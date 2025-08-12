Bitfinex x CryptoQuant: BTC vai subir para US$ 123 mil ou cair para US$ 110 mil?

Análises da Bitfinex e CryptoQuant indicam cenário decisivo para o Bitcoin, com forte risco de rompimento para cima ou correção acentuada.

A cotação do BTC vai subir para acima de US$ 123 mil ou vai cair para US$ 110 mil? Para saber os próximos movimentos do mercado, o CryptoNews comparou duas análises, da Bitfinex e da CryptoQuant.

O BTC iniciou agosto em queda, tocando a mínima de US$ 112 mil, mas rapidamente se recuperou e chegou a tocar US$ 122 mil.

Essa reversão ganhou força após três sessões seguidas de fortes entradas líquidas em ETFs, que somaram US$ 769 milhões e compensaram as saídas registradas no início do mês.

Além disso, empresas com tesourarias cripto já acumulam quase US$ 90 bilhões em ativos digitais, ajudando a restaurar a confiança de curto prazo.

O preço rompeu a resistência perto de US$ 119,5 mil, mas ainda há incerteza sobre a força desse rompimento.

De acordo com a Bitfinex, o mercado mantém uma estrutura saudável de meio de ciclo, com a base de custo dos detentores de curto prazo em US$ 106,7 mil, e 70% desse grupo ainda operando no lucro.

Assim, esse equilíbrio, porém, está altamente sensível a fatores macroeconômicos, como os dados de inflação dos EUA que saem esta semana.

Cotação do BTC vai cair ou subir?

Já a análise da CryptoQuant mostra que a zona entre US$ 116 mil e US$ 118 mil funciona como faixa de equilíbrio antes de um novo impulso.

A resistência imediata é US$ 118,7 mil. Desse modo, se romper com volume crescente, o caminho abre para US$ 122 mil e até US$ 125 mil, podendo chegar a US$ 130 mil em cenário de forte compra.

Por outro lado, a perda do suporte de US$ 116 mil pode levar a um retorno aos US$ 112,6 mil, e a quebra dessa marca abre espaço para queda até US$ 110 mil.

O cenário on-chain traz sinais mistos. O número de carteiras ativas caiu 6,7% na semana, e o hashrate despencou quase 20%, algo que pode estar ligado a ajustes temporários na mineração.

Enquanto isso, as reservas de BTC nas exchanges subiram 12,9%, aumentando o risco de pressão vendedora no curto prazo.

Além disso, o mercado de opções também mostra divisão. O preço de ‘Max Pain’ está em US$ 118 mil para o vencimento de 15 de agosto, com grande concentração de calls apostando acima de US$ 130 mil e puts fortes na região de US$ 95 mil.

Dessa forma, essa configuração sugere que, até o vencimento, o Bitcoin pode permanecer próximo de US$ 118 mil antes de definir direção.

Para ambos os lados, o gatilho decisivo pode vir de um rompimento claro: se o BTC superar US$ 121 mil com volume, há espaço para buscar US$ 123 mil ou mais; se perder US$ 116 mil, a correção pode se aprofundar até US$ 110 mil.

Fonte: CryptoQuant

