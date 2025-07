Previsão do ChatGPT: IA prevê cotações do XRP, PI e Dogecoin até o fim de 2025

Previsão do ChatGPT: IA projeta ganhos entre algumas das principais altcoins até o fim deste ano, com foco em XRP, Pi Network (PI) e Dogecoin (DOGE).

Segundo a previsão do ChatGPT, diversas altcoins podem alcançar novas máximas históricas no segundo semestre de 2025.

Esse movimento pode ser impulsionado pelo forte rali do Bitcoin. Nesta segunda-feira, o ativo atingiu um novo recorde: US$ 122.838.

A alta anima investidores e indica que novos ganhos ainda são possíveis.

Esse rompimento gerou otimismo no mercado. Muitos já especulam que estamos diante de um ciclo ainda mais forte do que o bull market de 2021.

Nesse cenário, diversas altcoins podem registrar valorizações históricas.

A seguir, veja os ativos que o ChatGPT acredita ter grande potencial de crescimento para este ano.

Previsão do ChatGPT: cotação do XRP pode dobrar em 2025

Segundo as projeções do ChatGPT, o XRP pode atingir US$ 20 até o fim de 2025.

Esse valor representa uma alta de quase sete vezes em relação ao preço atual, que gira em torno de US$ 2,99.

Essa projeção otimista se apoia em alguns fatores-chave. O primeiro é o crescimento do uso institucional. O segundo, uma maior clareza regulatória.

E por fim, a expectativa de um possível ETF à vista da criptomoeda nos EUA, que atrairia investidores de varejo e institucionais.

Além disso, o XRP segue ganhando destaque como solução para pagamentos internacionais rápidos, baratos e regulados.

Em 2024, a UNCDF (Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capital) elogiou o token por sua eficiência em transferências internacionais imediatas, sem intermediários tradicionais.

Fim da disputa com a SEC melhora sentimento do mercado

Outro fator importante foi a decisão de um tribunal dos Estados Unidos em 2023. A Corte decidiu que as transações de varejo com a criptomoeda não eram consideradas títulos.

Isso enfraqueceu a principal acusação feita pela SEC contra o projeto.

Em março, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, confirmou o fim da batalha judicial.

Esse desfecho removeu uma grande incerteza e melhorou o sentimento do mercado em relação ao XRP e a outras altcoins.

Para o futuro próximo, a região de US$ 3 ainda representa uma resistência relevante.

Se o XRP conseguir romper esse patamar nos próximos meses, a meta conservadora de US$ 10 até o fim do ano se torna plausível.

Gráfico do XRP no TradingView

Por outro lado, alcançar os US$ 20 dependerá de avanços regulatórios nos Estados Unidos.

A estabilidade política em regiões como o Oriente Médio também será fundamental para isso.

Vale lembrar que, entre as criptomoedas de grande capitalização, o XRP tem se destacado. Nos últimos 12 meses, o token valorizou 464%, enquanto o Bitcoin subiu cerca de 100%.

Esses números reforçam a força atual da altcoin.

PI pode ter alta de 10x até o fim do ano

A Pi Network revolucionou o setor de mineração com sua abordagem inovadora de ‘mineração por toque’.

O sistema permite que qualquer pessoa faça mineração diretamente no celular, sem precisar de equipamentos caros ou conhecimentos técnicos.

Segundo a previsão do ChatGPT, o token PI, que atualmente vale cerca de US$ 0,4639, pode subir mais de dez vezes. A projeção sugere que o ativo pode alcançar US$ 5 até o fim de 2025.

Ao invés de exigir grande poder computacional, o app recompensa os usuários apenas por abrir e tocar na tela diariamente. Esse modelo atrai especialmente iniciantes no universo cripto.

Lançado em fevereiro de 2025, o PI apresentou forte volatilidade. Em maio, o token saltou de US$ 0,58 para US$ 1,57 em apenas quatro dias.

A alta de 171% foi impulsionada pelo renovado interesse institucional no projeto.

Atualmente, o RSI está em 39 e subindo, sinalizando um ativo subvalorizado. O indicador sugere um fortalecimento do momentum de alta, com o mercado cripto pintado de verde.

Gráfico do Pi Network (PI) no TradingView

Se essa tendência continuar, o PI pode romper a resistência dos US$ 3 já neste inverno.

O rompimento abriria caminho para um novo recorde, superando a máxima histórica de fevereiro, de US$ 2,99.

Com um app intuitivo e uma blockchain escalável de camada 1, a Pi Network está bem posicionada para acelerar a adoção em massa.

Mesmo sem um bull market completo, o token pode alcançar os US$ 5.

No entanto, esse cenário depende do crescimento da base de usuários e da aprovação regulatória nos Estados Unidos.

ChatGPT prevê retorno triunfal do Dogecoin

Por fim, o Dogecoin continua sendo uma das criptomoedas mais relevantes do mercado.

Criado em 2013 como uma piada, o token evoluiu e ganhou utilidade real e uma comunidade global dedicada.

Atualmente, o DOGE tem valor de mercado em torno de US$ 30,9 bilhões.

Costuma seguir os movimentos do Bitcoin, combinando a volatilidade típica das memecoins com uma resiliência surpreendente.

Negociado a US$ 0,20, o token se manteve estável nas últimas 24 horas. O RSI está em 65 e subindo, sugerindo que o interesse dos compradores está crescendo.

Os gráficos técnicos indicam a formação de um padrão de cunha descendente, do tipo reversão altista.

A estrutura, que se estendeu de novembro a abril, aponta para um possível rompimento explosivo.

Gráfico do Dogecoin (DOGE) no TradingView

Sobretudo, com base nesse cenário, a previsão do ChatGPT afirma que o DOGE pode atingir US$ 1,50 em um novo ciclo de alta.

Dessa forma, isso representaria um retorno potencial de 7,5 vezes sobre o preço atual. No campo da adoção, o projeto continua avançando.

A Tesla aceita DOGE para compras de produtos selecionados, enquanto plataformas como Revolut e PayPal já integraram o ativo como opção de pagamento.

Essas parcerias reforçam a utilidade do token no mercado convencional.

