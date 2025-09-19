Coinbase quer padronizar integração cross-chain na rede Ethereum

Setor de pagamentos da exchange entrou no programa Open Intents Framework para colaborar com mudanças na rede blockchain.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Coinbase Payments se juntou ao Open Intents Framework como colaboradora principal no desenvolvimento de padrões cross-chain da rede Ethereum.

Assim, a iniciativa busca enfrentar a escalada de crimes envolvendo transferências entre blockchains, que já somam US$ 21 bilhões em 2025, segundo a Elliptic.

Coinbase Payments is joining the Open Intents Framework as a core contributor.



In collaboration with multiple teams in the @Ethereum ecosystem, we're building open standards for permissionless, secure asset movement on existing crypto rails. pic.twitter.com/zt5qKAHfwk — Coinbase Developer Platform🛡️ (@CoinbaseDev) September 17, 2025

Segurança cross-chain na rede Ethereum promovida pela Coinbase

O Open Intents Framework responde à crescente fragmentação do ecossistema multichain do Ethereum. Com isso, os usuários acessam DeFi no Arbitrum, redes sociais no Base e agentes de IA no Mode.

Hoje, transferências entre cadeias exigem negociações demoradas e infraestrutura complexa.

No entanto, o framework oferece ferramentas modulares e open source para conectar blockchains de forma leve e segura.

Pesquisas da Elliptic mostram que o crime cross-chain triplicou em dois anos. Ou seja, saindo de US$ 7 bilhões em 2023 para US$ 21 bilhões em 2025.

Enquanto isso, criminosos usam DEXs, pontes blockchain e serviços de swap para esconder a origem de fundos.

Em 33% das investigações de crimes cripto, já surgem táticas de chain-hopping envolvendo três ou mais blockchains.

Sendo assim, o projeto segue a visão apresentada por Vitalik Buterin. Em 2024, ele defendeu interoperabilidade fluida via Ethereum Improvement Proposals (EIPs) como:

EIP-3370 (endereços padronizados)

EIP-7683 (protocolos de comunicação)

EIP-3668 (acesso a dados off-chain)

Pesquisadores da Ethereum Foundation classificaram a interoperabilidade como prioridade de curto prazo para os próximos seis a 12 meses.

Assim, a iniciativa já lançou a primeira implementação em produção da ERC-7683.

Além de um software aberto escrito em TypeScript, contratos inteligentes modulares e templates de interface customizáveis.

👉A partir deste artigo, confira a nossa previsão de preço Ethereum e o que esperar deste ativo nos próximos meses e anos.

Como funciona o Open Intents Framework

O framework simplifica transações cross-chain ao permitir que usuários expressem a intenção final, e não os passos técnicos.

Assim, ao invés de mover manualmente tokens entre redes, o usuário indica o resultado desejado. Por exemplo, trocar 100 USDC no Base por 100 USDT no Arbitrum. Nesse caso, o sistema executa o processo nos bastidores.

Serviços especializados chamados de solvers competem para realizar esses pedidos, buscando as rotas mais eficientes.

Eles cuidam de liquidação, gerenciamento de risco e movimentação de ativos entre cadeias até que o usuário receba o resultado esperado.

O modelo usa contratos inteligentes padronizados pela ERC-7683. Ou seja, garantindo consistência entre blockchains.

Mas, para maior segurança, ele adota múltiplas verificações, como módulos da Hyperlane e sistemas de prova de armazenamento, evitando pontos únicos de falha.

Novos padrões também trazem endereços unificados entre redes, saldos consolidados de tokens e sistemas de mensagens neutros compatíveis com qualquer bridge.

O desenvolvimento avança em três fases. Primeio a configuração, depois a otimização de velocidade e, por fim, as melhorias finais. Parceiros como Arbitrum, Uniswap e Superbridge já começaram a integrar o framework.

Rede Ethereum e a evolução multichain

A transição da rede Ethereum para um ecossistema multichain começou com soluções de camada 2 para reduzir congestionamento e custos.

Hoje, usuários acessam DeFi no Arbitrum, redes sociais no Base e agentes de IA no Mode, enquanto empresas como a Sony criam L2s no OP Stack.

Em agosto de 2024, Buterin reforçou a visão de interoperabilidade sem fricção. Desse modo, ele propôs colaboração comunitária para resolver problemas de compatibilidade entre L2s.

O roadmap incluiu a EIP-3370, para endereços com prefixos legíveis, e a EIP-3668, para dados off-chain.

what are the most promising paths to cross-L2 interoperability?



– does every protocol add "pay with any token on any chain" features to their frontend (e.g. using @RelayProtocol)?

– does the frontend even show the chain you're on, or is that all abstracted away?

– IBC for L2s? https://t.co/3NXtUfd0zy — Kofi (@0xKofi) August 5, 2024

Buterin já discutia em 2023 atualizações de estado reproduzíveis entre L2s, capazes de trazer informações recentes da layer 1 com segurança e baixa latência.

Ele prevê que todos os rollups vão adotar provas de conhecimento zero no futuro, embora a transição leve mais de cinco anos.

A Ethereum Foundation apontou a interoperabilidade como a ‘oportunidade de maior alavancagem’ no desenvolvimento da experiência do usuário para os próximos 12 meses.

A estratégia aposta em arquiteturas baseadas em intenções e sistemas de mensagens gerais, permitindo que o usuário defina o resultado e as redes cuidem da execução.

Atualmente, esse processo ainda sofre com latência nas liquidações, o que mantém a fragmentação entre blockchains.