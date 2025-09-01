Bomba de US$ 4,5 bilhões vai cair em setembro nas criptomoedas — grande queda pela frente?

Setembro será marcado pelo desbloqueio de **US$ 4,5 bilhões em tokens**, incluindo Sui, Arbitrum e Aptos, levantando dúvidas sobre uma grande queda no mercado cripto.

Setembro promete ser um mês turbulento para o mercado de criptomoedas.

De acordo com dados do rastreador Tokenomist, projetos de grande porte irão desbloquear cerca de US$ 4,5 bilhões em tokens.

Esse movimento, conhecido como token unlock, sempre desperta preocupação, porque aumenta de forma repentina a oferta disponível no mercado e pode pressionar preços para baixo.

Segundo a Tokenomist, cerca de US$ 1,17 bilhão virá de desbloqueios tipo cliff, liberações únicas e volumosas que ocorrem ao final de períodos de bloqueio.

Já US$ 3,36 bilhões serão liberados por meio de desbloqueios lineares, em que os tokens entram no mercado de maneira gradual.

Essa diferença de formato é relevante, pois os desbloqueios cliff tendem a provocar choques de oferta mais fortes.

Projetos de peso de criptomoedas vão liberar tokens em setembro

Entre os maiores destaques está a Sui (SUI), com previsão de liberar mais de US$ 153 milhões em tokens.

A rede já colocou apenas 35% de sua oferta em circulação, o que significa que há muito espaço para mais liberações futuras.

Logo atrás aparece a Fasttoken (FTN), com US$ 90 milhões em tokens programados para entrar no mercado.

Apesar do volume expressivo, a pressão deve ser menor, porque a FTN já distribuiu 96% de sua oferta total.

A Aptos (APT) e a Arbitrum (ARB) também figuram entre os gigantes desse mês, com cerca de US$ 50 milhões e US$ 48 milhões em desbloqueios, respectivamente.

Outros nomes incluem Starknet (US$ 16,8 milhões), Sei (US$ 16,4 milhões), Immutable (US$ 13,4 milhões) e ZK (US$ 10,7 milhões).

Juntas, essas liberações contribuem para a cifra bilionária que preocupa investidores.

Histórico mostra impacto dos desbloqueios

Não é a primeira vez que o mercado observa esse fenômeno. Em março de 2024, por exemplo, a Aptos liberou US$ 180 milhões em tokens.

Poucos dias depois, o preço caiu quase 12% diante da pressão vendedora. Algo semelhante ocorreu com a Arbitrum, quando liberou parte de sua oferta em maio de 2023.

Naquele mês, o token perdeu mais de 9% em questão de horas.

Outro caso foi o da dYdX, que enfrentou forte queda em janeiro de 2023 após liberar mais de US$ 150 milhões em ativos.

A movimentação trouxe liquidez, mas também mostrou que o mercado nem sempre absorve grandes volumes sem sofrer correções.

Esses exemplos reforçam a preocupação atual, já que setembro concentra valores ainda mais expressivos.

Mercado amadureceu, mas risco segue presente

Apesar da apreensão, alguns especialistas acreditam que os desbloqueios já não têm o mesmo impacto devastador de anos atrás.

Vincent Kadar, CEO da Polymath, destacou que investidores sofisticados avaliam mais do que apenas o aumento da oferta.

De acordo com ele, hoje o mercado observa fatores como adoção real, governança transparente e incentivos de longo prazo.

Mesmo assim, analistas alertam que é impossível ignorar a força da liquidez.

O desbloqueio simultâneo de US$ 4,5 bilhões em tokens pode gerar pressão vendedora significativa, sobretudo em projetos que ainda não consolidaram forte demanda no mercado secundário.

Setembro será um teste para a confiança dos investidores

Enquanto isso, dados da Tokenomist mostram que os ETFs de Ethereum captaram dez vezes mais entradas do que os de Bitcoin em apenas cinco dias.

Esse movimento sugere que parte dos investidores pode estar migrando para ativos mais consolidados, em busca de proteção diante da instabilidade causada pelos desbloqueios.

Assim, setembro se desenha como um mês decisivo. De um lado, há expectativa por liquidez e novas oportunidades de entrada para investidores.

Do outro, existe o risco de quedas abruptas em projetos que enfrentam baixa procura ou excesso de oferta.

Além disso, o mês terá a decisão sobre a redução ou manutenção da taxa de juros na economia americana, certamente o evento que mais deve impactar o mercado no período.

Grandes emoções pela frente.

