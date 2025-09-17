Metaplanet chega aos Estados Unidos em meio a expansão global de US$ 1,4 bilhão

A Metaplanet também fortaleceu sua atuação local com o lançamento da subsidiária Bitcoin Japan Inc., em Tóquio.

A Metaplanet, empresa listada em Tóquio e reconhecida como uma das principais corporações de tesouraria de Bitcoin, anunciou sua entrada oficial no mercado norte-americano após concluir uma captação internacional de US$ 1,4 bilhão.

No dia 17 de setembro, a companhia revelou a criação da Metaplanet Income Corp., subsidiária sediada nos Estados Unidos que terá como foco a geração de novas receitas além da tradicional estratégia de tesouraria em Bitcoin.

De acordo com a empresa, essa nova unidade servirá como plataforma para operações de derivativos e outras atividades de renda recorrente, com os lucros direcionados ao financiamento de iniciativas futuras.

O projeto também busca aprimorar governança e controle de riscos, garantindo que as operações em Bitcoin mantenham fluxo de caixa positivo.

Simon Gerovich, CEO da Metaplanet, destacou que a criação da Income Corp. já se tornou um motor de crescimento.

Metaplanet has established Metaplanet Income Corp. in the U.S. to further expand our Bitcoin Income Generation Business. This business has become our engine of growth, generating consistent revenue and net income. We are cash flow positive, producing significant internal cash… https://t.co/WvWkK5ZWzv — Simon Gerovich (@gerovich) September 17, 2025

Bitcoin Japan consolida presença no mercado doméstico

Além da expansão internacional, a Metaplanet também fortaleceu sua atuação local com o lançamento da subsidiária Bitcoin Japan Inc., em Tóquio, acompanhada da aquisição do domínio Bitcoin.jp.

O domínio, que esteve em posse de um investidor privado por mais de dez anos, será usado como base para diversos projetos, incluindo o Bitcoin Magazine Japan, a Bitcoin Japan Conference e lançamentos de produtos voltados ao público japonês.

Segundo a companhia, as receitas geradas a partir da plataforma Bitcoin.jp contribuirão para reforçar as operações de tesouraria e viabilizar novos empreendimentos.

Embora registrado como ativo intangível, o domínio será amortizado de acordo com padrões contábeis vigentes.

Gerovich classificou a aquisição como um marco estratégico:

Como a principal empresa de tesouraria de Bitcoin no Japão, temos orgulho de ser apenas o segundo proprietário desse domínio icônico, que unifica mídia, eventos e serviços em uma só plataforma. Isso nos permite trabalhar com parceiros para acelerar a adoção do Bitcoin em todo o país.

Captação recorde reforça plano de acumulação em BTC

A criação das novas subsidiárias acontece após a conclusão de uma captação internacional recorde de US$ 1,4 bilhão junto a investidores estrangeiros.

De acordo com Gerovich, o processo de roadshow atraiu quase 100 potenciais investidores institucionais.

Sobretudo, entre eles, alguns dos maiores fundos mútuos, fundos soberanos e hedge funds do mundo.

Ao final, mais de 70 optaram por investir, consolidando uma base global de acionistas de longo prazo.

Segundo ele, essa base diversificada posiciona a Metaplanet para estreitar laços com grandes instituições financeiras internacionais e sustentar seu crescimento futuro.

Parte dos recursos levantados irá para a compra adicional de Bitcoin.

Atualmente, a companhia já possui 20.136 BTC em balanço, o que a torna a sexta maior detentora corporativa do ativo digital.

A meta de se tornar a segunda maior detentora corporativa de BTC

Apesar da posição de destaque, a Metaplanet mira um objetivo ainda mais ambicioso: tornar-se a segunda maior empresa do mundo em posse de Bitcoin, atrás apenas da Strategy (antiga MicroStrategy).

Para atingir essa meta, será necessário adquirir pelo menos 33 mil BTC adicionais, quantidade suficiente para ultrapassar a Marathon Digital, que hoje detém 52.477 BTC.