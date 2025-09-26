Cryptonews Price Predictions

Empresa listada na Nasdaq escolhe ETH para tokenizar suas ações – preço pode subir?

A SharpLink, listada na Nasdaq, anunciou que vai tokenizar suas ações através da blockchain Ethereum.
Autor
Anderson Mendes
Verificado por
Paulo José
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Ethereum hoje

Um movimento de tokenização de ações lastreadas em tesouro agora está ativo no Ethereum. A iniciativa reforça a adoção institucional e destaca a rede como principal ecossistema para ativos do mundo real (RWAs).

A SharpLink Gaming, uma das maiores companhias públicas detentoras de ETH, revelou planos de tokenizar seu patrimônio diretamente no blockchain do Ethereum. O processo será conduzido pela Superstate, protocolo DeFi que administra mais de US$ 800 milhões em fundos voltados para RWAs.

O principal produto do protocolo é o fundo USTB, que já detém US$ 617 milhões em títulos do Tesouro americano tokenizados de curto prazo. Assim, a Superstate expande suas operações para incluir ações tokenizadas.

A última atualização da tesouraria da SharpLink mostra 837.230 ETH em reservas, avaliados em cerca de US$ 3,26 bilhões. Com mais de US$ 9 bilhões em valor total bloqueado em RWAs, o Ethereum reforça sua posição no mercado financeiro institucional.

Esse cenário cria condições ideais para uma valorização de longo prazo.

Previsão do Ethereum: forte recuo pode abrir espaço para salto até US$ 9 mil

O ETH caiu 14% nos últimos sete dias, após o mercado realizar lucros com a decisão do Federal Reserve de cortar os juros recentemente.

👉A partir deste artigo, confira a nossa previsão de preço Ethereum e o que esperar deste ativo nos próximos meses e anos.

O ativo perdeu o suporte psicológico de US$ 4mil e agora negocia em US$ 3.893, enquanto o volume diário disparou 38%, chegando a US$ 62 bilhões.

Gráfico do Ethereum (ETH) no TradingView
Gráfico do Ethereum (ETH) no TradingView

O gráfico diário confirma que o ETH rompeu uma importante zona de demanda. O próximo suporte relevante está na linha de tendência ascendente em torno de US$ 3.300. Esse nível coincide com a média móvel exponencial de 200 dias.

Se os compradores conseguirem defender essa região, o movimento pode atrair nova pressão compradora. Nesse sentido, o mercado poderia sinalizar o fim da correção atual.

Um forte repique nesse suporte, especialmente com apoio de fluxos renovados para ETFs e do aumento da força das altcoins, pode levar o ETH primeiro a US$ 5 mil. Depois, em um ciclo mais avançado, o preço poderia alcançar até US$ 9 mil.

Ponto de vista do CryptoNews

A tokenização de ações mostra que o Ethereum já não é apenas um ativo especulativo, mas sim infraestrutura financeira real. Para mim, esse avanço fortalece ainda mais a narrativa de valorização do ETH no longo prazo.

Apesar da correção atual, vejo espaço para recuperação consistente, impulsionada por fluxos institucionais e ETFs.

Dessa forma, o Ethereum está construindo as bases para buscar novos patamares. Resta aos investidores ter paciência e resiliência durante os períodos de forte volatilidade de preços.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Logo

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

