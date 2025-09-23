Wall Street compra Bitcoin na queda – Grande recuperação à vista?

O preço do Bitcoin (BTC) encontra-se estável, próximo de US$ 112 mil, após uma semana agitada que balançou os mercados.

Embora a queda tenha testado o sentimento, empresas ligadas a Wall Street e tesourarias globais aproveitaram para ampliar agressivamente suas posições em Bitcoin, sinalizando confiança de que um ciclo de alta pode estar próximo.

Tesourarias dobram apostas no Bitcoin

Diversas grandes tesourarias de Bitcoin anunciaram novas compras na última semana, sem temer a volatilidade recente.

A Strategy, liderada por Michael Saylor, adicionou US$ 99,7 milhões as suas reservas na criptomoeda, ampliando sua posição mesmo com preocupações sobre exclusão do S&P 500 e diluição de ações.

Strategy has acquired 850 BTC for ~$99.7 million at ~$117,344 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 9/21/2025, we hodl 639,835 $BTC acquired for ~$47.33 billion at ~$73,971 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/rG5pvryeYL — Michael Saylor (@saylor) September 22, 2025

Já a japonesa Metaplanet fez um movimento ainda mais ousado, comprando US$ 632 milhões em Bitcoin. Assim, elevou suas reservas para 25.555 BTC, avaliados em cerca de US$ 3 bilhões.

Todavia, o maior destaque veio da Strive, que concluiu fusão com a Semler Scientific e destinou imediatamente US$ 675 milhões ao ativo. A entidade combinada agora possui mais de 10.900 BTC, avaliados em mais de US$ 1,2 bilhão.

Ao pagar um prêmio de 210% pelas ações da Semler, a Strive também garantiu um lucrativo negócio de diagnósticos. Contudo, seu foco principal continua sendo construir uma tesouraria cripto robusta.

Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025

Esses movimentos reforçam a convicção institucional. Longe de recuar, alguns dos maiores detentores corporativos de Bitcoin estão ampliando exposição, fortalecendo a estabilidade do mercado em tempos de queda.

Confiança institucional pode impulsionar ETFs

O momento dessas compras é relevante. Com reguladores flexibilizando regras sobre exposição a ativos digitais e Wall Street demonstrando alta demanda por produtos ligados a cripto, grandes tesourarias podem preparar terreno para aprovação mais ampla de ETFs.

A confiança delas não apenas fortalece o sentimento, mas também cria uma rede de proteção contra quedas mais profundas.

À medida que mais empresas seguem a estratégia da Strategy e da Metaplanet, a demanda pelo Bitcoin pode superar a oferta. Isso se torna ainda mais relevante diante do limite fixo de 21 milhões de moedas.

Se os fluxos institucionais continuarem, a consolidação atual perto de US$ 113 mil pode ser lembrada como zona ideal de acumulação.

Análise do Bitcoin: níveis-chave para observar

Nos gráficos, o Bitcoin negocia logo abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos, em US$ 113.450. Esse é um nível que os touros precisam recuperar para aliviar a pressão de venda. A média móvel de 50 períodos em US$ 115.500 é o próximo teste. Já as resistências estão em US$ 116.150 e US$ 118.000.

Pavios inferiores longos perto de US$ 112.500 indicam interesse em comprar na queda. Porém, sem um candle claro de reversão, os vendedores ainda controlam o momento.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O Índice de Força Relativa (RSI) em 36 mostra condições de sobrevenda. No entanto, os traders aguardam confirmação antes de apostar em recuperação.

Se o Bitcoin romper abaixo de US$ 113.000, os próximos suportes ficam em US$ 110.850 e US$ 108.750. Na ponta oposta, um rompimento limpo acima de US$ 114.750 pode abrir espaço para nova alta em direção a US$ 120.000.

Para traders cautelosos, paciência é essencial. Já os mais agressivos podem mirar US$ 110.800 em operações vendidas. Por outro lado, posições compradas exigem padrão de engolfo de alta ou candle martelo próximo ao suporte.

No horizonte mais longo, a estrutura de fundos ascendentes desde o verão permanece intacta. Isso sugere que a fraqueza atual pode evoluir para uma fase de acumulação antes da próxima recuperação.

Ponto de vista do CryptoNews

Na minha visão, o movimento atual reforça a força do Bitcoin como reserva institucional. Como foi possível observar, diversas grandes empresas não apenas mantêm, mas aumentaram suas posições, mesmo diante da volatilidade recente.

Isso mostra que a confiança segue firme e que o mercado pode estar vivendo um momento de acumulação estratégica. Acredito que essa combinação de compras institucionais e cenário técnico abre espaço para uma recuperação de preço.

Assim sendo, o patamar atual pode ser lembrado como um ponto-chave antes de uma nova fase de valorização.