CVM aprova e B3 vai começar a negociar Futuros de Solana e Ethereum

A B3 anuncia o lançamento dos contratos futuros de Ethereum e Solana após aprovação da CVM, ampliando o mercado de criptoativos no Brasil.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o lançamento dos contratos futuros de Ethereum (ETR) e Solana (SOL) pela B3, a bolsa de valores do Brasil. Assim, a estreia desses novos produtos está prevista para o dia 16 de junho, ampliando o leque de derivativos de criptomoedas oferecidos no mercado nacional.

A B3 já havia lançado contratos futuros de Bitcoin no ano passado, estabelecendo-se como pioneira na negociação de derivativos de criptoativos no Brasil. Agora, a bolsa busca atender à demanda crescente por alternativas de investimento relacionadas a ativos digitais.

Diferentemente dos contratos futuros de Bitcoin, que são negociados em reais, os novos contratos de Ethereum e Solana terão cotação em dólares americanos. Além disso, a referência para o preço do Ethereum será o Nasdaq Ether Reference Price, enquanto o preço do Solana será baseado no Nasdaq Solana Reference Price.

Cada contrato de Ethereum corresponderá a 0,25 Ether, enquanto o contrato de Solana será equivalente a 5 SOL. Os vencimentos ocorrerão sempre na última sexta-feira de cada mês. A liquidação financeira dos contratos refletirá a variação nos preços das criptomoedas durante o período do contrato.

De acordo com Marcos Skistymas, Diretor de Produtos da B3, a disponibilização desses novos contratos representa um passo importante para a sofisticação do mercado brasileiro. ‘A B3 oferece mais alternativas aos investidores familiarizados com a tecnologia blockchain contra a variação de preços dos ativos digitais, de forma regulada e segura’, destacou Skistymas.

Futuros de Solana e mudanças no contrato de Bitcoin

A CVM também aprovou uma mudança significativa nos contratos futuros de Bitcoin. A partir de 16 de junho, o tamanho do contrato será reduzido em dez vezes, passando de 0,1 Bitcoin para 0,01 Bitcoin. Desse modo, o valor aproximado do novo contrato será de R$ 5,6 mil, facilitando o acesso de pequenos investidores.

Essa mudança visa aumentar a liquidez e tornar o produto mais acessível, promovendo maior participação no mercado. Com o novo formato, a B3 espera atrair um público diversificado, democratizando o acesso aos derivativos de criptomoedas.

A chegada dos contratos futuros de Ethereum e Solana na B3 marca um avanço significativo para o mercado de investimentos no Brasil. Além da B3, atualmente existem bolsas de valores e plataformas de negociação que oferecem contratos futuros de Solana (SOL).

Assim, a principal bolsa tradicional que disponibiliza esses contratos é a CME Group (Chicago Mercantile Exchange), uma das maiores e mais respeitadas bolsas de derivativos do mundo. Os investidores liquidam esses contratos em dinheiro (USD) com base na taxa de referência CME CF Solana-Dollar, calculada diariamente às 16h (horário de Londres).