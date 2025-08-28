Baleias despejam BTC e compram ETH — altseason a caminho?

Enquanto o Bitcoin (BTC) ainda luta para recuperar a demanda institucional, o Ethereum (ETH) atrai nova liquidez.

A empresa de análise Arkham informou na terça-feira (26/08) que nove grandes endereços compraram US$ 456,8 milhões em Ethereum.

Cinco receberam transferências da custodiante BitGo, enquanto os demais compraram via Galaxy Digital.

A Arkham classificou as compras como ‘massivas’, destacando o apetite crescente por ETH entre investidores de grande porte.

9 WHALE ADDRESSES JUST BOUGHT $450M OF ETH



9 massive addresses just bought a total of $456.8 MILLION USD of ETH. 5 of these addresses received from Bitgo while the remainder purchased their ETH with Galaxy Digital OTC.



Whales are buying $ETH.



Addresses:… pic.twitter.com/TceZQlng6w — Arkham (@arkham) August 26, 2025

Compras de Baleias indicam mudança no mercado

Dados da Lookonchain confirmaram o movimento.

Oito novas carteiras adquiriram 35.948 ETH, avaliados em US$ 164 milhões, em apenas oito horas.

Essas carteiras receberam as moedas da FalconX e da Galaxy Digital.

Assim, o fato reforça que plataformas institucionais funcionam como canais centrais para acumulação de baleias.

A Bitcoin OG "bc1qlf" sold another 750 $BTC($83.11M) in the past 2 hours.



12 years ago, he received 5K $BTC($1.66M then) at only $332 and only started selling after $BTC broke $90K in December 2024.



He has sold 1,750 $BTC($189.3M) at $108,160 avg, leaving 3,250 $BTC($360.75M).… pic.twitter.com/m3G3lhgm9C — Lookonchain (@lookonchain) August 27, 2025

A atividade ocorre em meio a desempenhos divergentes das duas maiores criptomoedas. No último mês, o ETH subiu 18,5%, enquanto o Bitcoin caiu 6,4%.

A maior criptomoeda do mercado tocou a máxima de US$ 124.128 neste ano. Atualmente, negocia 10,3% abaixo desse pico.

Já o Ethereum alcançou US$ 4.946 e está apenas 6,7% distante de seu recorde, mostrando maior força relativa.

📚Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Continue lendo e saiba mais!

Baleias vendem BTC histórico e reforçam aposta no ETH

Enquanto isso, alguns antigos detentores de BTC decidiram realizar lucros. Uma baleia que comprou em 2013, por apenas US$ 332, moveu 750 BTC, equivalentes a US$ 83,3 milhões, para a Binance.

Apesar da venda, o investidor ainda mantém 750 BTC em sua carteira original. Além disso, controla outro endereço com 2.500 BTC, avaliados em mais de US$ 276 milhões.

Nesse sentido, observadores on-chain especulam que parte desses fundos pode ser direcionada para Ethereum. Movimentos semelhantes já foram registrados.

No início do mês, uma baleia vendeu 670 BTC, avaliados em US$ 76 milhões, para comprar 68.130 ETH, equivalentes a US$ 295 milhões.

Outro endereço, inativo desde 2021, retirou 6.334 ETH da Kraken, sinalizando retorno de investidores antes parados.

Em operação ainda maior, um participante desconhecido comprou US$ 2,55 bilhões em Ethereum via Hyperliquid e depois os bloqueou em staking.

THIS TRADER MADE $50 MILLION ON $ETH AND WITHDREW IT TO BUY EVEN MORE ETH



This Hyperliquid whale made $49.55 million longing ETH Perps on 4 accounts.



Then, he withdrew it to these addresses where he was buying $2.5 BILLION of ETH in spot.



ETH addresses:… https://t.co/8BR7BOBfZp pic.twitter.com/r9leMfUeZb — Arkham (@arkham) August 25, 2025

Essas ações sugerem que baleias estão usando lucros de Bitcoin para rotacionar para o ativo.

Dados da CoinGecko mostram que o ETH caiu 13% nos últimos dias, de US$ 4.900 para US$ 4.300.

Analistas entendem que os grandes players enxergam essa queda como entrada atrativa, fortalecendo o cenário otimista de longo prazo para o ETH.

Estratégias de mercado também destacam diferenças estruturais entre BTC e ETH.

Muito do Bitcoin ainda está concentrado em baleias antigas, que compraram por menos de US$ 10.

Distribuição de Bitcoin. Fonte: Willy Woo

Com esse custo tão baixo, elas ainda conseguem lucros enormes. Isso gera pressão vendedora constante, limitando a alta do BTC.

O Ethereum, por outro lado, possui dinâmica mais flexível.

O staking oferece incentivo adicional para acumular e manter. Muitos acreditam que essa característica reforça a tendência de valorização do ETH.

Whales are taking profit vs. cost basis, with flows rotating into $ETH.



That weakens BTC’s upside momentum and structure.



Distribution pressure is real, rallies stay capped unless the signal stabilizes.



If it does, $BTC still has chances to retest resistance before deeper gaps… pic.twitter.com/0ItoGf3qOt — Ted (@TedPillows) August 26, 2025

ETH avança enquanto capital gira para altcoins

O Ethereum ganha terreno sobre o Bitcoin, puxado por capital institucional. Especialistas destacam que o mercado mostra sinais claros da rotação mais forte em quatro anos.

De acordo com a CryptoQuant, a criptomoeda apresenta impulso mais firme que o Bitcoin.

O movimento é sustentado pelo aumento do interesse aberto nos contratos futuros da CME.

Enquanto o Bitcoin ainda luta para recuperar a demanda institucional, o Ethereum atrai nova liquidez. Isso sinaliza separação estrutural.

O ETH é apoiado por influxos consistentes, não apenas por especulação de curto prazo.

Um ponto importante é que o varejo ainda não entrou em peso. Isso sugere que a alta pode ser mais sustentável no curto prazo.

ETF de ETH atrai liquidez e ameaça liderança do BTC

A análise ‘Altcoin Vector’ da Swissblock mostra que o ciclo de dominância do Bitcoin enfraquece.

Isso abre caminho para a rotação de capital em direção ao Ethereum e a outros tokens.

Os ciclos de liquidez também mostram correlação entre força do ETH e picos de mercado.

Já os ralis do BTC tendem a travar em resistências, favorecendo a migração para altcoins.

O Bitcoin agora consolida entre US$ 109.000 e US$ 121.000. Esse padrão lembra fases anteriores em que as altcoins superaram o BTC.

O fluxo dos ETFs reforça o cenário. Na semana passada, ETFs de Bitcoin listados nos EUA perderam mais de US$ 1 bilhão em seis dias. Só em 19 de agosto, houve resgates de US$ 523 milhões.

Enquanto isso, ETFs de Ethereum atraíram US$ 455 milhões em um único dia, liderados por BlackRock e Fidelity. Esse padrão de entradas em ETH se repete desde julho.

Por fim, a dominância do Bitcoin caiu para 57,3%, quase 3% a menos no mês. O dado confirma a escala da rotação de capital.

Dessa forma, com o ETH ganhando força e outras altcoins atraindo liquidez, muitos acreditam que a altseason pode já ter começado.

📚A auto custódia Bitcoin tem sido uma prática bastante realizada por investidores do mundo das criptomoedas. Aprenda mais sobre isso!