Paradata lança tokenização com a Polkadot do Assuncion Innovation Valley no Paraguai via Moonbeam, com 130 mil tokens.
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Último update: 

A Paradata anunciou nesta quarta (20/8) a tokenização do Assuncion Innovation Valley (AIV), uma iniciativa multifuncional localizada em Assunção.

De acordo com o anúncio, a Paradata registrará e gerirá o AIV na Better Use Blockchain (BuB), uma plataforma white label de tokenização hospedada na rede Moonbeam, um rollup do ecossistema Polkadot.

O projeto prevê emitir 130.000 tokens lastreados em US$ 6 milhões, valor equivalente ao terreno destinado à construção do AIV.

Os tokens seguirão a legislação paraguaia e representarão participação societária. Assim, conferindo aos detentores direito a voto em assembleias e participação nos lucros.

O Assuncion Innovation Valley incluirá um hotel, um centro de eventos, uma universidade e um data center.

A partir do terceiro ano de operação, o projeto começará a gerar lucros e distribuirá os valores proporcionalmente entre os detentores dos tokens.

Desse modo, ao utilizar a Better Use Blockchain e Moonbeam, o projeto passa a contar com interoperabilidade com outras blockchains.

Além disso, há a segurança compartilhada por meio da Polkadot, escalabilidade no processamento de transações e a possibilidade de implementar regras de governança diretamente na blockchain futuramente.

Polkadot ‘invade’ o Paraguai

A venda dos tokens está sendo realizada em diferentes fases.

A Paradata concluiu a pré-venda e a primeira etapa, incluindo a distribuição inicial para sócios. A empresa programou a próxima fase para 2028, quando colocará uma nova parcela de tokens no mercado.

Assim, as regras de governança exigem que, em caso de venda, os detentores ofereçam primeiro os tokens aos demais investidores por um período de uma hora antes de liberá-los ao mercado.

Além disso, o projeto contará com auditoria externa independente e, em caso de determinação judicial, será possível bloquear, queimar, transferir ou redistribuir tokens.

A distribuição de lucros será automatizada por meio de contratos inteligentes.

Lançamento do projeto

O lançamento oficial ocorrerá no Q3/2025 com a integração com gateways de pagamento e a implementação dos sistemas de verificação de identidade (KYC).

Desde então, estão em andamento a configuração das regras de governança on-chain e os preparativos para as próximas etapas de venda de tokens.

A Paradata S.A atua na integração de modelos de negócios tradicionais com infraestrutura blockchain, possibilitando oportunidades de investimento reguladas e com alcance global.

