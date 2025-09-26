Google entra na mineração de BTC em acordo de US$ 3 bilhões – O que esperar?

A aposta de US$ 3 bilhões do Google na validação de dados da rede da criptomoeda desperta especulações, indicando adoção da atividade por big techs.

O Bitcoin é negociado perto de US$ 109.373, em queda de 1,78% nas últimas 24 horas, com valor de mercado de US$ 2,17 trilhões. Embora a perspectiva de curto prazo continue pressionada, a grande história está nos investimentos corporativos.

O Google concordou em garantir US$ 1,4 bilhão em obrigações da Fluidstack em troca de 5,4% da Cipher Mining, mineradora listada na Nasdaq.

O acordo faz parte de um contrato de US$ 3 bilhões por dez anos. Nele, a Cipher fornecerá 168 megawatts de poder de computação de alta performance (HPC) em sua instalação Barber Lake, no Texas.

Com possibilidade de expansão para 500 MW, o local posiciona a Cipher como peça-chave no cruzamento entre mineração de Bitcoin e inteligência artificial.

Cipher Mining Signs 168 MW, 10-Year AI Hosting Agreement with Fluidstack



In this transaction, Cipher will deliver 168 MW of Critical IT Load to Fluidstack at its Barber Lake site, securing ~$3B in contracted revenue over the initial 10-year term. The agreement also includes two… — Cipher Mining (@CipherInc) September 25, 2025

Esse é o segundo investimento do Google ligado à mineração em apenas dois meses. Anteriormente, a empresa já havia adquirido 14% da TeraWulf.

Nesse sentido, analistas afirmam que o movimento mostra o apetite crescente de Wall Street por empresas que integram mineração de cripto com infraestrutura baseada em IA.

Mineradoras cripto avançam para infraestrutura de IA

O CEO da Cipher, Tyler Page, classificou o acordo como ‘transformador’ e destacou a demanda de empresas de IA por poder computacional.

O presidente da Fluidstack, César Maklary, reforçou a visão, afirmando que a parceria garante a infraestrutura necessária para companhias de ponta em inteligência artificial.

O acordo reflete uma mudança mais ampla no setor. Nesse sentido, a CleanSpark levantou recentemente US$ 100 milhões para expandir sua infraestrutura de IA.

Já a Hive Digital anunciou uma expansão de US$ 100 milhões em HPC após registrar receita trimestral recorde.

Dados da The Miner Mag mostram que ações de mineradoras superaram o próprio Bitcoin nas últimas semanas. O otimismo dos investidores com a transição para IA tem impulsionado esse desempenho.

Analistas de mercado defendem que mineradoras que diversificam para HPC e IA recebem valorizações mais fortes.

Afinal, a mudança oferece receitas mais estáveis do que depender apenas da mineração de Bitcoin.

Perspectiva técnica do BTC

Enquanto o capital corporativo remodela o setor, a ação de preço do Bitcoin ainda enfrenta pressão no curto prazo. No gráfico de 4 horas, o ativo negocia abaixo das médias móveis de 50 e 100 períodos, próximas de US$ 113.700, sinalizando domínio dos vendedores.

Um triângulo descendente se formou, com topos mais baixos pressionando o suporte em US$ 107.300. Os candles reforçam o tom de baixa: um shooting star em US$ 116.000 foi seguido pelo padrão de três corvos negros.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI está em 31, perto da região de sobrevenda. Porém, a ausência de divergência de alta sugere que o momento ainda favorece os vendedores.

Ponto de vista do CryptoNews

Vejo esse movimento do Google como algo muito positivo para o Bitcoin. Para mim, isso fortalece a visão de que Wall Street vai acelerar sua exposição ao setor.

Apesar da pressão de curto prazo no preço do Bitcoin, considero que a base estrutural está mais sólida do que nunca.