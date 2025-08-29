Qual criptomoeda comprar para tentar lucrar em setembro? Veja as melhores opções

Analista da Coinext aponta cinco criptomoedas promissoras para setembro, com destaque para ativos DeFi que ganham espaço com a queda da dominância do Bitcoin.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Qual criptomoeda comprar agora? O mercado de criptoativos entrou em setembro com sinais claros de redistribuição de capital para altcoins.

Desse modo, a equipe de Research da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, destacou cinco ativos que apresentam fundamentos sólidos e bom posicionamento diante do atual ciclo de mercado.

Em agosto, a lista da Coinext mostrou resultados positivos. Ethereum valorizou 21%, com forte entrada institucional. O Pendle avançou 19%, consolidando-se como líder em rendimento tokenizado.

Já a Polkadot acumulou 3% em uma semana, confirmando a expansão da sua arquitetura multichain. Mesmo com recuo de 5%, a Uniswap permaneceu no radar pelo avanço em governança descentralizada.

De acordo com a empresa, a queda da dominância do Bitcoin abaixo de 59,56% abriu espaço para uma nova fase de altseason.

Qual criptomoeda comprar?

Esse movimento, combinado com a perspectiva de cortes de juros nos EUA, fortalece protocolos que oferecem renda passiva e atratividade para investidores institucionais.

O Indicador de Altseason marca 55 pontos, sinal de que o ciclo das altcoins segue ativo, mesmo em ritmo mais moderado.

Já o Índice de Medo e Ganância, em 48 pontos, mostra cautela no curto prazo, mas aponta solidez estrutural.

Nesse ambiente, os protocolos DeFi lideram as oportunidades, sustentados por um TVL de US$ 167 bilhões, próximo do recorde histórico.

Confira as melhores criptomoedas para comprar em setembro segundo a análise.

📚Não perca: As melhores criptomoedas com potencial em Agosto

Aave (AAVE)

O Aave lidera o setor de empréstimos descentralizados, permitindo que usuários emprestem e tomem crédito em cripto sem intermediários.

Em agosto, o protocolo bateu recorde de US$ 41,1 bilhões em TVL, número que o colocaria entre os maiores bancos dos EUA, se comparado ao sistema tradicional.

A expansão para a blockchain Aptos, com suporte a USDC, USDT, APT e sUSDe, ampliou o alcance do projeto.

O fundador Stani Kulechov destacou que o objetivo é construir um sistema financeiro global acessível.

Segundo previsões, o token AAVE pode alcançar até US$ 412 até o final de 2025, reforçando o ativo como escolha de peso em setembro.

Uniswap (UNI)

A Uniswap segue como a maior exchange descentralizada do mundo, com liquidez garantida por pools em vez de livros de ordens.

Recentemente, a DAO aprovou a criação da DUNI, uma entidade jurídica que traz segurança legal e prepara o terreno para ativação do fee switch, mecanismo que poderá redirecionar parte das taxas para o tesouro da DAO.

Esse avanço reforça a governança e fortalece a valorização do token UNI, que pode atingir US$ 11,96 até o fim de 2025, segundo o portal Changelly.

A combinação de inovação regulatória e solidez técnica mantém a Uniswap como aposta estratégica para setembro.

Lido DAO (LDO)

A Lido DAO domina o mercado de staking líquido, oferecendo flexibilidade para quem deseja fazer staking sem perder liquidez.

Atualmente, a Lido responde por 79% do setor de LSDs, com mais de 30% do stETH já utilizado em protocolos DeFi.

Esse posicionamento garante liderança num segmento vital para o Ethereum pós-Merge, que atrai crescente interesse institucional após o avanço dos ETFs de ETH.

De acordo com o CoinCodex, o token LDO pode valorizar até 17,7% até setembro de 2025, consolidando-se como ativo estratégico para exposição ao staking.

Sky Finance (SKY)

A antiga MakerDAO passou por reformulação e deu origem à Sky Finance, lançando o token SKY para governança e staking, além da stablecoin USDS.

Hoje, o protocolo movimenta US$ 6,42 bilhões em TVL e registra US$ 435 milhões em receitas anualizadas.

Com a redistribuição de US$ 144 milhões em lucros para holders, a Sky reforça o alinhamento com a comunidade.

Tecnicamente, o token sustenta suporte entre US$ 0,059 e US$ 0,064, com alvo otimista em US$ 0,12 em cenário de altseason prolongada.

Ademais, a sólida base financeira e a inovação constante posicionam a Sky Finance entre os destaques de setembro.

dYdX (DYDX)

A dYdX lidera no segmento de derivativos descentralizados, oferecendo contratos perpétuos com alavancagem.

Assim, a migração para sua própria rede, a dYdX Chain, trouxe escalabilidade, taxas menores e governança descentralizada.

O roadmap para 2025 inclui negociação via Telegram, login social e ordens em lote, iniciativas que ampliam a acessibilidade.

Além disso, a plataforma estuda integrar ativos do mundo real, aproximando o DeFi do mercado tradicional.

Embora a previsão de curto prazo indique possível retração, os fundamentos de longo prazo permanecem sólidos.

Dessa forma, a adoção crescente e o modelo de recompra de tokens fortalecem o DYDX como ativo promissor, especialmente em setembro.

📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!