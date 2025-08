Bitcoin hoje: nova regra fiscal nos EUA pode impulsionar a cotação do BTC?

O Bitcoin (BTC) segue acima de US$ 114.000 enquanto investidores analisam um novo relatório dos Estados Unidos. A proposta do governo pode aliviar a carga tributária sobre mineradores e provocar um novo boom no setor.

O relatório da Casa Branca, com 168 páginas, sugere tributar recompensas de mineração apenas na venda, e não no recebimento do Bitcoin em si. Isso se alinha ao tratamento dado ao ouro.

Hoje, os mineradores pagam imposto no momento em que recebem suas recompensas na criptomoeda, mesmo sem vender. Isso gera um descompasso entre o imposto devido e a receita real.

Com a mudança, o imposto seria cobrado após a venda. Assim, a medida pode melhorar os lucros da mineração e atrair mais investidores de longo prazo.

A BitFuFu, uma das maiores mineradoras do mundo, apoia a mudança.

Segundo a empresa, isso pode reduzir barreiras de entrada, ainda mais com os custos de energia nos EUA relativamente baixos, mesmo com tarifas sobre equipamentos importados.

A proposta também menciona a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, gerida pelo Tesouro. A ideia é usar ativos digitais confiscados.

Apesar da falta de detalhes, isso mostra que o governo reconhece a relevância de longo prazo do BTC.

Principais pontos da proposta:

Receita da mineração pode ser tributada na venda, não no recebimento

Mineradores podem se livrar da ‘dupla tributação’

Tesouro dos EUA pode criar reserva estratégica de Bitcoin

Saída de capital pressiona o Bitcoin hoje no curto prazo

Apesar das boas perspectivas, o Bitcoin ainda enfrenta pressão. Os ETFs à vista nos EUA registraram saídas de US$ 196 milhões nesta terça-feira (5). Este foi o quarto dia seguido de resgates.

Desde o fim de julho, os fundos já perderam mais de US$ 500 milhões, o que mostra uma queda na demanda institucional.

A saída de capital ocorre junto com dados econômicos fracos. O PMI de Serviços caiu para 50,1 em julho, quase entrando em contração. Os dados de emprego também decepcionaram.

Além disso, as tensões políticas aumentaram. Donald Trump sugeriu novas tarifas sobre importações de tecnologia. Esse cenário afastou investidores de ativos voláteis, como o Bitcoin.

Por outro lado, a clareza regulatória pode melhorar o sentimento. No Japão, a SBI Holdings entrou com pedido para lançar um ETF com Bitcoin e XRP.

Se aprovado, será o primeiro da Ásia com esses dois ativos, o que pode atrair mais investidores institucionais e de varejo.

Nos EUA, a SEC decidiu que o staking líquido não é oferta de valores mobiliários. A decisão elimina uma incerteza legal sobre protocolos baseados em Ethereum.

O presidente da autarquia, Paul Atkins, também anunciou o ‘Projeto Crypto’. Nesse sentido, o plano busca criar uma estrutura mais favorável ao mercado durante o governo Trump.

Análise técnica: touros defendem US$ 112.000

Tecnicamente, o Bitcoin hoje está negociado por volta de US$ 114.240. Assim, o ativo se mantém acima da média móvel de 50 períodos no gráfico de 2 horas.

Após tocar o suporte em US$ 112.641, o BTC formou um fundo mais alto. Isso sugere acúmulo por parte dos compradores.

No entanto, o preço segue preso abaixo de uma linha de tendência de baixa iniciada no pico de 31 de julho.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI está neutro, em torno de 51. Para os compradores, o ponto-chave é US$ 115.043. Um rompimento acima dessa marca pode levar o preço a US$ 116.915 e US$ 118.878, onde há resistência.

Mas, se o preço falhar nesse rompimento, pode cair novamente. Os próximos suportes estão em US$ 112.640, US$ 110.782 e US$ 109.075.

BTC enfrenta zona crítica, revela analista

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, observa que o Bitcoin continua preso entre US$ 113.500 e US$ 114.500.

O ativo segue em movimento lateral após a queda recente das máximas de julho, quando chegou perto de US$ 123.000.

Para ele, o cenário atual é de incerteza. A força compradora tenta retomar o controle, mas enfrenta dificuldades em romper a barreira dos US$ 116.000. Caso consiga ultrapassar esse ponto, o próximo alvo seria US$ 118.000.

No entanto, se o preço cair abaixo de US$ 113.000, o BTC pode buscar níveis mais baixos. A saída de capital dos ETFs também mostra que os grandes investidores estão cautelosos.

Enquanto isso, altcoins menores seguem voláteis, com destaque negativo para memecoins.

Dessa forma, o mercado observa o Bitcoin em uma zona decisiva. Um movimento mais claro pode definir os rumos das próximas semanas.

