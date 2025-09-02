Cryptonews Price Predictions

Varejo e instituições acumulam BTC – cotação irá subir em setembro?

Bitcoin Btc Mercado
O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 109.242. Analistas afirmam que o nível de compras atual lembra o rali de 2020.
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Verificado por
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Último update: 
Bitcoin hoje

Dados da Bitwise mostram que 28 novas empresas criaram tesourarias de Bitcoin em julho e agosto. Juntas, adicionaram 140.000 BTC.

Para comparação, esse número quase iguala à oferta anual de moedas recém-mineradas.

Enquanto isso, compradores institucionais já adquiriram 690.000 BTC em 2025. Esse total é mais de seis vezes a quantidade minerada no mesmo período.

O varejo e as baleias também estão acumulando. Nesse sentido, quando ambos acumulam, o preço da criptomoeda tende a subir.

Com a demanda superando a oferta, a alta parece cada vez mais provável.

Destaques da acumulação:

  • 140.000 BTC comprados por empresas em julho e agosto.
  • 690.000 BTC absorvidos por instituições apenas em 2025.
  • Varejo e baleias acumulando em sincronia.

Metaplanet expande tesouraria de BTC

Um dos compradores mais agressivos tem sido a Metaplanet. A empresa de investimentos japonesa dobrou suas reservas para 20.000 BTC após comprar 1.009 moedas por US$ 112 milhões.

Aos valores atuais, esse montante vale mais de US$ 2,15 bilhões. Assim, a Metaplanet figura entre as seis maiores detentoras corporativas de Bitcoin no mundo.

Há apenas três meses, a companhia possuía 10.000 BTC. Agora, revisou sua meta para 30.000 BTC até o fim do ano.

Para alcançar o objetivo, a Metaplanet anunciou a venda de 550 milhões de novas ações no exterior.

A expectativa é levantar mais de 130 bilhões de ienes. Grande parte dos recursos será destinada à compra de Bitcoin, já que a empresa segue otimista no longo prazo com o ativo.

Esse movimento agressivo não só amplia a tesouraria, mas também reforça a confiança no potencial do Bitcoin.

Além disso, atrai investidores globais que veem o ativo como proteção e também como aposta de crescimento.

Perspectiva técnica e previsão de preço

O gráfico do Bitcoin mostra consolidação dentro de um canal de baixa desde meados de agosto. A resistência superior está entre US$ 111.350 e US$ 113.500.

O suporte imediato aparece em US$ 107.335, seguido por US$ 105.150 e US$ 103.350.

O preço se mantém logo abaixo da média de 50 dias em US$ 110.538. A média de 200 dias em US$ 112.869 adiciona pressão extra.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Os candles mostram hesitação, com vários corpos pequenos. O RSI está em 46, indicando fraqueza. No entanto, uma leve divergência altista sugere possível recuperação no curto prazo.

O MACD está achatado, mas pode mudar caso a pressão compradora aumente.

Um rompimento acima de US$ 111.350 pode sinalizar rali até US$ 115.700. Isso confirmaria a retomada da tendência de alta.

Por outro lado, rejeição nessa zona pode empurrar o preço de volta para US$ 107.335 ou abaixo.

Para traders, surge um cenário claro: entradas compradas acima de US$ 111.350 mirando US$ 115.700. Caso haja rejeição, posições vendidas podem buscar US$ 107.335.

No horizonte, a tendência de acumulação e as compras corporativas sustentam um cenário positivo. Se varejo e instituições continuarem acumulando neste ritmo, o Bitcoin pode não apenas romper o canal.

Por fim, ele também pode alcançar US$ 250.000 nas próximas semanas, repetindo ciclos anteriores.

