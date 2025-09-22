SOL mira US$ 310 com avanço em opções e expectativa por ETFs

Preço da criptomoeda sinaliza momento de otimismo no mercado, mesmo diante da recente queda.

Atualmente, o Solana (SOL) é negociado por volta de US$ 220, atraindo a atenção do mercado após o anúncio da CME envolvendo futuros e ETFs com a altcoin.

A maior bolsa de derivativos do mundo anunciou que vai lançar opções de SOL e XRP. Assim, a notícia reforça a visão de analistas de que a consolidação atual pode abrir espaço para um rali rumo a US$ 300–310.

CME amplia aposta em ETFS com altcoins como SOL

A estreia das opções em 13 de outubro marca a primeira vez que a CME inclui ativos além de BTC e ETH. Desde março, os contratos futuros de Solana já movimentaram US$ 22,3 bilhões.

Sendo assim, o mês de agosto registrou recorde diário de 9 mil contratos. Por outro lado, o XRP também se destacou, com US$ 16,2 bilhões em negociações no mesmo período.

ETF pode destravar nova demanda institucional

Com futuros ativos tanto na Coinbase quanto na CME, a Solana cumpre os requisitos da SEC para pleitear um ETF spot.

🚨 BREAKING: The SEC just approved generic listing standards for spot crypto ETFs under the ’33 Act.



No more one-off filings—if a token has futures trading on Coinbase (12–15 coins incl. $HBAR, $BTC, $ETH, $SOL), it qualifies.



Analistas apontam que a aprovação teria impacto semelhante ao dos ETFs de Bitcoin, que atraíram bilhões em aportes em 2025.

O lançamento do CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC), que inclui SOL entre outros grandes tokens, reforça a tendência de maior exposição regulamentada.

Cenário técnico mostra consolidação do SOL e ETFs

No gráfico, o SOL opera em um canal ascendente, com suporte firme em US$ 236 e resistência imediata entre US$ 248–253.

Agora, o RSI em 45 sugere neutralidade, mas com viés de recuperação. Acima de US$ 244, o token pode buscar US$ 259 e, se romper barreiras, projetar o movimento até US$ 310. Abaixo de US$ 231, os suportes ficam em US$ 226 e US$ 220.

Perspectiva para investidores

O momento indica que a correção recente pode servir de base para uma nova pernada de alta.

Portanto, se a aprovação do ETF avançar e o fluxo institucional se intensificar, a Solana pode se consolidar como o principal nome fora do eixo Bitcoin–Ethereum em 2026.