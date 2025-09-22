Entradas em ETFs cripto chegam a US$ 1,9 bi após corte de juros do Fed

Adoção institucional de criptomoedas aumenta com mudanças no cenário econômico norte-americano.

As instituições voltaram em peso para o mercado depois do primeiro corte de juros de 2025 pelo Fed. Cerca de US$ 1,9 bilhão entrou em fundos de BTC e ETH, com ETFs à vista elevando os ativos sob gestão ao pico do ano, mesmo após uma breve realização de lucro.

Sendo assim, os produtos de investimento em ativos digitais registraram quase US$ 2 bilhões em entradas entre 14 e 20 de setembro, segundo dados da CoinShares.

O movimento veio após o Federal Reserve reduzir os juros pela primeira vez em 2025.

Agora, as entradas marcaram a segunda semana consecutiva de ganhos e levaram o total de ativos sob gestão (AuM) a US$ 40,4 bilhões, o maior nível do ano.

BTC e ETH lideram entradas após corte de juros do Fed

O Fed cortou sua taxa básica em 25 pontos-base no dia 17 de setembro, reduzindo o intervalo para 4,25%. Dessa forma, foi o primeiro corte desde 2023, após sinais de mercado de trabalho mais fraco e inflação mais suave.

Apesar do tom ‘hawkish’, investidores correram para produtos cripto no final de semana, com US$ 746 milhões entrando apenas entre 18 e 19 de setembro.

Assim, os fundos de Bitcoin (BTC) lideraram, com US$ 977 milhões em entradas. Isso se somou aos US$ 2,4 bilhões da semana anterior. Ou seja, elevando o total em quatro semanas para US$ 3,9 bilhões, de acordo com dados da SoSoValue.

Por outro lado, produtos vendidos a descoberto de Bitcoin perderam força, com saídas de US$ 3,5 milhões. O total sob gestão caiu para US$ 83 milhões, mínima em vários anos.

ETH em destaque após corte de juros

O Ethereum (ETH) também se destacou, recebendo US$ 772 milhões. No total, a criptomoeda alcançou US$ 12,6 bilhões em fundos ETFs, recorde para produtos atrelados ao ativo.

Enquanto isso, Solana (SOL) e XRP atraíram interesse, com entradas de US$ 127,3 milhões e US$ 69,4 milhões, respectivamente.

A reação inicial do mercado foi volátil. O BTC chegou a ultrapassar US$ 117 mil na quinta-feira (18/09). Contudo, a criptomoeda recuou para US$ 115.089 na sexta (10/09). Sendo assim, uma queda de 1,2% em 24 horas e 7% abaixo da máxima histórica de US$ 124.128.

Enquanto isso, o ETH bateu US$ 4,6 mil antes de cair para US$ 4.465. Após a coletiva de Jerome Powell, mais de US$ 105 milhões foram liquidados, com US$ 88,8 milhões em posições compradas e US$ 17 milhões em posições vendidas.

Mas, o interesse institucional seguiu forte via ETFs à vista. No dia 19 de setembro, os ETFs de BTC registraram US$ 222,6 milhões em entradas líquidas.

O iShares Bitcoin Trust da BlackRock liderou as entradas com US$ 246,1 milhões no período, enquanto o GBTC da Grayscale teve saídas de US$ 23,5 milhões.

O fluxo líquido acumulado nos ETFs à vista de Bitcoin já soma US$ 57,7 bilhões. O total de ativos chega a US$ 152,3 bilhões, ou 6,6% da capitalização de mercado do BTC.

No ETH, ETFs também tiveram movimento expressivo. O ETHA da BlackRock puxou US$ 144,3 milhões, enquanto Grayscale, Fidelity e Bitwise registraram saídas menores.

Com isso, o setor alcançou US$ 40,3 bilhões em ativos sob gestão, novo recorde.

Corrida por ETFs cripto esquenta com aval da SEC

O fluxo para fundos coincidiu com uma onda de atividade em ETFs em Washington.

No dia 16 de setembro, cinco novos pedidos chegaram à SEC, mostrando a fome dos emissores por produtos além de BTC e ETH.

Agora, a lista inclui o ETF à vista de Avalanche da Bitwise, ETFs da Defiance ligados a trades de base em BTC e ETH.

Além disso, há pedidos de fundos ‘Income Blast’ da Tuttle Capital atrelados a altcoins como Bonk, Litecoin e Sui. A T-Rex também entrou na disputa com um ETF alavancado 2x de Orbs.

Nate Geraci, cofundador do ETF Institute, disse que o mercado deve esperar uma ‘enxurrada’ de novos pedidos nos próximos meses.

Hoje, já são mais de 92 aplicações pendentes, a maioria com prazos em outubro e novembro.

Desse modo, a pressão aumentou quando a SEC aprovou novos padrões de listagem para Nasdaq, Cboe BZX e NYSE Arca.

ETFs cripto invadem mercado

As regras permitem que as bolsas listem ETFs de commodities, incluindo os de cripto à vista, sem revisões caso a caso. O tempo de análise cai de mais de 200 dias para até 75.

Mas, os primeiros beneficiados devem ser fundos à vista de Solana e XRP.

A SEC também aprovou o Digital Large Cap Fund (GDLC) da Grayscale, o primeiro ETP com exposição multimoeda no mercado.

No mesmo dia, dois novos ETFs começaram a negociar em Chicago. O primeiro é o ETF de Dogecoin (DOGE) na Cboe BZX. Ele movimentou US$ 6 milhões na primeira hora de lançamento. Já o ETF à vista de XRP (XRPR) somou US$ 24 milhões em apenas duas horas.

Ambos foram lançados pela REX Shares e Osprey Funds.

O analista da Bloomberg, Eric Balchunas, disse que DOJE, XRPR e o GDLC superaram a média de volumes de estreia, mas ainda ficaram atrás dos produtos de BTC.