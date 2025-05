Haddad garante que Drex ‘não vai permitir monitorar a população’

Segundo o Ministro da Fazenda, o governo não cobrará impostos diretamente sobre as operações realizadas com Drex.

Imagem: Dall-e

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou um ofício à Câmara dos Deputados em resposta a uma solicitação de informações sobre o Drex. No documento, ele buscou afastar as principais críticas que o projeto do ‘real digital’ vem recebendo.

Por exemplo, segundo Haddad, o governo não cobrará impostos diretamente sobre as operações com Drex — um dos principais rumores que circulam nas redes sociais atualmente.

Governo tenta se defender de boatos sobre Drex

No ofício que enviou aos deputados, Haddad negou que haja planos de cobrar impostos no momento da transação:

‘A adoção do Drex, o real em formato digital, não implica alteração das regras tributárias vigentes (…) A base de cálculo dos tributos continua sendo definida pela natureza do tributo e pelo fato gerador previsto na legislação aplicável, independentemente do meio utilizado para o pagamento.’

Além disso, o ministro afirmou que a Receita Federal do Brasil (RFB) seguirá tendo as mesmas atribuições. Por exemplo, não receberá qualquer tipo de acesso indiscriminado às operações dos usuários no Drex.

Esse é um dos pontos que mais tem gerado polêmica — e que vem servindo como combustível para a oposição ao governo. Afinal, o governo está sendo acusado de tentar monitorar a população.

Falando especificamente sobre eventuais riscos ao ‘sigilo bancário’ dos cidadãos, Haddad afirmou que

‘As obrigações acessórias e-Financeira e Decred, instituídas com base na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, não fornecem à RFB informações sobre a origem ou a natureza dos gastos efetuados nas instituições financeiras. Portanto, essas obrigações sequer permitem identificar se a operação foi realizada por moeda em espécie ou por outro meio de pagamento, inclusive o Drex.’

As questões relativas à privacidade e à segurança, inclusive, têm estado no radar do BC ao longo do piloto do Drex. Aliás, são a principal razão para o projeto estar atrasando. Atualmente, não há previsão de lançamento do ‘real digital’.

Oposição fala em ‘vigilância estatal’

A resposta de Haddad vem na esteira de uma onda de críticas ao Drex na internet, mas também no Congresso. Afinal, diversos parlamentares bolsonaristas vêm denunciando o que consideram um risco de vigilância estatal com o projeto.

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) é uma das mais atuantes nesse sentido. Por exemplo, ela apresentou o Projeto de Lei nº 3.341/2024, que proíbe a extinção do papel-moeda.

Com isso, Zanatta faz coro aos boatos de que o Drex viria para substituir totalmente o dinheiro em papel. Segundo ela, o papel-moeda é essencial para a liberdade econômica dos brasileiros.

Zanatta também vê o Drex como uma ameaça à liberdade econômica dos cidadãos. Afinal, de acordo com a deputada, o ‘real digital’ poderia ser usado para monitorar e aplicar restrições financeiras às pessoas.

A própria família Bolsonaro já abordou o tema — engrossando o coro daqueles que criticam o projeto. O curioso é que o Drex, ainda em fase de testes, foi lançado justamente durante o mandato de Jair Bolsonaro, que não chegou a criticar a moeda na época.

No entanto, isso não impediu seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de defender recentemente o banimento de moedas digitais do banco central (CBDCs, na sigla em inglês) do país. Nesse sentido, ele busca se alinhar à posição do presidente dos EUA, Donald Trump, que impôs essa proibição em seu país recentemente.

O próprio Jair Bolsonaro já criticou o projeto — depois de deixar o governo. Afinal, segundo ele, um projeto como o do Drex ‘nas mãos de um cidadão de bem é tranquilo, mas na mão de um bandido é diferente’.

Por sua vez, o governo já afirmou que não há qualquer plano de eliminar o uso de papel-moeda no Brasil.