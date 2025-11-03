Polícia prende 55 pessoas em esquema com criptomoedas na Austrália

No total, a iniciativa confiscou US$ 37,9 milhões em ativos digitais, durante a terceira fase da Operação Ironside.

A Polícia do sul da Austrália apresentou 800 acusações e prendeu 55 pessoas ligadas a um grande esquema criminoso com criptomoedas. O movimento representa a terceira fase da Operação Ironside, uma ação conjunta entre a Polícia Federal Australiana e o FBI.

Segundo a ABC News, as autoridades apreenderam criptomoedas avaliadas em cerca de AU$ 58 milhões, ou seja, US$ 37,9 milhões, relacionados à investigação.

Assim, o FBI criou um aplicativo chamado AN0M para interpretar comunicações criminosas secretamente. As autoridades rastrearam mensagens ilícitas sobre tráfico de drogas e transações cripto usando o app de mensagens criptografadas.

A nova fase começou depois que a suprema corte autorizou o uso das mensagens do AN0M como prova.

A vice-comissária de polícia Linda Williams afirmou que o movimento representa ‘um golpe significativo contra o crime organizado em todo o Sul da Austrália’.

Ela chamou as prisões de ‘sem precedentes’ e disse que 300 policiais participaram de várias operações.

‘Acho que você pode esperar mais prisões, mas provavelmente não no mesmo ritmo que vimos hoje’, ela acrescentou.

Esquema com criptomoedas rastreado pelo FBI

O FBI instalou o AN0M em celulares modificados sem câmeras, GPS ou navegadores. Eles foram criados para atrair criminosos que buscavam comunicação segura para atividades ilícitas.

Dessa forma, o aplicativo ficava oculto na calculadora de cada aparelho.

O FBI trabalhou com a Polícia Federal Australiana, que desenvolveu ‘uma capacidade inédita no mundo para decifrar comunicações criptografadas’.

Juntos, capturaram secretamente todos os dados enviados entre dispositivos que usavam a plataforma, informou a ABC.

O app AN0M incluía funções como mensagens que se autodestroem, envio de fotos, alteração de voz e armazenamento de arquivos.

Logo, centenas de criminosos foram presos como parte da Operação Ironside na Austrália. Segundo a Polícia Federal Australiana, quase mil suspeitos foram detidos no mundo todo, em casos que envolviam armas e lavagem de dinheiro com cripto.

‘Enviamos uma mensagem de forte dissuasão aos criminosos organizados que atuam no Sul da Austrália’, disse a vice-comissária Williams.

Usamos a inteligência obtida com o app criptografado AN0M para chegar a uma conclusão bem-sucedida.

Investigações de crimes no mercado cripto

Recentemente, a Europol alertou que o uso indevido de cripto para fins criminosos está ‘se tornando cada vez mais sofisticado’.

Assim, em um relatório divulgado recentemente, a agência de segurança destacou que a crescente sofisticação das táticas criminosas representa riscos tanto para o setor cripto quanto para as vítimas de golpes.

‘O uso indevido de criptomoedas e da tecnologia blockchain para fins criminosos está se tornando cada vez mais sofisticado, complexo e organizado’, afirmou Burkhard Mühl, chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos da Europol.

Como resultado desse aumento, investigar crimes ligados a cripto se transformou em um ‘fardo’ para autoridades em todo o mundo, concluiu ele.