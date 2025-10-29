Hyperliquid agora: preço dispara 110% e pode romper nova máxima histórica

Criptomoeda subiu no mercado após colapso de outubro e volta ao radar dos investidores com alta liquidez, lucros recordes e volume explosivo.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O preço da Hyperliquid (HYPE) surpreendeu o mercado cripto ao disparar mais de 110% desde a forte queda registrada em 10 de outubro, quando perdeu mais da metade de seu valor.

A criptomoeda rompeu um padrão de consolidação descendente e voltou a mostrar força técnica e fundamental nas últimas semanas, com investidores retomando posições.

Além disso, a rede registrou volume crescente enquanto a Aster, sua principal concorrente, perdeu força.

De acordo com dados do Coinmarketcap, o token saltou de US$ 20,82 para US$ 49,40 em poucos dias, consolidando uma recuperação impressionante e reacendendo o interesse dos traders.

Agora, a principal resistência está em torno de US$ 50, nível que, se rompido com volume, pode abrir caminho para novas máximas históricas.

Preço da Hyperliquid e retomada

O ciclo recente da Hyperliquid foi um verdadeiro teste de resistência. Após atingir seu recorde de US$ 59,42 em 18 de setembro, o ativo despencou cerca de 65%, acompanhando a queda do mercado e a liquidação em massa de posições alavancadas.

Mesmo assim, o gráfico mostrou um padrão de cunha descendente, geralmente associado ao fim de movimentos de baixa.

A confirmação da reversão veio em 23 de outubro, quando o preço rompeu a cunha e disparou rapidamente.

Analistas destacam que o rompimento coincidiu com a virada de indicadores técnicos como o MACD, que cruzou para o campo positivo, e o RSI, que formou uma divergência altista.

👉Confira as 5 criptomoedas com grande potencial no mercado em 2025.

Ambos sugerem renovação da pressão compradora e a possibilidade de um novo ciclo de valorização.

Apesar do otimismo, especialistas alertam que uma correção de curto prazo até US$ 44 ainda pode ocorrer antes da próxima perna de alta.

Essa leve retração seria saudável para consolidar ganhos e permitir a entrada de novos compradores.

Dados on-chain confirmam recuperação

Os fundamentos da rede também mostram força.

De acordo com dados da Lookonchain, a Hyperliquid recebeu US$ 25 milhões em entradas de stablecoins na última semana.

Assim, impulsionando a liquidez e fortalecendo sua posição entre as 15 principais blockchains em fluxo de capital.

O valor total bloqueado (TVL) na rede ultrapassou US$ 2,41 bilhões, tornando a Hyperliquid a nona maior blockchain do mundo e a sétima entre as Layer 1.

Esse avanço é significativo, especialmente diante do recuo observado em outras redes, como a Aster, que teve queda de 0,36% no mesmo período.

No setor de perpétuos descentralizados (Perp DEXs), a Hyperliquid também se destacou. O volume negociado subiu 35,9% em uma semana, alcançando US$ 58 bilhões.

Esse crescimento colocou o protocolo entre os líderes do mercado, enquanto concorrentes apresentaram retração.

Previsão de preço Hyperliquid

A receita semanal da Hyperliquid chegou a US$ 20,19 milhões, o que a tornou o terceiro protocolo mais lucrativo do mercado, atrás apenas de gigantes como Ethereum e Tron.

Excluindo emissores de stablecoins, como Tether (USDT) e Circle (USDC), a Hyperliquid ocupou a primeira posição em lucratividade.

Os stakers do token HYPE também comemoraram: o total de recompensas distribuídas ultrapassou US$ 90 milhões neste mês.

Esse valor reforça o comprometimento de longo prazo dos detentores e reduz a pressão vendedora de curto prazo, fator que sustenta a tendência de alta.

Do ponto de vista técnico, a Hyperliquid opera em uma zona de resistência entre US$ 47 e US$ 49, que historicamente provocou recuos.

Caso consiga fechar acima de US$ 50, os analistas acreditam que o ativo poderá retomar o caminho até o topo anterior em US$ 59.

O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI), atualmente em 63,37, indica entrada consistente de capital, sinal de que os investidores ainda veem o ativo como subvalorizado.