Valor do DOGE: trader vê ‘god candle’ iminente — última chance de comprar abaixo de US$ 1?

Segundo analista, o valor do DOGE rompeu uma formação de triângulo descendente, revertendo sua tendência de baixa frente ao Bitcoin.

O valor do DOGE (Dogecoin) voltou a ganhar protagonismo no mercado cripto após sinais técnicos reforçarem a possibilidade de um movimento explosivo de alta.

Um dos traders mais seguidos do setor acredita que a memecoin pode estar prestes a disparar em um rali que a leve até US$ 1.

Como resultado, reforça as expectativas otimistas para este ciclo.

Analista aponta rompimento e reversão contra o Bitcoin

O analista conhecido como CryptoKaleo, seguido por mais de 700 mil usuários no X, compartilhou um gráfico do par DOGE/BTC.

Em suma, este indicava que o Dogecoin rompeu uma formação de triângulo descendente, revertendo sua tendência de baixa frente ao Bitcoin.

Esse movimento sugere que o impulso positivo do DOGE está se acelerando, justamente em um momento em que o BTC recua.

Nos últimos 30 dias:

DOGE valorizou 8,8%;

BTC recuou 4,4%.

Sobretudo, essa inversão de dominância fortalece a visão de que o Dogecoin pode iniciar um ciclo de ganhos acelerados.

Assim, impulsionaria uma corrida em direção a novas máximas.

O que é um ‘1god candle1’ e por que ele pode acontecer agora

Segundo CryptoKaleo, o próximo grande movimento pode vir na forma de um ‘1god candle1’.

Este é o termo usado no mercado para descrever um pico explosivo de preço em um único período, geralmente inesperado e de grande amplitude.

Um exemplo recente desse fenômeno ocorreu com o Pyth Network (PYTH), que, no dia 28 de agosto, dobrou de valor em apenas 24 horas, subindo de US$ 0,1150 para US$ 0,2320.

Se algo semelhante acontecer com o Dogecoin, a memecoin poderia rapidamente atingir a marca de US$ 1, o que seria um marco histórico para o ativo.

Gráfico confirma rompimento de tendência para o valor do DOGE

Ademais, no par DOGE/USDT, também é possível observar o rompimento do triângulo descendente.

Após o breakout, o preço retestou a linha de tendência rompida como suporte e rapidamente voltou a subir, validando a configuração técnica.

Esse movimento fortalece a perspectiva de que o DOGE está se preparando para um salto. Os alvos projetados pelos analistas são:

US$ 0,50 como primeira resistência relevante, representando um potencial de valorização de 127% no curto prazo;

US$ 1,00 como meta principal, o que levaria a memecoin a superar sua máxima histórica.

Com a chegada da chamada altseason, esse cenário pode ganhar ainda mais força.

Memecoins derivadas surfam o hype do Dogecoin

O desempenho do Dogecoin também tem influenciado novos lançamentos de tokens inspirados na memecoin original.

Um exemplo é o Maxi Doge ($MAXI), que já arrecadou quase US$ 2 milhões em pré-venda em poucos dias.

Projetado na rede Ethereum, o token aposta em uma narrativa agressiva de mercado, com promessas de altas expressivas.

Parte do capital captado (até 25%) será destinado ao chamado Maxi Fund, voltado para operações de alta alavancagem em altcoins.

Por fim, tais projetos refletem como o Dogecoin segue sendo a principal inspiração para novas memecoins, consolidando-se como referência cultural e de liquidez no setor.