IA economiza 35% para marcas: agentes autônomos cripto miram US$ 250 Bi

Agentes de IA que movimentam US$ 13,5 bilhões em cripto agora miram a creator economy de US$ 250 bilhões.

Influenciadores virtuais criados por inteligência artificial estão economizando até 35% em custos de campanha para grandes marcas.

A Mankind Pharma acaba de lançar Myra Kapoor, uma embaixadora de marca totalmente gerada por IA para a Manforce, seguindo o caminho de empresas como boAt e MG Motor.

Enquanto essas marcas utilizam IA apenas para marketing estático, uma revolução maior acontece nos bastidores.

Agentes de IA autônomos não apenas promovem produtos, mas criam, gerenciam e monetizam conteúdo de forma independente.

Este mercado explodiu para US$ 13,5 bilhões em 2025 e agora expande da área de trading para um setor ainda maior: a creator economy de US$ 250 bilhões.

O que são agentes de IA em cripto e por que vão além de influenciadores virtuais

Agentes de IA em cripto representam programas de software autônomos que utilizam inteligência artificial para executar tarefas complexas em redes blockchain.

Diferente de influenciadores virtuais como Myra Kapoor, que dependem de equipes humanas para criar conteúdo, os agentes de IA operam com autonomia genuína.

Eles aprendem, adaptam-se e tomam decisões em tempo real sem supervisão constante. O caso mais emblemático ilustra esse poder de forma dramática.

O Truth Terminal, um agente de IA operando de forma autônoma, convenceu o bilionário Marc Andreessen a doar US$ 50.000 para sua causa.

Posteriormente, o próprio agente lançou o token $GOAT, que atingiu um impressionante valor de mercado de US$ 1,2 bilhão.

Isso demonstra a capacidade desses programas de mobilizar capital, construir comunidades e criar produtos financeiros sem intervenção humana direta.

Atualmente, mais de 11.000 agentes de IA operam apenas na plataforma Virtuals Protocol, executando trades e gerenciando portfólios de forma autônoma.

No momento da redação deste artigo, o token VIRTUAL registrava uma alta de 17,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinGecko.

De US$ 13,5 bilhões em DeFi para US$ 250 bilhões na creator economy

O mercado atual de agentes de IA em cripto atingiu US$ 13,5 bilhões em 2025, de acordo com relatório recente da Forbes.

Entretanto, a vasta maioria desses agentes concentra-se em trading automatizado e gestão de portfólios DeFi.

Projetos como Virtuals Protocol, Bittensor (com market cap de US$ 4 bilhões) e Fetch.ai dominam esse espaço focado em finanças descentralizadas.

Porém, uma oportunidade significativamente maior permanece inexplorada. A creator economy global movimenta mais de US$ 250 bilhões anualmente, segundo relatório da Goldman Sachs.

A instituição financeira projeta que o setor pode atingir US$ 480 bilhões até 2027, demonstrando um crescimento explosivo. Como destaca o relatório:

‘É uma força global de US$ 250 bilhões que está reformulando como as marcas constroem lealdade, impulsionam engajamento e expandem seus negócios.



A Goldman Sachs prevê que o setor pode quase dobrar para US$ 480 bilhões até 2027.’

📈The creator economy could approach half-a-trillion dollars by 2027.@GoldmanSachs Research expects the 50 million global creators to grow at a 10-20% compound annual growth rate during the next five years.



Este mercado engloba criadores de conteúdo em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e serviços de assinatura.

Portanto, representa uma oportunidade quase 20 vezes maior que o mercado atual de AI agents em cripto.

A transição faz sentido estratégico. Enquanto o mercado de DeFi enfrenta competição intensa, a creator economy apresenta problemas reais que agentes de IA podem resolver de forma única.

Criadores gastam entre 60% e 70% do seu tempo em tarefas operacionais, segundo pesquisas do setor.

Adicionalmente, plataformas centralizadas ficam com até 50% da receita dos criadores, deixando margem para soluções mais eficientes.

Por que agentes de IA são a solução perfeita para criadores de conteúdo

Criadores de conteúdo enfrentam desafios específicos que agentes de IA podem resolver de forma elegante.

Primeiro, a gestão de comunidade consome tempo valioso. Responder mensagens, moderar comentários e engajar com fãs são tarefas repetitivas mas essenciais.

Agentes de IA podem automatizar essas interações mantendo autenticidade e personalização.

Segundo, a análise de dados e otimização de conteúdo requerem expertise técnica que muitos criadores não possuem.

Agentes de IA analisam padrões de engajamento, identificam melhores horários para publicação e sugerem tópicos com maior potencial de alcance.

Isso permite que criadores foquem na parte criativa enquanto a IA cuida da estratégia.

Terceiro, a monetização em múltiplas plataformas torna-se complexa rapidamente. Gerenciar assinaturas, pedidos personalizados, vendas de NFTs e outras fontes de receita demanda sistemas sofisticados.

Agentes de IA podem orquestrar esses fluxos de forma integrada e transparente através de blockchain.

Finalmente, a criação de experiências exclusivas para fãs representa uma vantagem competitiva.

Agentes de IA podem gerar conteúdo personalizado em escala, criar avatares virtuais que interagem com seguidores e até desenvolver produtos digitais únicos. Essa capacidade transforma a relação criador-fã de forma fundamental.

SUBBD Token: pioneiro em agentes de IA para a creator economy

Enquanto a maioria dos projetos de AI agents permanece focada em DeFi, SUBBD emerge como pioneiro em uma categoria completamente nova.

A plataforma SUBBD permite que criadores de conteúdo desenvolvam seus próprios agentes de IA e influenciadores virtuais, combinando o melhor da automação inteligente com tokenização Web3.

Criadores podem utilizar ferramentas de IA para automatizar tarefas operacionais como respostas a mensagens, agendamento de conteúdo e análise de audiência.

Paralelamente, os agentes de IA criados na plataforma podem gerar influenciadores virtuais que interagem com fãs de forma autêntica e personalizada.

Para os fãs, a plataforma oferece experiências exclusivas e tokenizadas que aproximam-os de seus criadores favoritos.

Eles podem solicitar conteúdo personalizado, acessar material premium e participar de comunidades exclusivas.

Tudo isso acontece de forma transparente através de blockchain, garantindo propriedade real dos ativos digitais adquiridos.

A rede do SUBBD já conta com mais de 250 milhões de seguidores combinados, demonstrando tração real no mercado.

O token $SUBBD serve como moeda nativa do ecossistema, permitindo pagamentos por conteúdo exclusivo, descontos em assinaturas e acesso a recursos premium.

Atualmente, o projeto mantém seu token em fase de pré-venda com opções de staking que oferecem retornos atrativos para early adopters.

Essa combinação de agentes de IA, tokenização e foco específico na creator economy posiciona o SUBBD como líder em uma categoria que promete crescer exponencialmente.