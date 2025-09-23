Brasil e criptomoedas são beneficiados com redução de juros do FED

Mudança anunciada pelos Estados Unidos pode aumentar o volume de entrada de capital no país e no mercado cripto.

O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, anunciou a redução da taxa básica de juros. A decisão foi tomada em meio a sinais de desaceleração da economia americana e à queda gradual da inflação, que voltou a se aproximar da meta de 2%.

A taxa, que estava no maior nível em mais de duas décadas, passa a ficar em uma faixa entre 4,75% e 5%. O corte marca uma guinada na política monetária, e deve beneficiar outros mercados, como as criptomoedas.

Para países como o Brasil, a decisão pode reduzir a pressão sobre o câmbio e abrir espaço para cortes adicionais nas taxas locais, favorecendo crédito e investimentos.

De acordo com André Sprone, gerente de crescimento de usuários para a América Latina da MEXC no Brasil, a mudança reflete diretamente na entrada de capital estrangeiro no país. Dessa forma, beneficiando a moeda local, além da bolsa de valores brasileira.

Para o Brasil, a menor atratividade dos títulos americanos, que passam a pagar menos, favorece o ingresso do investidor estrangeiro no Brasil, potencialmente fortalecendo as ações brasileiras e também aliviando a pressão cambial no Real e, consequentemente, a pressão inflacionária brasileira.

Redução de juros impacta criptomoedas no Brasil

A mudança na política de juros dos Estados Unidos também reverbera em ativos como o Bitcoin (BTC). Embora o mercado tenha sofrido uma queda após o anúncio do FED, a criptomoeda pode voltar a se valorizar.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

Sendo assim, André Spone lembra que um grande volume de capital pode chegar ao mercado cripto, sinalizando o apetite do investidor institucional por maior retorno.

O BTC também representa uma reserva de valor que pode blindar capitais contra a inflação, comentou ele em nota enviada ao CryptoNews.

Além disso, esse corte é um sinal claro de que o Fed está disposto a estimular a economia, e injeção de liquidez é algo que sempre beneficia e muito as criptomoedas. Ativos escassos como o BTC, inclusive, não só ganham com a valorização trazida por uma eventual maior liquidez no mercado, mas também pela narrativa de proteção contra a inflação que naturalmente acompanha esses estímulos artificiais à economia.

Apetite institucional por criptomoedas no país

O mercado de criptomoedas vivencia um crescimento importante na adoção de investidores institucionais. Para Roshan Robert, CEO da OKX US, existem mais de US$ 7 trilhões que podem ser direcionados para outros tipos de investimentos.

Portanto, além de ações no mercado financeiro tradicional, criptomoedas como o Bitcoin devem se beneficiar, com o aumento do apetite institucional por ativos digitais, afirmou ele.

Os US$ 7,5 trilhões estacionados nos mercados monetários representam um dos maiores volumes de capital à espera de direção. À medida que os rendimentos se comprimem, esse capital buscará novos destinos. As ações tradicionais irão absorver uma parte, mas os ativos digitais estão sendo cada vez mais reconhecidos como uma alternativa credível nos portfólios institucionais.