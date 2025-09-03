SOL pode superar o ETH com chegada da atualização Alpenglow?

Como resultado da atualização Alpenglow, a rede Solana (SOL) se tornará quase tão rápida quanto a própria internet.

A comunidade da Solana aprovou um marco importante de governança, reacendendo o otimismo e fortalecendo as previsões de alta.

Com 99% do apoio da comunidade, a aguardada atualização Alpenglow foi validada.

Esse avanço abre caminho para uma reestruturação completa no modelo operacional da blockchain.

Rede Solana se aproxima da velocidade de processamento da internet

Nos últimos sete dias, o SOL disparou quase 8%. Já o ETH recuou 0,3% no período.

Essa diferença fez alguns traders questionarem se o Solana pode realmente ultrapassar o Ethereum em breve.

🚨UPDATE: SIMD-0326 “Alpenglow”, una propuesta para llevar block finality de 150ms a Solana, alcanzó quórum con 33% del stake votando y 99% a favor, lo que la hace muy probable de aprobarse. La votación permanecerá abierta hasta el epoch 842. pic.twitter.com/cKPbtJa8hZ — SolanaFloor ES (@SolanaFloorES) September 1, 2025

Nesse sentido, a modificação técnica trazida com a atualização reduz a velocidade de processamento de 12,8 segundos para apenas 150 milissegundos.

Como resultado, a rede Solana se tornará quase tão rápida quanto a própria internet. Em comparação, o Ethereum ainda leva alguns segundos para processar transações.

SOL pode mirar US$ 700 se romper padrão gráfico

Ademais, o gráfico diário mostra forte compressão de preço do Solana. O token continua testando a resistência em US$ 200.

Os últimos meses foram positivos, já que uma altseason parece ter começado.

Tanto o Ethereum quanto o BNB Coin (BNB) já alcançaram novas máximas históricas neste ciclo. Dessa forma, o SOL pode ser o próximo.

Um rompimento de alta acima desse padrão de cunha ascendente pode acelerar o movimento. Isso poderia levar o token a superar sua máxima histórica de US$ 295.

Gráfico do Solana (SOL) no TradingView

Com isso, o SOL poderia alcançar US$ 700 no longo prazo. Isso porque a atualização Alpenglow pode iniciar um rali semelhante ao Pectra do Ethereum em maio.

O nível de US$ 180 é o suporte mais importante no curto prazo. Se o preço voltar a essa região, a liquidez necessária para o próximo salto pode ser garantida.

Além disso, seria uma oportunidade atrativa para quem ainda não possui posições na criptomoeda.

