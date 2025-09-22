Previsão Bitcoin: o que esperar após fala otimista de CEO da Hex Trust?
O Bitcoin está negociada a US$ 112.870, em queda de 2,46% nas últimas 24 horas. Apesar da retração, cresce a expectativa de que bancos dos Estados Unidos abram as portas para uma adoção em massa.
Alessio Quaglini, CEO da Hex Trust, com sede em Hong Kong, afirma que a regulação é o último obstáculo para a participação total das instituições.
‘Dê alguns meses e todo banco dos EUA oferecerá custódia de Bitcoin’, disse Quaglini em uma entrevista recente. ‘A verdadeira adoção virá quando os bancos oferecerem depósitos, negociações e produtos estruturados com Bitcoin’.
Sua visão reflete uma crença crescente: quando os reguladores dos EUA definirem as regras, o setor bancário seguirá rapidamente. Enquanto bancos no mundo testam projetos-piloto, poucos avançaram sem aprovação clara dos EUA.
Para Quaglini, a supervisão americana é o ‘padrão global’, que dita o ritmo dos mercados financeiros em todo lugar.
Expansão institucional da Hex Trust
Fundada em 2018, a Hex Trust oferece serviços de custódia, negociação, empréstimo e staking para grandes instituições.
Licenciada em Hong Kong, Singapura, Dubai e Europa, a empresa escalou rapidamente, de US$ 300 mil em capital inicial para mais de 200 funcionários e mais de um milhão de usuários finais por meio de parcerias institucionais.
A companhia levantou US$ 6 milhões em rodada Série A em 2021 e busca alcançar US$ 20 milhões em receita até 2025.
O plano de longo prazo mira centenas de milhões e até um possível IPO. ‘Queremos ser o J.P. Morgan da Ásia em cripto’, disse Quaglini.
Ele também enxerga as stablecoins como um agente de disrupção paralelo, prevendo que substituirão a rede SWIFT em pagamentos internacionais. ‘Elas são mais rápidas, baratas e programáveis’, acrescentou, alertando que empresas tradicionais de remessas, como a Western Union, podem enfrentar dificuldades conforme a adoção cresce.
A estratégia da Hex Trust contrasta com rivais listados nos EUA, como Coinbase e Galaxy Digital. Enquanto essas companhias dependem fortemente de taxas de varejo ou da renda de operações próprias, a Hex Trust foca na custódia institucional para reduzir a exposição à volatilidade.
Previsão de preço do Bitcoin
Tecnicamente, o Bitcoin rompeu para baixo do canal, abaixo do suporte em US$ 116.000, e agora está em US$ 112.900, próximo da média móvel de 200 períodos em US$ 113.450.
A queda gerou fortes candles vermelhos, semelhantes ao padrão ‘three black crows’, que geralmente indica mais fraqueza.
Enquanto isso, o RSI está em 26, em território de sobrevenda, mas ainda precisamos de confirmação por meio de velas de reversão, como engolfo de alta ou martelo.
O suporte imediato está em US$ 113.450, seguido por US$ 110.820 e US$ 108.770. Já a resistência aparece entre US$ 115.000 e US$ 116.200. Um rompimento nesse nível pode levar o preço a US$ 117.900 e US$ 119.300.
Por enquanto, traders agressivos podem vender abaixo de US$ 115.000 com stops acima de US$ 116.200. Já os mais cautelosos podem esperar por uma reversão confirmada em US$ 110.800 antes de buscar compras.
Apesar da pressão de baixa no curto prazo, a tendência de topos e fundos ascendentes desde o verão ainda se mantém. Isso pode abrir espaço para um salto até US$ 120.000.
Ponto de vista do CryptoNews
Na minha visão, o cenário descrito por Quaglini é plausível. O mercado cripto cresce a cada dia, o que faz dele uma ‘galinha dos ovos dourados’ para o sistema financeiro tradicional.
Os Estados Unidos geralmente definem tendências globais, com o mesmo podendo ocorrer com o Bitcoin agora. Assim, Bancos oferecendo custódia da criptomoeda vão legitimar o seu uso como nunca antes.
Porém, acredito que a entrada de Wall Street não significa apenas valorização. Também veremos maior controle, produtos complexos e novas pressões sobre o mercado, além de uma maior centralização de oferta.
Para traders e investidores, a oportunidade está em se antecipar, mas com consciência de que o cenário pode mudar de forma significativa.
