1), há espaço para uma retomada rumo a US$ 2,54, coincidindo com a EMA de 20 dias.

Uma quebra sustentada dessa região abriria caminho para US$ 2,67 e US$ 2,71, regiões-chave que marcam a reversão de tendência.

Por outro lado, perder o suporte em US$ 2,38 pode levar o preço até US$ 2,09, onde está a banda inferior de Bollinger.

Essa região é considerada o piso técnico, onde compradores mais agressivos costumam entrar.

Em termos de risco, a volatilidade medida pelo ATR14 (0,26) aponta para oscilações de até US$ 0,25 por sessão, exigindo gestão cuidadosa de posições alavancadas.

Contexto de mercado e sentimento

O ambiente macro não ajuda. O índice de Medo e Ganância está em 27 pontos (Medo), e o Bitcoin domina 57,6% do mercado, drenando liquidez das altcoins.

Com isso, o XRP enfrenta ventos contrários adicionais, já que a demanda por risco está baixa em todo o setor.

Além disso, a atividade nas DEXs (exchanges descentralizadas) caiu nas últimas semanas.

Plataformas como Uniswap V3 e Curve DEX registraram quedas superiores a 20% em volume negociado, sinalizando menor apetite especulativo.

O conjunto desses fatores mantém o cenário do XRP em equilíbrio delicado: há fôlego intradiário, mas as tendências de longo prazo seguem enfraquecidas.