ETFs de BTC ganham US$ 241 milhões, mas fundos com ETH continuam em queda

Fundos com exposição em criptomoedas voltaram a atrair investidores após correção de preço no mercado.

Os ETFs de Bitcoin (BTC) voltaram a subir no dia 24 de setembro. No total, as entradas líquidas somaram US$ 241 milhões, após dois dias seguidos de saídas, segundo dados da SoSoValue.

Assim, o movimento veio depois de US$ 244 milhões em resgates no dia 23 de setembro e outros US$ 439 milhões no dia 22 de setembro.

Nesse período, o mercado reagiu ao corte de juros do Fed e aguardava novos dados de inflação nos EUA.

ETFs de BTC voltam a ganhar força

O iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, liderou com US$ 128,9 milhões em entradas. Agora, o fundo soma US$ 60,78 bilhões em entradas acumuladas e US$ 87,2 bilhões em ativos.

Já o ARKB, da Ark Invest e 21Shares, captou US$ 37,7 milhões. Ou seja, levando seu histórico a US$ 2,18 bilhões. Por outro lado, o FBTC, da Fidelity, recebeu US$ 29,7 milhões, enquanto o BITB, da Bitwise, teve US$ 24,7 milhões.

Volume de ETFs com BTC (Reprodução: SosoValue)

O HODL, da VanEck, registrou US$ 6,4 milhões e o fundo da Grayscale, US$ 13,5 milhões.

No total, os ETFs de Bitcoin agora controlam US$ 149,7 bilhões, o que representa 6,62% do valor de mercado do BTC. Sendo assim, o volume diário de negociação no dia 24 de setembro alcançou US$ 2,58 bilhões.

Apesar das saídas fortes nos dias anteriores, US$ 103,6 milhões no dia 23 de setembro e US$ 363 milhões no dia 22 de setembro, o apetite por Bitcoin mostrou resiliência.

ETFs com ETH seguem em queda

Os ETFs de Ethereum (ETH) continuaram a perder recursos. No dia 24 de setembro, eles registraram saídas de US$ 79,4 milhões.

O FETH, da Fidelity, liderou com US$ 33,2 milhões em resgates. Ele foi seguido pelo ETHA, da BlackRock (US$ 26,5 milhões) e pelo ETHE, da Grayscale (US$ 8,9 milhões).

Enquanto isso, o ETHW, da Bitwise, perdeu US$ 4,5 milhões. Contudo, o VanEck ETHV e outro fundo da Grayscale não tiveram fluxo relevante.

No dia 23 de setembro, os ETFs de ETH já tinham perdido US$ 140,7 milhões, com destaque para o FETH (US$ 63,4 milhões). Já no dia 22 de setembro, a saída somou US$ 76 milhões, também liderada pela Fidelity.

No total, os ETFs de Ethereum somam US$ 27,4 bilhões. Ou ainda, 5,45% do valor de mercado do ativo. Portanto, as entradas acumuladas estão em US$ 13,6 bilhões, mesmo após a recente onda de saídas.

Pressão institucional e projeções

A demanda institucional por Bitcoin esfriou após o início forte de setembro. Segundo a Glassnode, as entradas caíram 54% entre 12 e 18 de setembro, de US$ 2,03 bilhões para US$ 931,4 milhões.

No início de setembro, a alta do BTC rumo a US$ 118 mil veio acompanhada por fortes entradas em ETFs, incluindo um pico de US$ 741 milhões em um único dia.

Mas, o ritmo perdeu força à medida que investidores de varejo seguem vendendo.

O indicador CVD da CryptoQuant mostra predominância de vendas desde meados de agosto. Agora, analistas alertam para uma possível correção mais profunda em outubro se os fluxos não se recuperarem.

Atualmente, o Bitcoin é negociado abaixo de US$ 110,6 mil, o que representa uma queda de 6,9% no dia.

O Ethereum também sofre pressão. O token caiu abaixo de US$ 4 mil nesta quinta-feira (25/09), causando a liquidação de US$ 36,4 milhões em uma única posição.

Além disso, um squeeze de US$ 331 milhões em longs no dia foi liquidado, segundo a CoinGlass.

Na semana, traders de ETH viram US$ 718 milhões evaporarem em posições longas contra US$ 79,6 milhões em shorts. Agora, o ETH é negociado por volta de US$ 3.882, queda de 7,3% no dia e de 15% no fechamento semanal.

Apesar das quedas, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, segue otimista. Ele disse que o Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhões até 2030, citando avanços regulatórios nos EUA, possível adoção governamental e maior interesse institucional.

Segundo ele, com a custódia de ETFs já concentrada na Coinbase, os fundamentos de longo prazo seguem sólidos, com a oferta em queda e demanda soberana em potencial.