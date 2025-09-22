Previsão Bitcoin: o que esperar após fala otimista de CEO da Hex Trust?

Previsão mostra que Wall Street pode em breve entrar em peso na custódia da criptomoeda, após grande adoção institucional no mercado.

O Bitcoin está negociada a US$ 112.870, em queda de 2,46% nas últimas 24 horas. Apesar da retração, cresce a expectativa de que bancos dos Estados Unidos abram as portas para uma adoção em massa.

Alessio Quaglini, CEO da Hex Trust, com sede em Hong Kong, afirma que a regulação é o último obstáculo para a participação total das instituições.

‘Dê alguns meses e todo banco dos EUA oferecerá custódia de Bitcoin’, disse Quaglini em uma entrevista recente. ‘A verdadeira adoção virá quando os bancos oferecerem depósitos, negociações e produtos estruturados com Bitcoin’.

Sua visão reflete uma crença crescente: quando os reguladores dos EUA definirem as regras, o setor bancário seguirá rapidamente. Enquanto bancos no mundo testam projetos-piloto, poucos avançaram sem aprovação clara dos EUA.

Para Quaglini, a supervisão americana é o ‘padrão global’, que dita o ritmo dos mercados financeiros em todo lugar.

Expansão institucional da Hex Trust

Fundada em 2018, a Hex Trust oferece serviços de custódia, negociação, empréstimo e staking para grandes instituições.

Licenciada em Hong Kong, Singapura, Dubai e Europa, a empresa escalou rapidamente, de US$ 300 mil em capital inicial para mais de 200 funcionários e mais de um milhão de usuários finais por meio de parcerias institucionais.

A companhia levantou US$ 6 milhões em rodada Série A em 2021 e busca alcançar US$ 20 milhões em receita até 2025.

O plano de longo prazo mira centenas de milhões e até um possível IPO. ‘Queremos ser o J.P. Morgan da Ásia em cripto’, disse Quaglini.

Ele também enxerga as stablecoins como um agente de disrupção paralelo, prevendo que substituirão a rede SWIFT em pagamentos internacionais. ‘Elas são mais rápidas, baratas e programáveis’, acrescentou, alertando que empresas tradicionais de remessas, como a Western Union, podem enfrentar dificuldades conforme a adoção cresce.

A estratégia da Hex Trust contrasta com rivais listados nos EUA, como Coinbase e Galaxy Digital. Enquanto essas companhias dependem fortemente de taxas de varejo ou da renda de operações próprias, a Hex Trust foca na custódia institucional para reduzir a exposição à volatilidade.

Previsão de preço do Bitcoin

Tecnicamente, o Bitcoin rompeu para baixo do canal, abaixo do suporte em US$ 116.000, e agora está em US$ 112.900, próximo da média móvel de 200 períodos em US$ 113.450.

A queda gerou fortes candles vermelhos, semelhantes ao padrão ‘three black crows’, que geralmente indica mais fraqueza.

Enquanto isso, o RSI está em 26, em território de sobrevenda, mas ainda precisamos de confirmação por meio de velas de reversão, como engolfo de alta ou martelo.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O suporte imediato está em US$ 113.450, seguido por US$ 110.820 e US$ 108.770. Já a resistência aparece entre US$ 115.000 e US$ 116.200. Um rompimento nesse nível pode levar o preço a US$ 117.900 e US$ 119.300.

#Bitcoin broke below $116K support, now testing $113K near the 200-EMA. RSI at 26 shows oversold, but no reversal yet. Key zones: $110.8K support / $116.2K resistance. pic.twitter.com/QK0cXraKWD — Arslan Ali (@forex_arslan) September 22, 2025

Por enquanto, traders agressivos podem vender abaixo de US$ 115.000 com stops acima de US$ 116.200. Já os mais cautelosos podem esperar por uma reversão confirmada em US$ 110.800 antes de buscar compras.

Apesar da pressão de baixa no curto prazo, a tendência de topos e fundos ascendentes desde o verão ainda se mantém. Isso pode abrir espaço para um salto até US$ 120.000.

Ponto de vista do CryptoNews

Na minha visão, o cenário descrito por Quaglini é plausível. O mercado cripto cresce a cada dia, o que faz dele uma ‘galinha dos ovos dourados’ para o sistema financeiro tradicional.

Os Estados Unidos geralmente definem tendências globais, com o mesmo podendo ocorrer com o Bitcoin agora. Assim, Bancos oferecendo custódia da criptomoeda vão legitimar o seu uso como nunca antes.

Porém, acredito que a entrada de Wall Street não significa apenas valorização. Também veremos maior controle, produtos complexos e novas pressões sobre o mercado, além de uma maior centralização de oferta.

Para traders e investidores, a oportunidade está em se antecipar, mas com consciência de que o cenário pode mudar de forma significativa.