MetaMask, Google e Coinbase quer unir criptomoedas e inteligência artificial

O novo padrão ERC-8004 promete integrar tecnologias disruptivas, permitindo transações e colaborações em um ecossistema descentralizado.

A integração entre criptomoedas e inteligência artificial acaba de ganhar um impulso inédito. MetaMask, Google, Coinbase e a Fundação Ethereum se uniram para criar o ERC-8004, um novo padrão técnico da rede Ethereum que promete unir agentes de IA e contratos inteligentes.

Além disso, também busca unir pagamentos descentralizados em um único ecossistema. O projeto, revelado neste ano, já está em fase de testes (testnet) e passa por revisão de código por pares.

O ERC-8004 foi desenvolvido por Marco de Rossi, líder de IA da MetaMask, Davide Crapis, da Fundação Ethereum.

Além dele, está presente Jordan Ellis, engenheiro do Google, e Erik Reppel, diretor de engenharia da Coinbase Developer Platform.

Também estão presentes várias empresas do setor cripto contribuíram com feedback e aperfeiçoamentos técnicos.

O objetivo é criar um padrão universal para permitir que agentes de inteligência artificial funcionem como tokens dentro da blockchain, de forma segura, rastreável e interoperável.

ERC-8004: unindo criptomoedas e inteligência artificial

O novo padrão permite que desenvolvedores criem agentes de IA como se fossem NFTs, utilizando a infraestrutura ERC-721.

Esses agentes passam a ter identidade digital própria, podendo armazenar histórico de reputação on-chain e interagir com outros sistemas de forma transparente.

Em termos práticos, o ERC-8004 funciona como uma ponte entre aplicações de IA e a economia cripto, abrindo espaço para novos modelos de negócios baseados em automação e micropagamentos digitais.

Os agentes também poderão utilizar o protocolo de pagamento x402, desenvolvido pela Coinbase, que permite que sistemas de IA façam e recebam pagamentos automaticamente.

Assim, desenvolvedores poderão monetizar seus agentes, cobrando pelo uso de suas ferramentas.

Já os próprios agentes poderão contratar outros agentes para realizar tarefas específicas, como se fosse uma versão descentralizada do A2A (Agent-to-Agent) do Google.

Uma nova economia de agentes descentralizados

De acordo com Marco de Rossi, o projeto não pretende colocar toda a IA dentro da blockchain, mas sim usar a Ethereum como infraestrutura de coordenação neutra.

Assim, ele explica que hospedar agentes de IA diretamente na rede seria tecnicamente inviável, pois exigiria alto custo computacional.

Em vez disso, usuários e empresas poderão rodar seus agentes em servidores próprios, enquanto o ERC-8004 atuará como registro público e sistema de reputação.

Essa arquitetura cria uma espécie de ‘App Store descentralizada’ para inteligência artificial, onde modelos e agentes poderão ser compartilhados, avaliados e utilizados de forma aberta.

Dessa forma, usuários poderão acessar, testar e comprar serviços de IA sem depender de plataformas centralizadas, como as atuais big techs.

De Rossi destacou que cerca de seis equipes do setor cripto já estão construindo interfaces amigáveis para o novo padrão, com integração de pagamentos e avaliações em tempo real.

Além disso, ele ressaltou que, no futuro, ‘os agentes com melhor reputação ganharão destaque, enquanto os menos confiáveis continuarão acessíveis, mas com menor visibilidade’.

De Rossi acredita que essa infraestrutura pública e neutra é essencial para o crescimento sustentável da IA.

‘Não precisamos de ideologias sobre Web3. O que precisamos é de uma infraestrutura que seja compreensível para todos, pública e sem dono’, afirmou.