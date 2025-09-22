Cryptonews Notícias de Altcoin

SOL mira US$ 310 com avanço em opções e expectativa por ETFs

Altcoins Criptomoedas Mercado SOL Solana
Preço da criptomoeda sinaliza momento de otimismo no mercado, mesmo diante da recente queda.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Paulo José
Autor
Paulo José
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Previsão Solana

Atualmente, o Solana (SOL) é negociado por volta de US$ 220, atraindo a atenção do mercado após o anúncio da CME envolvendo futuros e ETFs com a altcoin.

A maior bolsa de derivativos do mundo anunciou que vai lançar opções de SOL e XRP. Assim, a notícia reforça a visão de analistas de que a consolidação atual pode abrir espaço para um rali rumo a US$ 300–310.

CME amplia aposta em ETFS com altcoins como SOL

A estreia das opções em 13 de outubro marca a primeira vez que a CME inclui ativos além de BTC e ETH. Desde março, os contratos futuros de Solana já movimentaram US$ 22,3 bilhões.

Sendo assim, o mês de agosto registrou recorde diário de 9 mil contratos. Por outro lado, o XRP também se destacou, com US$ 16,2 bilhões em negociações no mesmo período.

📚Desde o seu lançamento, a previsão de preço Solana tem sido um desafio para os investidores e analistas de mercado. Continue lendo para saber mais!

ETF pode destravar nova demanda institucional

Com futuros ativos tanto na Coinbase quanto na CME, a Solana cumpre os requisitos da SEC para pleitear um ETF spot.

Analistas apontam que a aprovação teria impacto semelhante ao dos ETFs de Bitcoin, que atraíram bilhões em aportes em 2025.

O lançamento do CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC), que inclui SOL entre outros grandes tokens, reforça a tendência de maior exposição regulamentada.

Cenário técnico mostra consolidação do SOL e ETFs

No gráfico, o SOL opera em um canal ascendente, com suporte firme em US$ 236 e resistência imediata entre US$ 248–253.

Agora, o RSI em 45 sugere neutralidade, mas com viés de recuperação. Acima de US$ 244, o token pode buscar US$ 259 e, se romper barreiras, projetar o movimento até US$ 310. Abaixo de US$ 231, os suportes ficam em US$ 226 e US$ 220.

Perspectiva para investidores

O momento indica que a correção recente pode servir de base para uma nova pernada de alta.

Portanto, se a aprovação do ETF avançar e o fluxo institucional se intensificar, a Solana pode se consolidar como o principal nome fora do eixo Bitcoin–Ethereum em 2026.

📚Listada entre as redes de blockchain com mais destaque no ramo dos ativos digitais, existem diversas criptomoedas Solana promissoras. Veja quais são.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,068,098,040,664
-4.37
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$112,814
0.25 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,190
0.08 %
Ethereum
Solana
SOL
$217.35
3.22 %
Solana

Mais Artigos

Noticias
46% dos usuários globais usam criptomoedas como proteção contra a inflação
Anderson Mendes
Anderson Mendes
2025-09-22 21:56:43
Finance News
Entradas em ETFs cripto chegam a US$ 1,9 bi após corte de juros do Fed
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-22 20:19:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores