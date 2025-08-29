Cryptonews Notícias de Altcoin

Qual criptomoeda comprar para tentar lucrar em setembro? Veja as melhores opções

Analista da Coinext aponta cinco criptomoedas promissoras para setembro, com destaque para ativos DeFi que ganham espaço com a queda da dominância do Bitcoin.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Os criptoativos mais procurados em agosto

Qual criptomoeda comprar agora? O mercado de criptoativos entrou em setembro com sinais claros de redistribuição de capital para altcoins.

Desse modo, a equipe de Research da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, destacou cinco ativos que apresentam fundamentos sólidos e bom posicionamento diante do atual ciclo de mercado.

Em agosto, a lista da Coinext mostrou resultados positivos. Ethereum valorizou 21%, com forte entrada institucional. O Pendle avançou 19%, consolidando-se como líder em rendimento tokenizado.

Já a Polkadot acumulou 3% em uma semana, confirmando a expansão da sua arquitetura multichain. Mesmo com recuo de 5%, a Uniswap permaneceu no radar pelo avanço em governança descentralizada.

De acordo com a empresa, a queda da dominância do Bitcoin abaixo de 59,56% abriu espaço para uma nova fase de altseason.

Qual criptomoeda comprar?

Esse movimento, combinado com a perspectiva de cortes de juros nos EUA, fortalece protocolos que oferecem renda passiva e atratividade para investidores institucionais.

O Indicador de Altseason marca 55 pontos, sinal de que o ciclo das altcoins segue ativo, mesmo em ritmo mais moderado.

Já o Índice de Medo e Ganância, em 48 pontos, mostra cautela no curto prazo, mas aponta solidez estrutural.

Nesse ambiente, os protocolos DeFi lideram as oportunidades, sustentados por um TVL de US$ 167 bilhões, próximo do recorde histórico.

Confira as melhores criptomoedas para comprar em setembro segundo a análise.

Aave (AAVE)

O Aave lidera o setor de empréstimos descentralizados, permitindo que usuários emprestem e tomem crédito em cripto sem intermediários.

Em agosto, o protocolo bateu recorde de US$ 41,1 bilhões em TVL, número que o colocaria entre os maiores bancos dos EUA, se comparado ao sistema tradicional.

A expansão para a blockchain Aptos, com suporte a USDC, USDT, APT e sUSDe, ampliou o alcance do projeto.

O fundador Stani Kulechov destacou que o objetivo é construir um sistema financeiro global acessível.

Segundo previsões, o token AAVE pode alcançar até US$ 412 até o final de 2025, reforçando o ativo como escolha de peso em setembro.

Uniswap (UNI)

A Uniswap segue como a maior exchange descentralizada do mundo, com liquidez garantida por pools em vez de livros de ordens.

Recentemente, a DAO aprovou a criação da DUNI, uma entidade jurídica que traz segurança legal e prepara o terreno para ativação do fee switch, mecanismo que poderá redirecionar parte das taxas para o tesouro da DAO.

Esse avanço reforça a governança e fortalece a valorização do token UNI, que pode atingir US$ 11,96 até o fim de 2025, segundo o portal Changelly.

A combinação de inovação regulatória e solidez técnica mantém a Uniswap como aposta estratégica para setembro.

Lido DAO (LDO)

A Lido DAO domina o mercado de staking líquido, oferecendo flexibilidade para quem deseja fazer staking sem perder liquidez.

Atualmente, a Lido responde por 79% do setor de LSDs, com mais de 30% do stETH já utilizado em protocolos DeFi.

Esse posicionamento garante liderança num segmento vital para o Ethereum pós-Merge, que atrai crescente interesse institucional após o avanço dos ETFs de ETH.

De acordo com o CoinCodex, o token LDO pode valorizar até 17,7% até setembro de 2025, consolidando-se como ativo estratégico para exposição ao staking.

Sky Finance (SKY)

A antiga MakerDAO passou por reformulação e deu origem à Sky Finance, lançando o token SKY para governança e staking, além da stablecoin USDS.

Hoje, o protocolo movimenta US$ 6,42 bilhões em TVL e registra US$ 435 milhões em receitas anualizadas.

Com a redistribuição de US$ 144 milhões em lucros para holders, a Sky reforça o alinhamento com a comunidade.

Tecnicamente, o token sustenta suporte entre US$ 0,059 e US$ 0,064, com alvo otimista em US$ 0,12 em cenário de altseason prolongada.

Ademais, a sólida base financeira e a inovação constante posicionam a Sky Finance entre os destaques de setembro.

dYdX (DYDX)

A dYdX lidera no segmento de derivativos descentralizados, oferecendo contratos perpétuos com alavancagem.

Assim, a migração para sua própria rede, a dYdX Chain, trouxe escalabilidade, taxas menores e governança descentralizada.

O roadmap para 2025 inclui negociação via Telegram, login social e ordens em lote, iniciativas que ampliam a acessibilidade.

Além disso, a plataforma estuda integrar ativos do mundo real, aproximando o DeFi do mercado tradicional.

Embora a previsão de curto prazo indique possível retração, os fundamentos de longo prazo permanecem sólidos.

Dessa forma, a adoção crescente e o modelo de recompra de tokens fortalecem o DYDX como ativo promissor, especialmente em setembro.

