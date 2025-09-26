Cryptonews Price Predictions

Google entra na mineração de BTC em acordo de US$ 3 bilhões – O que esperar?

Bitcoin Btc Criptomoedas Google Mercado
A aposta de US$ 3 bilhões do Google na validação de dados da rede da criptomoeda desperta especulações, indicando adoção da atividade por big techs.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Paulo José
Autor
Paulo José
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Bitcoin é negociado perto de US$ 109.373, em queda de 1,78% nas últimas 24 horas, com valor de mercado de US$ 2,17 trilhões. Embora a perspectiva de curto prazo continue pressionada, a grande história está nos investimentos corporativos.

O Google concordou em garantir US$ 1,4 bilhão em obrigações da Fluidstack em troca de 5,4% da Cipher Mining, mineradora listada na Nasdaq.

O acordo faz parte de um contrato de US$ 3 bilhões por dez anos. Nele, a Cipher fornecerá 168 megawatts de poder de computação de alta performance (HPC) em sua instalação Barber Lake, no Texas.

Com possibilidade de expansão para 500 MW, o local posiciona a Cipher como peça-chave no cruzamento entre mineração de Bitcoin e inteligência artificial.

Esse é o segundo investimento do Google ligado à mineração em apenas dois meses. Anteriormente, a empresa já havia adquirido 14% da TeraWulf.

Nesse sentido, analistas afirmam que o movimento mostra o apetite crescente de Wall Street por empresas que integram mineração de cripto com infraestrutura baseada em IA.

Mineradoras cripto avançam para infraestrutura de IA

O CEO da Cipher, Tyler Page, classificou o acordo como ‘transformador’ e destacou a demanda de empresas de IA por poder computacional.

O presidente da Fluidstack, César Maklary, reforçou a visão, afirmando que a parceria garante a infraestrutura necessária para companhias de ponta em inteligência artificial.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

O acordo reflete uma mudança mais ampla no setor. Nesse sentido, a CleanSpark levantou recentemente US$ 100 milhões para expandir sua infraestrutura de IA.

Já a Hive Digital anunciou uma expansão de US$ 100 milhões em HPC após registrar receita trimestral recorde.

Dados da The Miner Mag mostram que ações de mineradoras superaram o próprio Bitcoin nas últimas semanas. O otimismo dos investidores com a transição para IA tem impulsionado esse desempenho.

Analistas de mercado defendem que mineradoras que diversificam para HPC e IA recebem valorizações mais fortes.

Afinal, a mudança oferece receitas mais estáveis do que depender apenas da mineração de Bitcoin.

Perspectiva técnica do BTC

Enquanto o capital corporativo remodela o setor, a ação de preço do Bitcoin ainda enfrenta pressão no curto prazo. No gráfico de 4 horas, o ativo negocia abaixo das médias móveis de 50 e 100 períodos, próximas de US$ 113.700, sinalizando domínio dos vendedores.

Um triângulo descendente se formou, com topos mais baixos pressionando o suporte em US$ 107.300. Os candles reforçam o tom de baixa: um shooting star em US$ 116.000 foi seguido pelo padrão de três corvos negros.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI está em 31, perto da região de sobrevenda. Porém, a ausência de divergência de alta sugere que o momento ainda favorece os vendedores.

Ponto de vista do CryptoNews

Vejo esse movimento do Google como algo muito positivo para o Bitcoin. Para mim, isso fortalece a visão de que Wall Street vai acelerar sua exposição ao setor.

Apesar da pressão de curto prazo no preço do Bitcoin, considero que a base estrutural está mais sólida do que nunca.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,963,239,387,826
-6.69
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$109,721
0.16 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
ETFs de BTC sofrem saídas de US$ 258 milhões — grande queda à vista?
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-26 23:52:57
Noticias
Irmãos sequestram família e roubam US$ 8 milhões em criptomoedas
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-26 22:30:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores