Valor do DOGE: trader vê ‘god candle’ iminente — última chance de comprar abaixo de US$ 1?
O valor do DOGE (Dogecoin) voltou a ganhar protagonismo no mercado cripto após sinais técnicos reforçarem a possibilidade de um movimento explosivo de alta.
Um dos traders mais seguidos do setor acredita que a memecoin pode estar prestes a disparar em um rali que a leve até US$ 1.
Como resultado, reforça as expectativas otimistas para este ciclo.
Analista aponta rompimento e reversão contra o Bitcoin
O analista conhecido como CryptoKaleo, seguido por mais de 700 mil usuários no X, compartilhou um gráfico do par DOGE/BTC.
Em suma, este indicava que o Dogecoin rompeu uma formação de triângulo descendente, revertendo sua tendência de baixa frente ao Bitcoin.
Esse movimento sugere que o impulso positivo do DOGE está se acelerando, justamente em um momento em que o BTC recua.
Nos últimos 30 dias:
- DOGE valorizou 8,8%;
- BTC recuou 4,4%.
Sobretudo, essa inversão de dominância fortalece a visão de que o Dogecoin pode iniciar um ciclo de ganhos acelerados.
Assim, impulsionaria uma corrida em direção a novas máximas.
📚O pré-lançamento de criptomoedas oferece aos investidores uma maneira de comprar ativos digitais antes de uma oferta inicial. Leia mais!
O que é um ‘1god candle1’ e por que ele pode acontecer agora
Segundo CryptoKaleo, o próximo grande movimento pode vir na forma de um ‘1god candle1’.
Este é o termo usado no mercado para descrever um pico explosivo de preço em um único período, geralmente inesperado e de grande amplitude.
Um exemplo recente desse fenômeno ocorreu com o Pyth Network (PYTH), que, no dia 28 de agosto, dobrou de valor em apenas 24 horas, subindo de US$ 0,1150 para US$ 0,2320.
Se algo semelhante acontecer com o Dogecoin, a memecoin poderia rapidamente atingir a marca de US$ 1, o que seria um marco histórico para o ativo.
Gráfico confirma rompimento de tendência para o valor do DOGE
Ademais, no par DOGE/USDT, também é possível observar o rompimento do triângulo descendente.
Após o breakout, o preço retestou a linha de tendência rompida como suporte e rapidamente voltou a subir, validando a configuração técnica.
Esse movimento fortalece a perspectiva de que o DOGE está se preparando para um salto. Os alvos projetados pelos analistas são:
- US$ 0,50 como primeira resistência relevante, representando um potencial de valorização de 127% no curto prazo;
- US$ 1,00 como meta principal, o que levaria a memecoin a superar sua máxima histórica.
Com a chegada da chamada altseason, esse cenário pode ganhar ainda mais força.
Memecoins derivadas surfam o hype do Dogecoin
O desempenho do Dogecoin também tem influenciado novos lançamentos de tokens inspirados na memecoin original.
Um exemplo é o Maxi Doge ($MAXI), que já arrecadou quase US$ 2 milhões em pré-venda em poucos dias.
Projetado na rede Ethereum, o token aposta em uma narrativa agressiva de mercado, com promessas de altas expressivas.
Parte do capital captado (até 25%) será destinado ao chamado Maxi Fund, voltado para operações de alta alavancagem em altcoins.
Por fim, tais projetos refletem como o Dogecoin segue sendo a principal inspiração para novas memecoins, consolidando-se como referência cultural e de liquidez no setor.Compre $MAXI agora