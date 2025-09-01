Cryptonews Conversas do Mercado

Valor do DOGE: trader vê ‘god candle’ iminente — última chance de comprar abaixo de US$ 1?

Altcoins Criptomoedas DOGE Mercado Pré-Venda
Segundo analista, o valor do DOGE rompeu uma formação de triângulo descendente, revertendo sua tendência de baixa frente ao Bitcoin.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
valor do doge

O valor do DOGE (Dogecoin) voltou a ganhar protagonismo no mercado cripto após sinais técnicos reforçarem a possibilidade de um movimento explosivo de alta.

Um dos traders mais seguidos do setor acredita que a memecoin pode estar prestes a disparar em um rali que a leve até US$ 1.

Como resultado, reforça as expectativas otimistas para este ciclo.

Analista aponta rompimento e reversão contra o Bitcoin

O analista conhecido como CryptoKaleo, seguido por mais de 700 mil usuários no X, compartilhou um gráfico do par DOGE/BTC.

Em suma, este indicava que o Dogecoin rompeu uma formação de triângulo descendente, revertendo sua tendência de baixa frente ao Bitcoin.

Esse movimento sugere que o impulso positivo do DOGE está se acelerando, justamente em um momento em que o BTC recua.

Nos últimos 30 dias:

  • DOGE valorizou 8,8%;
  • BTC recuou 4,4%.

Sobretudo, essa inversão de dominância fortalece a visão de que o Dogecoin pode iniciar um ciclo de ganhos acelerados.

Assim, impulsionaria uma corrida em direção a novas máximas.

📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!

O que é um ‘1god candle1’ e por que ele pode acontecer agora

Segundo CryptoKaleo, o próximo grande movimento pode vir na forma de um ‘1god candle1’.

Este é o termo usado no mercado para descrever um pico explosivo de preço em um único período, geralmente inesperado e de grande amplitude.

Um exemplo recente desse fenômeno ocorreu com o Pyth Network (PYTH), que, no dia 28 de agosto, dobrou de valor em apenas 24 horas, subindo de US$ 0,1150 para US$ 0,2320.

Se algo semelhante acontecer com o Dogecoin, a memecoin poderia rapidamente atingir a marca de US$ 1, o que seria um marco histórico para o ativo.

Gráfico confirma rompimento de tendência para o valor do DOGE

Ademais, no par DOGE/USDT, também é possível observar o rompimento do triângulo descendente.

Após o breakout, o preço retestou a linha de tendência rompida como suporte e rapidamente voltou a subir, validando a configuração técnica.

Esse movimento fortalece a perspectiva de que o DOGE está se preparando para um salto. Os alvos projetados pelos analistas são:

  • US$ 0,50 como primeira resistência relevante, representando um potencial de valorização de 127% no curto prazo;
  • US$ 1,00 como meta principal, o que levaria a memecoin a superar sua máxima histórica.

Com a chegada da chamada altseason, esse cenário pode ganhar ainda mais força.

Memecoins derivadas surfam o hype do Dogecoin

O desempenho do Dogecoin também tem influenciado novos lançamentos de tokens inspirados na memecoin original.

Um exemplo é o Maxi Doge ($MAXI), que já arrecadou quase US$ 2 milhões em pré-venda em poucos dias.

Projetado na rede Ethereum, o token aposta em uma narrativa agressiva de mercado, com promessas de altas expressivas.

Parte do capital captado (até 25%) será destinado ao chamado Maxi Fund, voltado para operações de alta alavancagem em altcoins.

Por fim, tais projetos refletem como o Dogecoin segue sendo a principal inspiração para novas memecoins, consolidando-se como referência cultural e de liquidez no setor.

Compre $MAXI agora
Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,957,921,137,387
-3.16
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Dogecoin
DOGE
$0.2114
0.55 %
Dogecoin
Bitcoin
BTC
$109,179
0.87 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
Metaplanet em queda de 54%; ela pode repetir o caso FTX e derrubar o BTC?
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-01 19:00:00
Notícias de Bitcoin
Vale a pena ficar otimista? Analistas respondem sobre a alta do BTC hoje
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-01 17:00:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores