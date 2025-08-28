Baleias despejam BTC e compram ETH — altseason a caminho?
A empresa de análise Arkham informou na terça-feira (26/08) que nove grandes endereços compraram US$ 456,8 milhões em Ethereum.
Cinco receberam transferências da custodiante BitGo, enquanto os demais compraram via Galaxy Digital.
A Arkham classificou as compras como ‘massivas’, destacando o apetite crescente por ETH entre investidores de grande porte.
Compras de Baleias indicam mudança no mercado
Dados da Lookonchain confirmaram o movimento.
Oito novas carteiras adquiriram 35.948 ETH, avaliados em US$ 164 milhões, em apenas oito horas.
Essas carteiras receberam as moedas da FalconX e da Galaxy Digital.
Assim, o fato reforça que plataformas institucionais funcionam como canais centrais para acumulação de baleias.
A atividade ocorre em meio a desempenhos divergentes das duas maiores criptomoedas. No último mês, o ETH subiu 18,5%, enquanto o Bitcoin caiu 6,4%.
A maior criptomoeda do mercado tocou a máxima de US$ 124.128 neste ano. Atualmente, negocia 10,3% abaixo desse pico.
Já o Ethereum alcançou US$ 4.946 e está apenas 6,7% distante de seu recorde, mostrando maior força relativa.
Baleias vendem BTC histórico e reforçam aposta no ETH
Enquanto isso, alguns antigos detentores de BTC decidiram realizar lucros. Uma baleia que comprou em 2013, por apenas US$ 332, moveu 750 BTC, equivalentes a US$ 83,3 milhões, para a Binance.
Apesar da venda, o investidor ainda mantém 750 BTC em sua carteira original. Além disso, controla outro endereço com 2.500 BTC, avaliados em mais de US$ 276 milhões.
Nesse sentido, observadores on-chain especulam que parte desses fundos pode ser direcionada para Ethereum. Movimentos semelhantes já foram registrados.
No início do mês, uma baleia vendeu 670 BTC, avaliados em US$ 76 milhões, para comprar 68.130 ETH, equivalentes a US$ 295 milhões.
Outro endereço, inativo desde 2021, retirou 6.334 ETH da Kraken, sinalizando retorno de investidores antes parados.
Em operação ainda maior, um participante desconhecido comprou US$ 2,55 bilhões em Ethereum via Hyperliquid e depois os bloqueou em staking.
Essas ações sugerem que baleias estão usando lucros de Bitcoin para rotacionar para o ativo.
Dados da CoinGecko mostram que o ETH caiu 13% nos últimos dias, de US$ 4.900 para US$ 4.300.
Analistas entendem que os grandes players enxergam essa queda como entrada atrativa, fortalecendo o cenário otimista de longo prazo para o ETH.
Estratégias de mercado também destacam diferenças estruturais entre BTC e ETH.
Muito do Bitcoin ainda está concentrado em baleias antigas, que compraram por menos de US$ 10.
Com esse custo tão baixo, elas ainda conseguem lucros enormes. Isso gera pressão vendedora constante, limitando a alta do BTC.
O Ethereum, por outro lado, possui dinâmica mais flexível.
O staking oferece incentivo adicional para acumular e manter. Muitos acreditam que essa característica reforça a tendência de valorização do ETH.
ETH avança enquanto capital gira para altcoins
O Ethereum ganha terreno sobre o Bitcoin, puxado por capital institucional. Especialistas destacam que o mercado mostra sinais claros da rotação mais forte em quatro anos.
De acordo com a CryptoQuant, a criptomoeda apresenta impulso mais firme que o Bitcoin.
O movimento é sustentado pelo aumento do interesse aberto nos contratos futuros da CME.
Enquanto o Bitcoin ainda luta para recuperar a demanda institucional, o Ethereum atrai nova liquidez. Isso sinaliza separação estrutural.
O ETH é apoiado por influxos consistentes, não apenas por especulação de curto prazo.
Um ponto importante é que o varejo ainda não entrou em peso. Isso sugere que a alta pode ser mais sustentável no curto prazo.
ETF de ETH atrai liquidez e ameaça liderança do BTC
A análise ‘Altcoin Vector’ da Swissblock mostra que o ciclo de dominância do Bitcoin enfraquece.
Isso abre caminho para a rotação de capital em direção ao Ethereum e a outros tokens.
Os ciclos de liquidez também mostram correlação entre força do ETH e picos de mercado.
Já os ralis do BTC tendem a travar em resistências, favorecendo a migração para altcoins.
O Bitcoin agora consolida entre US$ 109.000 e US$ 121.000. Esse padrão lembra fases anteriores em que as altcoins superaram o BTC.
O fluxo dos ETFs reforça o cenário. Na semana passada, ETFs de Bitcoin listados nos EUA perderam mais de US$ 1 bilhão em seis dias. Só em 19 de agosto, houve resgates de US$ 523 milhões.
Enquanto isso, ETFs de Ethereum atraíram US$ 455 milhões em um único dia, liderados por BlackRock e Fidelity. Esse padrão de entradas em ETH se repete desde julho.
Por fim, a dominância do Bitcoin caiu para 57,3%, quase 3% a menos no mês. O dado confirma a escala da rotação de capital.
Dessa forma, com o ETH ganhando força e outras altcoins atraindo liquidez, muitos acreditam que a altseason pode já ter começado.
