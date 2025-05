Visa vai lançar cartão tokenizado focado em inteligência artificial

Visa lança cartão tokenizado com IA, garantindo segurança e personalização em pagamentos digitais. Brasil lidera inovação.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Visa anunciou na quarta-feira (07/05), durante um evento em São Paulo com a participação do Crypto News, o lançamento de um cartão tokenizado focado em inteligência artificial. A novidade promete transformar o comércio digital, integrando tecnologias de ponta desenvolvidas em parceria com gigantes da IA, como a OpenAI.

Romina Seltzer, SVP de Produtos & Inovação da Visa para a LAC, destacou que os novos cartões tokenizados permitirão ao cliente utilizar ferramentas de IA, como o Operator, da OpenAI, para efetuar compras com simplicidade e segurança.

Por exemplo, será possível digitar ‘Compre os melhores ingressos para o jogo X, com até Y de valor’, e a plataforma apresentará as opções. O pagamento poderá ser autorizado com um único clique.

Integração com agentes de IA para evitar fraudes

A Visa garantiu que cada agente de IA, como o ChatGPT e o DeepSeek, terá um cartão tokenizado específico para compras. Assim, o vínculo entre o cartão e o usuário será feito uma única vez, utilizando biometria para autenticação. Isso garante que as transações sejam legítimas e evita fraudes.

Além dos cartões tokenizados, moedas recém-lançadas também podem ganhar grande adoção. Pré-Lançamentos de Criptomoedas da Semana em Maio

De acordo com Seltzer, o sistema de tokenização transforma os dados do cartão em números temporários e exclusivos para cada compra, mantendo o número original protegido. ‘Estamos desenvolvendo produtos que não apenas garantem a segurança, mas também melhoram a experiência do consumidor’, afirmou.

O novo cartão tokenizado da Visa também permitirá que os usuários estabeleçam critérios personalizados para cada transação. Entre as opções, será possível definir valores máximos, número de compras e datas específicas. Dessa forma, os consumidores terão mais controle sobre seus gastos e poderão evitar compras indevidas.

Além disso, o sistema usará Visa Data Tokens para personalizar a experiência de pagamento, aproveitando o histórico de compras para oferecer recomendações mais precisas. ‘Nosso objetivo é oferecer mais segurança e praticidade, garantindo que os dados estejam protegidos e as transações reflitam as preferências do cliente’, explicou o porta-voz da Visa.

Autenticação e prevenção de fraudes

Outro destaque do projeto é a autenticação aprimorada, que visa garantir que apenas o titular do cartão realize as transações. Para isso, a Visa está desenvolvendo sistemas de verificação que confirmam a identidade do usuário com maior precisão. ‘É fundamental garantir que o consumidor seja quem diz ser, especialmente em transações digitais’, reforçou Seltzer.

Se o usuário não reconhecer uma compra, o sistema fornecerá dados adicionais para contestação, fortalecendo a defesa contra disputas financeiras. Isso se torna especialmente relevante em um contexto de crescimento do comércio digital e da presença de IA nas transações.

Durante o evento, Fernando Amaral, VP de Produtos & Inovação da Visa no Brasil, destacou que o país está na vanguarda da tokenização, com 95% das transações digitais já protegidas por essa tecnologia.

Amaral também revelou que a Visa está desenvolvendo uma solução para prevenção de fraudes em transações via PIX, projeto já em teste na Inglaterra e com previsão de expansão para o Brasil.

Além disso, Amaral reforçou que a integração de IA com sistemas de pagamento garante mais eficiência e segurança, e que a Visa continuará investindo na criação de soluções inovadoras para atender às demandas do mercado digital.