Cotação do Cardano (ADA) vai seguir o caminho do XRP em julho de 2025?

Com esse ritmo de expansão, é plausível esperar que a cotação do ADA atinja US$ 1 no início de agosto e chegue aos US$ 2 até o fim do ano.

A cotação do Cardano (ADA) subiu 10% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 0,8223 em um dia bastante positivo para as altcoins.

Com a alt season aparentemente em andamento, o ADA acumula uma alta de 30% na semana e já registra 84% de valorização no ano.

No entanto, os gráficos e indicadores do ADA deixam claro que ela acaba de iniciar uma valorização que estava atrasada, com potencial para ganhos ainda maiores no curto prazo.

E como sua rede continua sendo uma das plataformas de camada 1 mais promissoras do setor cripto, a previsão de longo prazo para a cotação do Cardano é bastante otimista neste momento.

Cotação do Cardano vai chegar a US$ 3?

Como mostra o gráfico abaixo, o ADA já havia rompido uma figura de pennant (bandeira triangular) na semana passada e, desde então, seus indicadores técnicos só aqueceram ainda mais.

O destaque fica para o seu Índice de Força Relativa (RSI), que acabou de ultrapassar a marca dos 70 pontos e segue em trajetória ascendente rumo aos 80.

Embora esse nível de RSI possa sugerir uma correção no curto prazo, o MACD do Cardano ainda está em fase inicial de cruzamento positivo e não atingiu os picos vistos no final de novembro.

Fonte: TradingView

Isso indica que o ADA ainda pode subir por mais alguns dias antes de corrigir.

E mesmo que haja correção, ela deve ser leve, com o preço se consolidando em uma faixa mais alta do que a atual.

Além do bom desempenho do Nasdaq e de outros índices de ações, não há um fator macroeconômico específico impulsionando essa nova alt season.

Ainda assim, os preços das criptomoedas já vinham sendo considerados subvalorizados nos últimos meses.

O mercado pode, portanto, estar corrigindo esse desequilíbrio, o que favorece uma continuação da alta do ADA nesse contexto.

👉Com uma plataforma bastante desenvolvida e com soluções para as limitações de blockchains de primeira e segunda geração, a previsão de preço Cardano (ADA) é bastante procurada pelos investidores.

Fundamentos fortes sustentam o potencial do ADA

Além do momento técnico favorável, o ADA conta com fundamentos sólidos.

Sua blockchain já movimenta US$ 343 milhões em TVL (valor total travado), ocupando a 23ª posição entre os maiores ecossistemas DeFi, segundo o DefiLlama.

A rede também segue crescendo em desenvolvimento e adoção, com o relatório mais recente da InputOutput revelando que mais de 2.000 projetos estão sendo desenvolvidos no Cardano.

Entre as novidades está o aguardado lançamento da Midnight, uma sidechain voltada para privacidade, que deve atrair ainda mais usuários para o ecossistema.

Com esse ritmo de expansão, é plausível esperar que o ADA atinja US$ 1 no início de agosto e chegue aos US$ 2 até o fim do ano.

TOKEN6900 arrecada US$ 600 mil: ele pode superar o SPX6900?

Com o início da alt season, muitos traders estão de olho nas altcoins mais novas e voláteis para tentar garantir os maiores ganhos.

Não faltam criptomoedas promissoras surgindo no mercado neste momento, mas algumas das mais interessantes estão ainda em fase de pré-venda — e muitas delas costumam ter grandes valorizações após serem listadas.

Uma das mais recentes é o TOKEN6900 (T6900), um token ERC-20 que busca replicar o sucesso do SPX6900.

Assim como sua inspiração, o TOKEN6900 aposta na estética dos memes da bolha da internet dos anos 2000, com um site e redes sociais repletos de gráficos e referências visuais da era inicial da web.

A pré-venda começou há apenas algumas semanas e, até agora, o projeto já arrecadou mais de US$ 600 mil.

TOKEN6900 HAS RAISED $500K. u in? pic.twitter.com/2ZmeGYdOsL — Token6900 (@Token_6900) July 15, 2025

Esse desempenho inicial indica que sua campanha de marketing já começa a dar frutos, com a moeda atraindo uma comunidade de apoiadores fiéis.

O TOKEN6900 leva o conceito de meme coin ao extremo. Ele declara abertamente em seu site que seu valor não está baseado em fundamentos ou utilidade prática.

Em vez disso, o objetivo é gerar um FOMO viral em larga escala, aproveitando-se da atual euforia do mercado.

O token terá um fornecimento máximo de 930.993.091 unidades, e os detentores poderão fazer staking para gerar renda passiva.

Para participar da pré-venda, basta acessar o site oficial do TOKEN6900 e conectar uma carteira compatível, como a Best Wallet.

Atualmente, o token custa US$ 0,0066, mas esse preço será reajustado amanhã e continuará subindo enquanto a pré-venda estiver ativa.