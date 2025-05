Stripe lança contas em stablecoins para empresas em 101 países

A gigante global de pagamentos lançou uma ferramenta para oferecer a empresas transações com stablecoins lastreadas em dólares americanos.

A gigante global de pagamentos Stripe lançou uma nova ferramenta financeira para ajudar empresas a administrar seu dinheiro com stablecoins lastreadas em dólares americanos.

O produto, chamado Stablecoin Financial Accounts, permite que empresas em 101 países mantenham e realizem transações em stablecoins. Portanto, oferece uma alternativa aos sistemas bancários tradicionais.

As novas contas vão permitir que empresas recebam fundos em criptomoedas e moedas fiduciárias, mantenham saldos em dólares digitais e enviem stablecoins a outros países.

Stripe mira em economias voláteis com novo produto

Segundo a Stripe, o serviço é especialmente benéfico para empreendedores em países que sofrem com a instabilidade monetária. Afinal, fornece a eles uma ferramenta para se proteger contra a inflação e participar mais facilmente da economia global.

Atualmente, a plataforma oferece suporte às stablecoins USDC da Circle e USDB da Bridge. No entanto, planeja integrar novas opções no futuro.

O lançamento ocorre após a aquisição da empresa de infraestrutura de stablecoin Bridge pela Stripe por US$ 1,1 bilhão, no início deste ano. Aliás, essa foi a maior transação de fusão e aquisição de empresas do setor cripto até hoje.

Além disso, a Stripe lançou um novo modelo de pagamentos baseado em inteligência artificial (IA).

A empresa afirma que utilizou dezenas de bilhões de transações para treinar o sistema. Portanto, ele deve melhorar as taxas de detecção de fraudes ao analisar dados que os sistemas tradicionais geralmente ignoram.

Introducing Stablecoin Financial Accounts. Hold a stablecoin balance. Send and receive funds with fiat and crypto rails. Accessible from 101 countries: https://t.co/yXtE9cdeaz. pic.twitter.com/WnifgAutoA — Stripe (@stripe) May 7, 2025

O CEO da Stripe, Patrick Collison, destacou a importância das duas novidades. Ele chamou a IA e as stablecoins de ‘dois ventos fortes’ que estão remodelando o cenário financeiro global:

Nosso trabalho é levar essas tecnologias adiante para que as empresas que usam Stripe possam se beneficiar delas imediatamente.

Plano de lançar stablecoin própria

No mês passado, a Stripe disse que está desenvolvendo uma stablecoin lastreada em dólares americanos. Ela seria destinada a empresas que operam fora dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa.

O envolvimento da Stripe com criptomoedas remonta a 2014, quando ela se tornou o primeiro grande processador de pagamentos a oferecer suporte a transações de Bitcoin.

Devido às ineficiências da rede e às altas taxas, a empresa interrompeu o suporte ao Bitcoin. No entanto, tratou de reavivar as ambições com criptomoedas em 2021, recriando sua equipe de blockchain.

Desde então, a Stripe acelerou sua investida em criptomoedas. Por exemplo, em outubro de 2024, ela liberou a opção de pagamentos em stablecoins, que tiveram uma grande adoção em 70 países logo no primeiro dia.

Mercado de stablecoins deve chegar a US$ 2 trilhões até 2030

O Citigroup projeta um crescimento expressivo do mercado de stablecoins. Afinal, prevê que a capitalização de mercado total poderia saltar dos quase US$ 240 bilhões atuais para mais de US$ 2 trilhões até 2030.

Segundo o estudo divulgado em abril, o crescimento na adoção seria impulsionado por novidades na regulamentação e pelo aumento do interesse tanto de instituições financeiras quanto do setor público.

De acordo com o gigante bancário, a oferta de stablecoins pode chegar a US$ 1,6 trilhão até o final da década, em seu cenário base. Mas uma perspectiva mais otimista coloca o valor em US$ 3,7 trilhões.